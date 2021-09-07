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台南小黃公車動態資訊上線　首創「空位查詢App預約」打電話也OK

▲台南市「小黃公車」動態資訊系統上線了，民眾可利用大台南公車的網頁、APP查詢小黃公車即時動態、車上空位、線上預約等3大功能。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市「小黃公車」動態資訊系統上線了，民眾可利用大台南公車的網頁、APP查詢小黃公車即時動態、車上空位、線上預約等3大功能。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市「小黃公車」動態資訊系統上線了，即日起台南民眾可利用大台南公車的網頁、APP查詢小黃公車即時動態、車上空位、線上預約等3大功能，沿線智慧站牌也能同步更新，或直接打電話查詢，小黃公車服務再升級，實用又方便。

交通局局長王銘德表示，市長黃偉哲相當重視偏遠地區民眾基本民行，指示交通局全力推動「小黃公車」，用計程車行駛偏鄉地區的公車路線，不但較大型巴士節省成本，更可提供彈性的路線及預約時段，解決偏遠地區公共運輸不便問題，自108年起陸續於玉井、白河、左鎮、龍崎等區上線營運。

交通局長王銘德指出，一般公車車內透過安裝車機，可進行GPS定位，在系統上顯示即時資訊讓民眾查詢；但小黃公車車體較小，空間和電力都無法安裝工業級車機設備，致小黃公車僅能由電話預約，影響服務的便利性。

交通局經過一年多的開發，發揮創意利用司機的智慧型手機取代公車車機，可進行定位和傳輸訊號，才成功把小黃公車整合進動態系統，現在在大台南公車的官網、APP、智慧站牌都已可看到小黃公車即時資訊。

交通局長王銘德表示，小黃公車動態系統有3大功能，第1是提供即時動態，包括車輛目前位置和預估到站時間，和一般公車路線使用方式相同，可供民眾查詢固定班次的小黃公車何時到站。第2大功能則是全國首創的「車上空位查詢」，因小黃公車座位數有限，民眾現可透過APP看到每一班次的車內空位數，事先掌握車上載客情形，疫情期間亦可供參考避免群聚。第3大功能則是「線上預約」。

▲台南市「小黃公車」動態資訊系統上線了，民眾可利用大台南公車的網頁、APP查詢小黃公車即時動態、車上空位、線上預約等3大功能。（圖／記者林悅翻攝，下同）

小黃公車提供2人以上同行、搭車前1日下午5時前預約服務，以往只能透過電話進線預約，即日起亦可使用大台南公車APP內建的預約功能，初次使用完成身份認證，之後依搭乘路線、時間、地點及人數操作即可完成預約，系統也會主動推播告知預約是否成功，讓使用預約班次的民眾多一種選擇。

交通局長王銘德強調，大台南公車第一代動態資訊早在93年上線，是全國最早的公車動態系統之一，歷年來功能和準確度優化不間斷，今年首度納入小黃公車動態資訊，不但可便利民眾使用，營運業者則可透過系統紀錄查詢軌跡、產製報表，政府單位亦能透過後台監控稽核，可謂利用科技創造多贏並提升大台南偏鄉交通的服務。

公共運輸處長吳俁之表示，小黃公車動態系統即日起於官網、APP、智慧站牌等同步上線，使用智慧型手機的民眾請更新APP至最新版，不方便上網的民眾也可撥打各車隊專線或公車動態系統專線06-2998484（我坐坐巴士巴士）由專人服務。

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