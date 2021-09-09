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節目直播中喝嗨「KID猛問緋聞」　吳卓源「可樂娜青檸」助興洩真實心聲

▲▼Corona可樂娜,可樂娜青檸,啤酒,KID,峮峮,吳卓源,柯有倫,露營。（圖／翻攝自影片）

▲一邊喝「Corona可樂娜」一邊跟來賓柯有倫（左一）、吳卓源（右一）玩遊戲，讓KID（右二）笑說下次跟峮峮主持RUN新聞時還想這樣玩。（圖／翻攝自影片，下同）

消費中心／綜合報導

自疫情影響以來，實在太久沒有出門玩樂，眾人那顆想要渡假的心早就蠢蠢欲動，星光雲RUN新聞的主持人KID和峮峮，也一直哀號超想出棚錄影，沒想到「Corona可樂娜青檸儀式」幫忙他們圓夢！當新鮮青檸與可樂娜啤酒碰撞的那一刻，他們真的一秒「瞬間移動」到戶外大自然，就連超正的「鄉民老婆」吳卓源和忙著當超級奶爸的柯有倫都加入，宣告這場chill到不行「趴踢」開始啦！

在靛藍色的大海背景下，吳卓源分享之前拍MV時發現的金山海邊秘密景點，美得她忍不住「下海」跟魚一起徜徉水中超級浪漫，超愛潛水的KID也想起之前曾約過吳卓源一起去潛水，結果慘被打槍，笑說下次上山露營一定要約到她。大口喝著可樂娜青檸的chill感讓KID脫序撕腳本，當成吳卓源專輯主打歌「精神分裂」的伴奏，現場氣氛整個超嗨，KID還狂虧吳卓源的緋聞八卦，讓網友笑翻：「Julia快要精神分裂了。」

▲▼Corona可樂娜,可樂娜青檸,啤酒,KID,峮峮,吳卓源,柯有倫,露營。（圖／翻攝自影片）

青檸擠入可樂娜啤酒中，氣泡咻地往瓶口溢出，心情跟著飛揚起來，背景切換到山上，最佳奶爸柯有倫也現身，帶著吉他自彈自唱，如同三五好友在戶外小聚。KID也難得開金嗓，還自爆單曲被大淵「遺棄」的傷心事，直喊：「再問就翻臉！」有美女相伴，又有吉他在手，柯有倫與KID分享起自己的「撩妹」絕招，眾人敲杯共享可樂娜「青檸儀式」！最後「青檸儀式」帶大家到了夢幻極光，節目就在柯有倫自彈自唱，吳卓源合唱的歡樂時光作結。

▲▼Corona可樂娜,可樂娜青檸,啤酒,KID,峮峮,吳卓源,柯有倫,露營。（圖／翻攝自影片）

將青檸按入可樂娜中，是最為人熟知的經典喝法，檸檬汁的酸香與清涼的啤酒麥香融合在一起讓人超放鬆，看著氣泡噗噗湧出瓶口，心情整個Chill起來，想跟著Run新聞一起體驗可樂娜「青檸儀式」嗎？在指定通路大潤發、家樂福、愛買，購買12瓶就可以得到印有Corona字樣的抱枕(家樂福、愛買贈品時間：9/8~送完為止、大潤發：9/9~送完為止)，隨時隨地chill一下的享受不必等。

▲▼Corona可樂娜,可樂娜青檸,啤酒,KID,峮峮,吳卓源,柯有倫,露營。（圖／翻攝自影片）

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