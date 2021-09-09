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新北加強防疫管制5禁令一次看　9日起禁止內用、關閉這些場所

記者蔡文鈴／新北報導

新北市板橋幼兒園群聚感染案確定為Delta病毒，總計有23人確診。為防止疫情持續擴散，市長侯友宜今（8）日宣布9月9日至15日停止內用，並暫時關閉運動場館，以及藝文場所。

國內今（8）日新增7例確診個案皆在新北，4人為新增個案，3人為居家隔離陰轉陽；新增的3個案都是在幼兒園，傳給同住家人；另外還有3案是與幼兒園染疫家屬同一棟大樓住戶，目前幼兒園群聚感染案有6例，另外1例個案是到醫院急診被驗出，與幼兒園無關。

為防堵Delta病毒擴大，侯友宜已宣布強化二級警戒、加強防疫管制，自9月9日至9月15日，餐飲業、美食街、超市、市場、夜市「禁止內用。戶外活動部分，關閉各項運動場所，包括運動中心、運動聚點、體育館；室外部分，關閉棒壘球場、籃球場、網球場、足球場、溜冰場、田徑場。

藝文場館也將關閉，圖書館僅提供線上預約、定點取書；溫泉大眾池、露營場、旅宿業附屬設施（健身房、泳池、兒童遊戲室、餐飲）不開放；風景區人流管致持續降載50％。

由於Delta病毒已擴散至社區，新北市已部署33處社區篩檢站，侯友宜也鼓勵市民多多出來篩檢，阻斷隱形傳播鏈。

▼新北強化二級警戒措施。（圖／翻攝侯友宜臉書）

▲▼新北強化二級警戒措施。（圖／翻攝侯友宜臉書）

▲新北強化二級警戒措施。（圖／翻攝侯友宜臉書）

▲▼新北強化二級警戒措施。（圖／翻攝侯友宜臉書）

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