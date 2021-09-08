手機收到「災防告警訊息」別緊張！5大電信下午4時測試

▲民眾手機若突然響鈴、震動勿驚慌。（圖／取自免費圖庫PAKUTASO）
文／中央社
5大電信響應政府政策，持續實施不定期災防告警系統測試作業，為全台民眾安全把關，將於今天下午4時，於全台含離島地區實施災防告警訊息測試。
業者說明，將藉由「每月測試用訊息」頻道進行發送作業，期間不會影響客戶使用服務。
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「每月測試用訊息」頻道於多數手機中預設值為關閉，以儘量降低對客戶的干擾，僅有少部分客戶手機會發出特殊告警聲響與震動，收到測試訊息的用戶不須緊張。
▲民眾手機若突然響鈴、震動勿驚慌。（圖／取自免費圖庫PAKUTASO）
文／中央社
5大電信響應政府政策，持續實施不定期災防告警系統測試作業，為全台民眾安全把關，將於今天下午4時，於全台含離島地區實施災防告警訊息測試。
業者說明，將藉由「每月測試用訊息」頻道進行發送作業，期間不會影響客戶使用服務。
「每月測試用訊息」頻道於多數手機中預設值為關閉，以儘量降低對客戶的干擾，僅有少部分客戶手機會發出特殊告警聲響與震動，收到測試訊息的用戶不須緊張。
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