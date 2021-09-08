　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

靠木馬病毒側錄網銀帳密　盜刷集團狂發釣魚簡訊2年狠撈上百萬

記者游宗樺、劉昌松／台北報導

日前有信用卡盜刷集團，透過釣魚簡訊，傳送「貨品已派發」、「免費貼圖」等訊息給被害人，任對方點擊時，趁隙把木馬病毒植入手機，藉此側錄民眾的網銀帳密等資訊，再用來買遊戲點數變現，粗估2年以來已有上百人受害，盜刷金額達上百萬元。台北地檢署7日指揮調查局，兵分多路搜索並約談主嫌林祺富等5名犯嫌，訊後分別以100萬至20萬元交保。

▲▼台易購公司實際、名義負責人游峻復100萬元交保。（圖／記者游宗樺攝）

▲台易購公司實際、名義的游姓負責人100萬元交保。（圖／記者游宗樺攝）

此案可追溯至2020年，當時檢調單位就曾針對本案發動搜索約談，當時有14名受害者報案，收到簡訊「您在本店訂購的貨品已派發，請查收」，點選簡訊附上的「duckdns.org」網址後，不久便發現信用卡遭盜刷、網銀存款遭盜轉，細察才驚覺竟在不知不覺中，手機遭人植入木馬程式「chrome.apk」，40多歲的戴姓男子和20多歲的王姓男子當時已被檢察官諭令交保。

▲▼王0珍50萬元交保。（圖／記者游宗樺攝）

▲王姓女子以50萬元交保。（圖／記者游宗樺攝）

檢調根據上波行動搜扣事證，發現盜刷集團至今仍持續運作，手法是將盜刷、盜轉的金額拿去買網路遊戲點數，購買網遊虛寶後再變賣換現，受害者已累計超過百人，盜刷、盜轉金額達數百萬元。台北地檢署檢察官林錦鴻7日再指揮法務部調查局資安工作站展開第2波搜索約談，並於7日晚間陸續帶人至北檢應訊。

林祺富晚間被調查官移送北檢時，看到媒體拍攝，大聲地說：「可以不要拍嗎？很閒嗎？」還一度作勢往前衝撞攝影機，但跑不到2步就被左右的調查官拉住，只能臭著臉被送進北檢法警室等候檢察官訊問。

