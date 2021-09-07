「突破性感染」到底可怕在哪？　專家：4類人是高風險族群

▲專家建議趕緊提升疫苗覆蓋率才能對抗Delta入侵。（圖／記者李毓康攝）

文／招名威／毒理醫學專家

突破性感染指的是完成兩劑疫苗接種仍發生感染，這樣的狀況在醫學上不難看見，不是只有Delta有這樣的案例，流感也會，「打流感疫苗同樣不能保證不被感染，但即使感染，症狀也會比較輕微。」至少在當我們接觸到Delta的時候，能降低死亡和重症的發生。

根據刺胳針感染醫學期刊，在英國的研究顯示，施打完兩劑疫苗仍被感染的機率是0.2%，也就是千分之二，代表著每一千個施打兩劑疫苗的人，只有2個人會被再度感染，「所以疫苗的保護力還是很高的，突破性感染的發生率其實很低。」

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新加坡研究即使發生突破性感染，但重症和死亡率是0.9%，「代表即使發生Delta突破性感染，但症狀大多數都很輕微，疫苗還是有效發揮了保護作用，這就像得了重感冒，包括頭痛、喉嚨痛、流鼻水，與一般感冒難以區別，但不會隨便就進加護病房。」

那麼哪些人會是那0.2%，比較容易發生突破性感染呢？四大類是高風險族群，一定要特別留意：

1、55歲以上的長輩。

2、慢性疾病患者，像是肥胖、糖尿病、心臟病…等。

3、生活作息不正常者，像是常熬夜、常吃大魚大肉者。

4、抽菸、酗酒者、吸毒者。

只要值症狀就要及早發現及早通報，別延誤了關鍵時機，這才是重點！

※本文經《招名威教授 毒理威廉》授權，未經同意請勿隨意轉載拷貝。