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「台灣藝人何其無辜」　趙少康：小粉紅有事衝著蔡政府來

▲張鈞甯被陸網指台獨，親自出面否認。（圖／翻攝自微博／張鈞甯工作室）

▲張鈞甯被陸網指台獨。（圖／翻攝自微博／張鈞甯工作室）

記者杜冠霖／台北報導

藝人張鈞甯被挖出碩士論文提及「我國」2字，遭陸網指台獨，稍早親自發聲回應「我不是台獨」，引起網友熱議，對此，中廣董事長趙少康表示，小粉紅有事應衝著蔡政府來，且張鈞甯何錯之有，「馬英九做了八年的中華民國總統，難道他也是台獨？」

趙少康表示，張鈞甯只因為論文題目探討「我國演藝人員經紀管理問題」，就逼得要表態自己不是台獨、是中國人，這論文研究台灣演藝圈問題，用「我國」何錯之有，「她在台灣成長、受教、出道，並在演藝圈取得一席之地，這裡就是她的國，小粉紅的玻璃心實在太脆弱。」

趙少康指出，台灣2350萬人拿的都是「中華民國」身分證、出國用的都是「中華民國」護照，難道小粉紅要把每個台灣人都逼成是台獨，「馬英九做了八年的中華民國總統，難道馬英九也是台獨？小粉紅要不要問問曾經在新加坡跟馬英九會談的習近平，他為什麼跟台獨會面？」

對於張鈞甯被迫表態，趙少康表示，兩岸關係緊繃、對岸對台灣藝人越來越不友善，才會老是要人交心表態，這固然是蔡政府種的因，但是藝人何辜，還要承擔民進黨執政的惡果，「小粉紅追殺台灣藝人的粗暴作法，看在台灣民眾眼裡，只會讓兩岸的距離越來越遠。」

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