LIVE／五倍券正式亮相！蘇貞昌親自宣布振興方案啟動

記者陳家祥／台北報導

各界期盼的五被券振興方案來了！行政院9日上午召開記者會，由院長蘇貞昌親自主持，率領各部會官員說明此次的振興方案，五倍券的兌領與使用時間、樣張等，以及各部會完整的加碼方案與措施，將一併公布。《東森新媒體ETtoday》全程直播。

行政院9日上午10點30分舉行「振興方案記者會」，由院長蘇貞昌親自主持，政委兼發言人羅秉成、政委兼國發會主委龔明鑫、政委唐鳳，以及經濟部長王美花、財政部長蘇建榮、文化部長李永得、教育部長潘文忠、客委會主委楊長鎮、原民會主委夷將‧拔路兒主委、主計總處主計長朱澤民、中央銀行總裁楊金龍、交通部次長陳彥伯、農委會副主委陳添壽等，都出席。

官員指出，9日的記者會將正式公布五倍券的樣張、相關的兌領以及使用時程等；儘管近來受到疫情影響，但目前政院仍照既有的規畫進行，疫情部分會持續注意發展，希望穩定控制疫情的狀況下，依循相關時程推動振興方案。

根據規劃，五倍券預算規劃約1200億，預計在9月底開放登記、10月初上路，使用期限到明年的4月30日為止。且在登記只本還是數位券的同時，就可以預約抽籤共計8種的振興加碼券，一站式的設計減少民眾負擔。

五倍券額度為5000元，此次將採紙本、數位並行方式推行。紙本部分，一套10張，面額為3張1000元、2張500元、5張200元，擁有國幣等級的防偽能力；為了增加流通性與便利性，會保留找零彈性給店家。至於選擇數位券的民眾，則可綁定信用卡、電子支付、悠遊卡或一卡通等電子票證。

此次各部會的加碼券，除了去年就有推出的農遊券、藝Fun券、動茲券、客庄券外，此次交通部推出國旅券、原民會推出i原券、經濟部推出好食券、國發會推出地方創生券，共有8種加碼券。