▲▼ 手機植入木馬程式盜刷集團嫌犯林祺富 。（圖／記者劉昌松攝）

▲手機植入木馬程式盜刷集團嫌犯林祺富 。（圖／記者劉昌松攝）

檢方漏夜訊問後，依違反《刑法》妨害電腦使用罪，諭令台易購公司實際、名義的游姓負責人100萬元、游男的李姓妻子20萬元、林祺富20萬元、王姓女子50萬元交保。

►飯店窗外有長頸鹿經過！

ET快訊
快訊／蘋果公布9/15秋季發表會！　將發表iPhone 13

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

條子鴿前同事曝「他在分局當嘉獎守門員」　網再挖2事蹟

女強人揪單身6年男開房　暈船要結婚竟遇2孩喊他爸！渣男下場慘曝

靠木馬病毒側錄網銀帳密　盜刷集團狂發釣魚簡訊2年狠撈上百萬

三總牙醫「開副本詐健保」入袋百萬　涉頂下診所開撈遭檢聲押

釣魚簡訊植木馬程式　網銀盜刷集團2年狠撈數百萬

快訊／社運名人黃益中妻遭變態狼偷拍　店員合力抓捕仍讓他逃了

快訊／三總牙醫「偷兼差」生意好　涉頂下診所詐健保百萬

罹癌女常客平時愛聊趁亂下手　沙威瑪攤慘被偷走4萬血汗錢

影／恐怖三寶！跨越槽化線硬切國道害3車急閃...廂型車轉一圈險翻覆

「申誡0次」條子鴿臉書秀獎懲表又被抓包　網酸：PO文前要校對

謝金燕突鬆口「我戀愛了」！　 消失1個月曝近照認不出：這誰呀

張鈞甯「我國.台灣不能輸」遭指台獨　發聲明駁斥：堅定認同自己的中國人身分

學生專車轉彎「安全門突開啟」女高中生遭甩出車外...多處擦傷

他訂外送...備註要求醬油多一點 打開見「蛋餅被淹沒」傻眼：免錢膩

緊張接女兒放學狂喊「小敏小敏」　老爸被冷眼無視脫口：靠X哦XD

薔薔「交往從沒超過1年半」：不喜歡X到膩！　勸女孩要「懂得抽身」：男人要變攔也攔不住...

