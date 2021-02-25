一直判無罪！浩鼎內線交易案　高檢署不上訴而無罪確定

▲張念慈終獲無罪確定。（圖／記者姚惠茹攝）

記者吳銘峯／台北報導

曾為股后的上櫃公司浩鼎生技公司，在2016年間乳癌新藥解盲失敗後，爆發公司董事長張念慈等多名經理人，疑似提早知悉解盲失敗的「重大消息」，而大量賣股避險。張念慈等5人遭起訴，但一二審均判決無罪。高等檢察署收到判決書後，認為全案認事用法並無違誤，因此決議不上訴，全案無罪確定。

本件乃因張念慈遭檢方指控，以1500張技術股和3000張浩鼎股票賄賂前中研院長翁啟惠，遭檢方偵辦，最後以「貪污行賄」、「內線交易」等罪嫌，提起公訴。貪污行賄案因翁啟惠涉案的關係，以致外界極度關切，而貪污案於2018年在一審士林地院審理期間，張念慈就發表聲明指出，他與翁啟惠為40年的舊識，兩人在麻省理工學院求學時，就已經結為好友。

而除了交情好以外，兩人更是創業的好夥伴。在1998年合夥成立Optimer公司，成功研發多種藥物，更在2007年於美國NASDAQ上市，最後公司也被大藥廠Merck以8.3億美金併購。因此台灣浩鼎公司在2002年才在Optimer公司的援助下成立，張念慈也擔任浩鼎公司的董事長，公司也因研發多種新藥，股價一路飆漲，一度榮登上櫃公司股后。

但浩鼎2016年2月間，乳癌新藥解盲失敗後，公司就爆發一連串狀況。檢方除認定張念慈以股票行賄翁啟惠外，更認為張念慈、副董事長許友恭、總經理兼發言人黃秀美等5名經理人，早知新藥解盲失敗的「重大消息」，故相繼賣股避險。其中檢方認為張念慈因此規避損失2400餘萬元，因此對5人均提起公訴。

一審法院判決張念慈等人無罪，檢方上訴第二審，高等法院1月底宣判，還是以查無實證為由，駁回檢方上訴，依照《刑事妥速審判法》規定，檢方上訴除有判決違背憲法、大法官解釋等狀況，否則不得上訴。因此高等檢察署收到無罪判決書後，認為判決並無違背法令之處，因此決議不上訴，讓全案無罪確定。

