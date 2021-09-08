孫大千點名要不是這三錯誤　「台灣可在明年中完成三劑疫苗接種」

▲孫大千批民進黨疫苗政策。（圖／翻攝孫大千臉書）

實習記者張鈞量／台北報導

民進黨政府近期的疫苗政策，引起在野黨的強烈不滿，國民黨前立委孫大千8日指出，如果民進黨某派系沒有因為想發國難財而從中作梗、如果不是因為民進黨害怕恐懼「復必泰」三個字，台灣人民絕對可以在明年年中以前，完成第三劑的疫苗接種，「民進黨的派系貪婪和意識形態害慘了台灣人民」。

孫大千表示，如果民進黨內某派系去年沒有因為想發國難財而從中作梗，台灣人民早就取得3000萬劑的BNT疫苗，在第一波Alpha變種病毒來襲時，台灣也不至於要付出將近15000人染疫和800多條人命的慘痛代價。

孫大千認為，如果不是因為民進黨害怕恐懼「復必泰」三個字，硬是要求德國原廠重新客制化標籤，台灣人民早就在七月初可以陸續得到由民間團體採購捐贈的BNT疫苗，當第二波Delta變種病毒來襲前夕，我們的年輕孩子們可能已經具備相當程度的保護力。

孫大千質疑，如果民進黨沒有嫌疫苗買太多了，打不完很難處理，能夠同意民間團體的意見，加碼採購3000萬劑的BNT疫苗，「台灣人民絕對可以在明年年中以前，完成第三劑的疫苗接種」。

文末孫大千批評，可惜沒如果，只剩下結果。而結果卻要由無辜的台灣人民來承受。