「MOD影劇全享包」 5大類影片看到飽！多螢觀賞全家同享　一天不到10元

▲中華電信「MOD影劇全享包」只要月付249元起就能看新片、追各國好劇，5大類型影片全包。（圖／中華電信提供，下同）

消費中心／綜合報導

平時上班課充滿壓力，為了均衡身心，有人選擇運動、料理、看電影等興趣舒壓，而待在家窩在沙發上追劇、看喜歡的節目，更是人人必備的休閒方式，投入高潮迭起的情節中得以暫時拋開一切煩心事，讓人捨不得眨眼，看完一集還想再看一集，只想專心享受放鬆時刻。不論是爸爸想看的電影、媽媽在追的連續劇、小孩喜歡的卡通、長輩愛的人文紀實片和提升藝文氣息必看的古典音樂內容，中華電信MOD全都包了！幾乎涵蓋眾人喜好的5大類型包月影片，只需要訂閱「MOD影劇全享包」，原價近千元的方案，現在每天不到10元銅板價就能盡情看到飽，滿足全家人的影音需求真的「5購利high」。

不少人為了想看近期上映的電影、當紅的日韓美英劇或熱門動畫而打開某些網站，偏偏一直跳出廣告干擾又超怕中毒，而且通常畫質都糊到看不下去，更常碰到翻譯意思難以理解，不僅沒辦法好好放鬆欣賞影片，反而憋了一肚子氣，真想透過擁有高畫質和精準翻譯的正版影音平台安心享受精彩節目，但又擔心高額月費成為家庭經濟支出負擔，中華電信MOD了解影視愛好者的苦，推出通包電影、戲劇、卡通（包含兒童及動漫）、紀實和樂迷共5種類別的訂閱內容「MOD影劇全享包」，每類月費原價199元，5種皆訂閱月費為995元，現在只要下訂兩年約即可每個月激省746元，僅需249元月費，等於一天不到10元，就能帶領全家隨時進入HD高畫質影音娛樂的奇幻世界。

宅家解劇荒！ 台、韓、中最夯新劇 全享包強力熱播

讓一家老小都能各自找到最愛的影音內容看個過癮，中華電信「MOD影劇全享包」提供多部近期同步跟播或獨家的熱門戲劇，包括現正播映中的公視史詩旗艦大戲《斯卡羅》，由金鐘視帝吳慷仁、演技派女星温貞菱以及黃健瑋、法比歐、周厚安等人挑戰不同語言和形象，帶領觀眾一探鮮為人知、於1867年台灣土地上各族群和外來勢力相會的歷史故事，為台灣少見的大河劇形式，導演曹瑞原希望透過這部劇將台灣戲劇推向世界；耗時三年、斥資1.55億的重裝大劇《斯卡羅》，MOD給你4K超高畫質感官饗宴，磅礡畫面，史詩集劇情，重現歷史台灣的風貌，了解在地台灣的故事。此外，還看得到近年很受歡迎的古裝陸劇，9/10即將獨家播映的《玉樓春》，是講述官家千金嫁入富貴大戶後展開鬥智鬥勇和虐戀的大女主劇，由先前大火的《延禧攻略》編劇于正出品，情節值得期待。最夯的韓劇9月片單很燒腦又讓人停不了，「MOD影劇全享包」能直接同步韓國看到最新的《警察課程》，永遠的百分百男友車太鉉，遇上野蠻指數爆表的鄭秀晶(Krystal)，一場鬥智也逗趣的警察故事，在青春洋溢的校園中就此展開。愛看懸疑推理劇更不能錯過《The Road：1的悲劇》，講述韓國最上層社會裡最真實的醜惡慾望與秘辛，一場疑雲重重的綁票案，經過抽絲剝繭後，竟意外扯出兩大家庭塵封已久的內幕，劇情懸疑緊湊絕無冷場，果然TVN出品從來不會讓人失望。

▲近期熱播的台劇《斯卡羅》改編自小說《傀儡花》，由《一把青》、《孽子》導演曹瑞原執導，耗時3年籌備，演容陣容強大。

▲《我是遺物整理師》池珍熙再出擊《The Road：1的悲劇》扮演主播，要揭露你意想不到的上流社會黑幕，就在「MOD影劇全享包」。

票房強片、得獎佳作宅家安心看 刺激懸疑溫馨都在全享包

看電影是許多人最愛的娛樂消遣，在家也能像在劇院一樣享受，只要打開中華電信「MOD影劇全享包」就能看到近期已上架、由億萬大導蓋瑞奇執導並耗資15億台幣重金打造的《玩命鈔劫》，在緊張刺激的槍戰中看動作派硬漢男星傑森史塔森飾演的運鈔保全員如何展現驚人身手，有爽度也有環環相扣、多角度描述的故事線索，整體節奏流暢。此外還有描述亞裔移民「美國夢」並講述小人物家庭奮鬥心酸以及日常笑淚點滴的韓國電影《夢想之地》，入圍了奧斯卡6項大獎、獲得2021金球獎最佳外語片，國民奶奶尹汝貞更是靠精湛演技拿下奧斯卡最佳女配角。想來點刺激的就等9/24上架的韓影《極速引爆》，由最強綠葉趙祐鎮合作演技派男神池昌旭，在炸彈威脅之下展開的鬥智追擊戰，締造今年韓影最高開票紀錄；還有《迴憶》、《你的婚禮》等強檔，讓家中客廳一秒變影廳。

▲由名導蓋瑞奇和動作片巨星傑森史塔森合作的《玩命鈔劫》，動作場面到位，劇情緊湊引人入勝。

另外還有小孩大人都愛的卡通動畫例如《銀魂》、《鬼滅之刃》，4K畫面如臨現場的真人實境秀、科學探索節目以及風土人文等紀實類影片，享受視聽盛宴的歌劇、經典音樂會、芭蕾舞等樂迷型內容，都在中華電信「MOD影劇全享包」裡。家中只有一台電視也不必爭著看吵壞感情，中華電信「MOD影劇全享包」提供電視、手機、平板、電腦多螢觀賞，想獨自一人在房間用電腦、平板安靜沉浸觀看、睡前用手機滑影片，或是全家人一起坐在電視前共享親子時光，隨心安排場地、切換模式。

▲中華電信「MOD影劇全享包」支援訂戶多螢幕歡賞功能，在家外出皆能自由切換。

宅在家邊吃零食飲料邊看喜歡的影音節目就是最自在的放鬆充電方式，透過中華電信「MOD影劇全享包」多元豐富的影視內容和輕鬆無壓力的月費，成為滿足全家人最完整優惠的影視服務選擇；9/30前新申請「MOD+影劇全享包」，還加送Hami Point 600點。追求幸福感受其實很簡單，當全家人都能夠愜意享受娛樂生活，日子當然更有樂趣。

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*貼心叮嚀：MOD影劇全享包費用不含租用寬頻及MOD平臺服務等費用。