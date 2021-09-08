人權會：明年預算增加2077萬合情合理　增列項目是基於國家良心

▲國家人權委員會。（圖／記者李毓康攝）



記者林銘翰／台北報導

國家人權委員會8日表示，人權會編列相關預算的目的，是為保障人民基本權利，落實人權立國之理念，明年預算編列增加的金額「合情、合理、合法」，並無浮濫，所增列相關業務項目，基於國家的「良心」，保障弱勢者的基本人權，並配合我國人權工作的進展，應屬合理。

國民黨立法院黨團8日上午召開「全面檢討111年度中央政府總預算二部曲：全面執政全面落漆」記者會，黨團總召費鴻泰點名，包含數位發展部籌備、《法官法》宣傳、監察院人權委員會、延任的促轉會等4筆預算，共約2.68億元涉及浮編，要求行政院檢討。

對此，國家人權委員會晚間發布新聞稿表示，人權會編列相關預算的目的，是為保障人民基本權利，落實人權立國之理念，111年預算編列增加的金額「合情、合理、合法」，並無浮濫。

人權會強調，111年所增列相關業務項目，基於國家的「良心」，保障弱勢者的基本人權，並配合我國人權工作的進展，與國際人權接軌，提高我國人權保障的能見度，酌予增加相關預算金額，應屬合理。

人權會說明，明年預算編列新台幣1.4億元，較今年增加2077萬元，是因為國家人權委員會依法定職掌，為撰擬國家人權狀況報告，必須瞭解及評估國內人權保護之情況，就各項國際人權公約提出獨立評估意見。

此外，人權會還負有酷刑、侵害人權，以及構成各種形式歧視之事件的調查義務，以落實我國憲法對人民基本權利的保障，並為銜接國家與國際人權的接軌，規劃設置相關「國家人權獎項」，促進國際交流，提高我國人權保障的能見度。

人權會說，今年上半年，因為受到新冠肺炎全球疫情影響，各國邊境管制及國內人流限制的影響，造成一部分「訪視、調查與合作」、「教育、推廣與交流」工作，無法執行或有落後情形，歲出預算執行率在疫情趨緩時，可望大幅提升。

人權會表示，人權會的成立，是歷經20多年的努力，播下符合「巴黎原則」人權機關的種子，終於在109年8月1日長成幼苗、成立運作，未來會肩負積極保障及促進人權的神聖使命，仍須各界持續督導與鼓勵，達成人權立國的目的。