NCC關注《中天亞洲台》與東方、廈門衛視合作　將請文化部表達意見



▲《中天亞洲台》與大陸《東方衛視》合作的紀實節目〈雙城記〉。（圖／翻攝中天亞洲台FB）



記者陳世昌／台北報導



中天電視申請《中天亞洲台》在台灣落地播出，NCC(通傳會)8日審議時，關注其與中國大陸電視台東方衛視、廈門衛視合作播出的紀實節目，由於涉及兩岸人民關係條例第37條相關規定，必要時將另函請文化部對此內容表達看法。



NCC表示，中天電視由總經理梁天俠總經理、中天亞洲台總監黃婷進行陳述，中天表示，該台定位是綜合台，主要內容是綜藝節目29%，新聞節報導29%，時事評論29%、紀實類13%；中天亞洲台訴求以亞洲觀點看世界，談話節目會有更多國際局勢分析，與世界觀角度。希望以中華電信MOD為播出平台，提供觀眾更多選擇。



對於規劃20名專屬人力是否足夠？中天表示，主要是與中天電視台共用攝影棚、器材，新聞內容則是引用自中天電視數位內容部(目前製播中天新聞)的內容。

但有NCC委員認為，該頻道新聞佔比多，但與一般新聞台的人力規劃不同，如何營運？執行能力如何？都待釐清。NCC委員對於該台與東方、廈門衛視合作紀實節目，但究竟如何「合作」？這一部份也是NCC關注的焦點之一，且事涉兩岸人民關係條例有關出版品的規定，如有必要將會函請主管的文化部表達看法。