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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／駁要求全運會選手「脫罩」　新北：頒獎方式皆參照東京奧運

記者蘇晏男／新北報導

2021年全國運動會由新北市府主辦，然而台灣智庫民調中心主任卓冠廷9日指出，有市民投訴全運會主辦單位司儀要求選手「脫口罩」拍照，讓他質問新北市府「保護孩子保護到哪裡去了？」對此，新北市府發言人呂家愷澄清，新北市府舉辦全運會都是參照東京奧運模式辦理，讓選手自取獎牌跟紀念牌。

卓冠廷9日接獲市民的投訴，在9月8日這一天，睽違18年後再度由新北市政府主辦的全運會，在八里水上運動中心進行風帆賽程頒獎，但主辦單位司儀竟然要全國各地的選手小將「脫口罩」拍照，公然違反二級警戒的防疫規定。

卓冠廷表示，原本應該要把關防疫的主辦單位新北市體育處處長洪玉玲、新北市體育總會帆船委員會簡姓主委，看到這個狀況一點自覺都沒有，還把「脫罩」照片PO上臉書，「侯市長團隊的防疫螺絲不只鬆到掉滿地，可能都掉到淡水河裡了！」

卓冠廷指出，9月8號這一天，新北市面臨爆發幼兒園群聚感染、Delta擴散的危機，侯友宜在議會備詢每題不離防疫、還呼籲中央該升三級就升三級，畫面轉到同一時間舉行的新北市全運會，竟然發生要孩子在頒獎時拿下口罩的離譜行為，「請問新北市政府保護孩子保護到哪裡去了？」

對此，呂家愷上午在新北記者會上表示，新北市府在舉辦全運會上， 都是以選手健康為第一考量，頒獎方式都是參照東京奧運模式辦理，會讓選手自取獎牌跟紀念牌。

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