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快訊／幼兒園確診足跡來訪　白沙屯拱天宮回3級警戒禁入內參拜

▲苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮，8日起將回復三級警戒，信眾暫時不得入廟內參拜。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮，8日起回復三級警戒，信眾暫時不得入廟內參拜。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣政府6日晚間接獲新北市衛生局通知，其中板橋幼兒園確診案16144有涉足苗栗縣通霄鎮拱天宮及周遭休息區域遊玩；為此，拱天宮總幹事陳春發表示，8日下午也將在第二停車場設立快篩站，針對白東里2、3、4鄰里民快篩；而廟內也回復三級警戒狀態，信徒暫時不得入內參拜。

苗栗縣政府衛生局表示，案16144於8月28下午2點32分至2點37分前往通霄鎮白東里7-11白沙墩門市；當天2點40分至下午4點至拱天宮參拜，並到拱天宮後方海灘遊玩。之後案16144於9月4日下午2點半至3點半又到拱天宮後方海灘玩水。衛生局8日下午1時30分至4時止，在第二停車場設置社區快篩站，篩檢對象為通霄鎮白東里2、3、4鄰里民。

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▲苗栗縣衛生局也趕緊派員前往拱天宮周遭進行清消動作。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲苗栗縣衛生局也趕緊派員前往拱天宮周遭進行清消動作。（圖／記者黃孟珍翻攝）

陳春發也指出，接獲通報後，也確認新北幼兒園的小朋友有到此參拜；不過這也是無奈之事，畢竟小朋友自己也不會知道自己染疫；但廟方也會自我管理，不僅會為在周遭500公尺內的鄰里設置快篩站，廟內、外也做好全面消毒動作，只是參拜的民眾也只能站在外面，將暫時禁止民眾入室內，直至快篩結果出爐，再做進一步調整。

附近攤販也無奈表示，好不容易撐過之前三級防疫時期，就在人潮慢慢回流之際，又發生這樣的事情，只希望媽祖婆能保佑，讓大家趕快渡過這次難關。

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