全台唯一油電跑車Sian要價近2億　有10輛藍寶堅尼+面試才有資格買

知名滷肉飯婉拒內用+勸戴口罩　遭4煞狠砸翻桌！百塊爌肉全翻

高雄員警「用生命抓超速」網看傻　他跨3米高護欄拍照...長官也嚇到

妹子鑽縫撞歪汽車後照鏡小手狂揮　他降車窗淡定調回...網：肯定很正

條子鴿前同事曝「他在分局當嘉獎守門員」　網再挖2事蹟

女強人揪單身6年男開房　暈船要結婚竟遇2孩喊他爸！渣男下場慘曝

靠木馬病毒側錄網銀帳密　盜刷集團狂發釣魚簡訊2年狠撈上百萬

三總牙醫「開副本詐健保」入袋百萬　涉頂下診所開撈遭檢聲押

釣魚簡訊植木馬程式　網銀盜刷集團2年狠撈數百萬

快訊／社運名人黃益中妻遭變態狼偷拍　店員合力抓捕仍讓他逃了

快訊／三總牙醫「偷兼差」生意好　涉頂下診所詐健保百萬

罹癌女常客平時愛聊趁亂下手　沙威瑪攤慘被偷走4萬血汗錢

影／恐怖三寶！跨越槽化線硬切國道害3車急閃...廂型車轉一圈險翻覆

「申誡0次」條子鴿臉書秀獎懲表又被抓包　網酸：PO文前要校對

皮膚科醫師曝「90%人都漏擦防曬」的4個部位：小心眼皮下垂

年底前疫苗總數達120億劑　製藥生產聯盟：足夠覆蓋全球人口

「大家對Delta過分恐慌」　醫：台灣靠這法寶守得住！7天內是關鍵

國高中生「BNT同意書」曝光　一項評估超尷尬

條子鴿前同事曝「他在分局當嘉獎守門員」　網再挖2事蹟

快訊／小鋼炮璨樹轉中颱恐強颱　估明晚海警、周五陸警可能區域曝

女強人揪單身6年男開房　暈船要結婚竟遇2孩喊他爸！渣男下場慘曝

司機拐14歲少女「火車不會來」　8獸男綁走輪流性侵

塔利班成立新政府　最高領袖保證致力維護伊斯蘭教法

投資人憂經濟　美股大多下挫、科技股那指收新高

蔡阿嘎模仿唐綺陽「對比照曝光」 網笑翻：國屍…釣出本人回嗆

社會熱門新聞

雄中人共同回憶　高雄「流鶯街」花500轉大人　

學生專車轉彎安全門突開　女高中生慘叫甩車外險死

三總牙醫開副本入袋百萬　涉詐健保遭聲押

即／群組誤傳「極品瑜珈」謎片　文山一副分局長遭拔官

快訊／社運名人黃益中妻遭變態狼偷拍

快訊／22歲女模墜樓亡「母控女婿惡行」　男方回應了

快訊／「條子鴿」570字重砲回：問心無愧

女子開房單身6年男暈船要結婚　竟遇2孩喊他爸

獨／22歲混血嫩模失蹤2天墜樓亡　超黑暗IG曝

直播股東拆夥鬧不合　刀插桌留字條「要死一起死」

木馬側錄網銀帳密　盜刷集團靠釣魚簡訊狠賺百萬

發簡訊植木馬　網銀盜刷撈數百萬

群組誤傳「極品瑜珈」片　北市副分局長糗大

五月天信媽車禍畫面曝　連人帶傘遭撞倒

更多熱門

相關新聞

發簡訊植木馬　網銀盜刷撈數百萬

發簡訊植木馬　網銀盜刷撈數百萬

檢調獲報，信用卡盜刷集團利用釣魚簡訊，以「貨品已派發」、「免費貼圖」得名義，吸引民眾點撃時，把木馬程式植入手機，側錄民眾的網銀帳密等資訊，用來買遊戲點數再變現，估計2年來已有上百人遭盜刷數百萬元，台北地檢署7日指揮調查局兵分10路搜索，預計依妨害電腦使用、洗錢等罪帶回5名嫌疑人訊問。

小虎斑左右扭屁股　2秒畫面悲劇

小虎斑左右扭屁股　2秒畫面悲劇

桃園高中生「手機放書包充電」起火！

桃園高中生「手機放書包充電」起火！

iPhone維修、換電池！蘋果迷推「2間店」：還能換新機

iPhone維修、換電池！蘋果迷推「2間店」：還能換新機

他將Nokia3310吞下肚　X光照曝光

他將Nokia3310吞下肚　X光照曝光

關鍵字：

資安盜刷手機木馬病毒釣魚簡訊

讀者迴響

熱門新聞

雞排妹《深夜保健室》無預警遭停權！

16縣市中秋禁戶外烤肉！各地停辦活動一次看

《刻在》美國作者擬提告抄襲　吳宗憲轟：硬掰就恥辱

璨樹開眼飆胖　鄭明典曝恐怖特徵

鳳小岳談愛妻引產嘆：生命自有命

快訊／新北+7足跡曝！　跨雙北、基隆、宜蘭「最遠到苗栗」

快訊／台彩大樂透中秋加碼！10人「單注中獎」百萬

印度神童預言7度成真　Delta侵台...下波災難點曝

最早發病非老師！一圖看懂「幼兒園16人傳播鏈」

新冠舌有3種！醫驚曝幼童「舌頭像草莓」快送急診

吳宗憲驚傳退出演藝圈「悄交棒3節目」

新北幼兒園老師被罵翻　他要家長摸摸手機「有沒有做一件事」

裘莉21歲遭「淫魔監製」下手

美英都示範了！「世界剩台灣恐慌」爆共鳴

報名正音班中頭獎！班主任竟給二手平板

更多

最夯影音

更多
謝金燕突鬆口「我戀愛了」！　 消失1個月曝近照認不出：這誰呀

謝金燕突鬆口「我戀愛了」！　 消失1個月曝近照認不出：這誰呀
張鈞甯「我國.台灣不能輸」遭指台獨　發聲明駁斥：堅定認同自己的中國人身分

張鈞甯「我國.台灣不能輸」遭指台獨　發聲明駁斥：堅定認同自己的中國人身分

學生專車轉彎「安全門突開啟」女高中生遭甩出車外...多處擦傷

學生專車轉彎「安全門突開啟」女高中生遭甩出車外...多處擦傷

他訂外送...備註要求醬油多一點 打開見「蛋餅被淹沒」傻眼：免錢膩

他訂外送...備註要求醬油多一點 打開見「蛋餅被淹沒」傻眼：免錢膩

緊張接女兒放學狂喊「小敏小敏」　老爸被冷眼無視脫口：靠X哦XD

緊張接女兒放學狂喊「小敏小敏」　老爸被冷眼無視脫口：靠X哦XD

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

毛爸媽必看 滿額送好禮！

毛爸媽必看 滿額送好禮！

即日起至9/30參加毛孩打牙祭活動，全站結帳滿額送寵物營養食品！快到寵物雲毛毛商城

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面