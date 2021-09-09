逆子撂人朝自家丟鞭炮水雷　原因很瞎！３屁孩家長最重罰15萬

記者陳以昇／新北報導

新北市新莊區一處民宅門口遭人連2次丟擲鞭炮水雷，警方調閱監視器查到4人涉案，其中3名少年向警方表示是受到朋友教唆，主嫌供稱是姊姊不給他騎機車，才會找3少年燃放鞭炮，訊後依社維法送辦，另依「爆竹煙火管理條例」，最高裁罰15萬元。

▲少年被唆使朝陳男家門丟鞭炮（紅圈處） 。（圖／記者陳以昇翻攝）

據悉，8日晚間10時許，新莊區有民眾報案指稱，民安西路189巷有人連2次丟擲鞭炮，警消趕抵現場涉案人早已騎機車逃逸，警方調查21歲陳姓男子涉有重嫌，根據車牌以車追人，鎖定16歲李姓、15歲邱姓、17歲紀姓少年皆涉案。

▼陳男等4人騎機車2度朝自家大門丟鞭炮（紅圈處） 。（圖／記者陳以昇翻攝）

警方9日凌晨傳喚3名少年到案說明，他們異口同聲表示，陳男告訴他們跟家人吵架，要替他出口氣，4人先在他家門口鳴按喇叭，再接連2次丟擲買來的鞭炮水雷，隨後騎2部機車逃離現場，警方後續也傳喚陳男到案。

警方表示，陳男用姊姊的名字購買機車使用，但他不斷地交通違規，姊姊時常收到紅單不堪其擾，於是扣住不讓他騎，他心生不滿教唆3少年燃放鞭炮示警發洩，警訊後依違反社會秩序維護法偵辦，另依「爆竹煙火管理條例」第29條第1項第7款，對陳男及3少年家長，裁罰最高15萬以下、3萬元以上罰鍰。

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▼警方帶回少年依法送辦 。（圖／記者陳以昇翻攝）