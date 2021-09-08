幼兒園傳播鏈再擴大！一圖看懂「23人關聯」　非同住嬤探孫確診

▲新北幼兒園群聚案23人關聯圖。（圖／指揮中心提供，點圖可放大）

記者張乃文／台北報導

新北市幼兒園群聚再擴大，染疫兒童案16145埃及返台父親也確診，指揮中心暫列境外移入。指揮官陳時中表示，今新增7例本土病例，有6例與幼兒園相關，其中有2名非同住家人染疫，為幼童奶奶及外婆，該起群聚也擴展到社區。除了埃及爸外，台大醫院麻科人員也住在同一社區，新北市已進行社區清空，指揮中心也準備400間檢疫所供使用。

新北板橋幼兒園群聚感染案，其中一名染疫幼兒的父親今年8月從埃及返台，檢疫期間採檢都陰性，因幼兒園群聚事件被列採檢送驗，結果Ct值達37.9，中央將他列為境外移入個案。陳時中今表示，埃及個案目前被列為境外移入，未來如何判定，還需要看整體案例更清楚才能再度釐清。

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▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

根據關聯圖顯示，該名列為境外移入的案16160，因無症狀且先前都採檢陰性，是否為傳染源頭尚無法得知，陳時中說明，他是居家檢疫過程都採陰，後來陰陰陽陽的狀況「不無可能」，還要進一步瞭解抗體與定序，會看比較清楚。

不過，這位父親傳染的幼兒，案16145確實是暫為目前此群聚的最早發病者。另外有2名幼童的奶奶案16165、16166，雖然非同住家人，但都是來探望孫子確診。而社區接觸者案16158為台大麻醉人員，而案16163、案16164為同棟大樓鄰居，是在做入院前陪病者採檢驗出。目前新北市已在做環境採檢與大規模快篩，相關居家隔離也在進行中。