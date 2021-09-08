孕婦3度拒檢「臨盆才確診」恐破口　黃珊珊：當時防疫指引未強制PCR

▲台北市副市長黃珊珊。（資料圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

台北市長柯文哲7日說明，新增1例北投本土個案，是一名孕婦，個案的丈夫6月6日已確診，但因孕婦對做PCR有抗拒，所以僅居家隔離，此次要生產前到院採檢確診。針對此案被台北市議員苗博雅質疑台北市「該驗不驗」、「有法不管」，台北市副市長黃珊珊8日上午表示，是有些議員搞不清楚當時狀況。

柯文哲、黃珊珊8日上午赴大直植福宮參與公開行程，針對有孕婦一開始拒絕採檢，結果現在採檢確診一事，黃珊珊說明，中央在6月22日以前沒有強制居家隔離、居家檢疫者做PCR，北市府6月初就有精準疫調專案，提出相關計程車費、掛號費讓他們先做採檢。

黃珊珊提及，北市府於6月9日、10日和19日有三度請孕婦採檢，但因為孕婦除了懷孕外，還有一名1歲孩子，孕婦不希望孩子去醫院，但如果自己去的話，幼童也無人照顧，所以才使用隔離方式，「有些議員搞不清楚當時狀況。」

黃珊珊表示，6月22日以後，中央規定居家隔離者須採檢後才能解隔，但該案於19日解除隔離，所以在中央發布規定前，台北市該做的都做了，防疫不用噴口水，規定都很清楚，台北市都有多做一步，但不能強迫人民出來採檢。