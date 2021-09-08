靠木馬病毒側錄網銀帳密　盜刷集團狂發釣魚簡訊2年狠撈上百萬

記者游宗樺、劉昌松／台北報導

日前有信用卡盜刷集團，透過釣魚簡訊，傳送「貨品已派發」、「免費貼圖」等訊息給被害人，任對方點擊時，趁隙把木馬病毒植入手機，藉此側錄民眾的網銀帳密等資訊，再用來買遊戲點數變現，粗估2年以來已有上百人受害，盜刷金額達上百萬元。台北地檢署7日指揮調查局，兵分多路搜索並約談主嫌林祺富等5名犯嫌，訊後分別以100萬至20萬元交保。

▲台易購公司實際、名義的游姓負責人100萬元交保。（圖／記者游宗樺攝）

此案可追溯至2020年，當時檢調單位就曾針對本案發動搜索約談，當時有14名受害者報案，收到簡訊「您在本店訂購的貨品已派發，請查收」，點選簡訊附上的「duckdns.org」網址後，不久便發現信用卡遭盜刷、網銀存款遭盜轉，細察才驚覺竟在不知不覺中，手機遭人植入木馬程式「chrome.apk」，40多歲的戴姓男子和20多歲的王姓男子當時已被檢察官諭令交保。

▲王姓女子以50萬元交保。（圖／記者游宗樺攝）

檢調根據上波行動搜扣事證，發現盜刷集團至今仍持續運作，手法是將盜刷、盜轉的金額拿去買網路遊戲點數，購買網遊虛寶後再變賣換現，受害者已累計超過百人，盜刷、盜轉金額達數百萬元。台北地檢署檢察官林錦鴻7日再指揮法務部調查局資安工作站展開第2波搜索約談，並於7日晚間陸續帶人至北檢應訊。

林祺富晚間被調查官移送北檢時，看到媒體拍攝，大聲地說：「可以不要拍嗎？很閒嗎？」還一度作勢往前衝撞攝影機，但跑不到2步就被左右的調查官拉住，只能臭著臉被送進北檢法警室等候檢察官訊問。

▲手機植入木馬程式盜刷集團嫌犯林祺富 。（圖／記者劉昌松攝）

檢方漏夜訊問後，依違反《刑法》妨害電腦使用罪，諭令台易購公司實際、名義的游姓負責人100萬元、游男的李姓妻子20萬元、林祺富20萬元、王姓女子50萬元交保。