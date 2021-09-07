台南二級警戒後首例！　卡拉OK違規營業將移送開罰

▲台南市警二分局民權所員警在忠義路二段查獲一家卡拉OK違規營業，全案依違反傳染病防治法函送台南市衛生局裁罰，可處6萬至30萬元罰鍰。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市二級警戒後八大行業違規首例，台南市警二分局民權所員警據報忠義路二段有一家卡拉OK在營業，員警入內稽查發現包廂內分別有3人正在飲酒，全案依違反傳染病防治法函送台南市衛生局裁罰，可處6萬至30萬元罰鍰。

台南市警二分局民權派出所巡邏人員警員林于翔與陳俊安，6日凌晨0時許獲報忠義路二段有一家卡拉OK在營業，員警到場前見其大門有人出人，敲門無人應門即在現場等候，過幾分鐘後鐵門突然開啟，有4名客人欲離開，該店家店內有設置視聽歌唱設備，依二級警戒規定是不得營業的八大場所，員警立即入內稽查上樓查看，查有林姓女負責人（35歲）與吳姓員工在場，並發現101包廂有陳姓男客人（31歲）、102包廂有許姓男客人（31歲）及陳姓男客人（46歲），警方檢視包廂内有開啟卡拉OK、冷氣及提供啤酒給客人飲用，另105包廂雖無客人惟桌上有飲用過酒瓶，且包廂內均有開啟卡拉OK與冷氣，舞池卡拉OK亦有開啟。

林姓女負責人向員警辯稱，是店要盤讓而在此聚會，其他的客人亦稱是店內的員工，惟提不出任何證明文件；警方依現場情況判斷店家已涉及違規營業，當場製作稽查記錄表，依違反傳染病防治法函送市府衛生局裁罰，若主管機關認定屬實店家恐面臨6萬至30萬元罰鍰。

市警二分局表示，依二級警戒規定卡拉OK是不得營業的八大場所，呼籲業者勿表面上停業，卻拉下鐵門暗中營業，應配合政府防疫政策，避免成為疫情破口，警方將會持續執行防疫稽查取締，違反規定者經查獲將依法函送裁罰。

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