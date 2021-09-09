迎戰Delta！成功高中分年級「三級演練」　輪流遠距教學至學期末

▲成功高中今起實施各年級遠距線上教學演練。（圖／翻攝google map）

記者崔至雲／台北報導

新北幼兒園確診案例連環爆，台北市成功高中為迎戰這波Delta病毒，今（9日）起每周輪流一個年級實施在家線上學習。成功高中校長孫明峯說明，今天安排近800位高二生線上學習，此次非關停課，而是希望師生能備戰好，隨時能適應未來可能的三級警戒。

Delta病毒入侵台灣，雙北多所學校突然發布預防性停課，讓不少家長及學生措手不及。孫明峯向《ETtoday新聞雲》記者說明，成功高中為讓師生能隨時準備好可能的停課政策，從這周開始高一、高二學生每2週輪到一次在家線上教學，遇到段考則避開，高三生也因要面對學測等大考，將不演練。

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孫明峯進一步說明，今年的線上模擬演練，是全高二、共793位學生都在家線上學習，高二學生雖然已有暑假的經驗，但因為本學期重新編班，所以安排在本周先行演練；高一的部分則是因為五月會考後便停課，沒有相關經驗，因此安排在下周四演練。

孫明峯強調，除了學生要熟悉線上學習外，目前也已要求全校老師全面採數位化教學，以往若熟悉板書、紙本教學的老師，現在則要將課程資料全部數位化。

孫明峯說，目前全校66個班級的課程都導入創課雲，和學校校務行政系統做連結，讓老師跟學生的課表都綁在一起，未來隨時能應變突如其來的停課政策。