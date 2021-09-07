「4星座」桃花旺情路卻坎坷　處女太挑、牡羊太像兄弟

▲有些人明明桃花很旺，但在情路上總是吃盡苦頭。（示意圖／翻攝PAKUTASO）

生活中心／綜合報導

你身邊也有條件好、異性緣也不錯，但情路就是莫名坎坷的朋友嗎？《科技紫微網》整理出「桃花旺情路卻坎坷」TOP4星座，快來看看身邊情路不順的朋友有沒有上榜！

牡羊座



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活力無限的牡羊座，都跟都很容易成為朋友，直來直往、沒有心機的個性，也讓他們擁有好人緣，但也就是因為太過豪邁，導致異性緣雖好，但對方容易把他們當成兄弟或姊妹，少了點心動的感覺，熟識之後想要激起曖昧水花，更是困難重重，因此在情路上，往往是有緣無份收場。

巨蟹座



個性溫順的巨蟹座，喜歡走低調路線，他們喜歡待在自己的小世界，雖然有點無聊卻很安心，另外，他們充滿母愛，喜歡在小事上照顧人，不過這些行為會讓對方感激，卻不一定有心動感受，像是隨身攜帶常備藥，有人身體不適時就會拿出來救援，或是聚餐完後幫大家叫車，確保大家都安全到家等。

處女座



吹毛求疵的處女座，在感情上也是超級挑，他們用什麼標準要求自己，就會用什麼標準要求對方，因此想入他們的眼實在是實屬不易，只要第一眼感覺不對，或是認為對方不符合自己條件，就會在第一時間打槍對方，情路受阻的主要原因，就是他們太想找個完美對象，因此常常錯過好緣份。

摩羯座

腳踏實地、喜歡照著規劃走的摩羯座，大多時間都會用來提升自我，他們的務實個性其實是不少人心中的「潛力股」，但是他們的優點，需要長期相處才能感受到，很多人剛認識他們時，會被他們的高冷態度所嚇到，不敢再進一步發展。