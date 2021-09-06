阿富汗女性讀大學規定出爐！　塔利班：「遮臉只露眼」禁男女合班

▲其中一項規定是女性必須穿戴只露出雙眼的面紗尼卡布（niqab）。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社喀布爾5日綜合外電報導

奪回政權的民兵組織塔利班今天下令，就讀阿富汗私立大學的女性必須身穿長袍，並且戴著幾乎遮住全臉的面紗，同時嚴禁男女合班，或是至少以簾幕區隔。

法新社報導，根據塔利班（Taliban）的教育主管機關發布包含多項命令的一份文件，這個民兵組織還下令，只有女老師才能教女學生，若是辦不到，那麼品格端正的「年長男人」才可任教。

由塔利班教育主管機關頒布的命令，適用於6日開學的私立大學院校。塔利班首次執政於2001年結束以來，阿富汗的私立大學院校蓬勃發展。

4日晚間頒布的新規範，並未要求女性穿著遮蔽全身的罩袍（burqa），不過她們得戴著幾乎遮住全臉，而且只露出雙眼的面紗尼卡布（niqab）。

其他的規範還包括：「根據各校的設施，大學必須為女學生招聘女老師。」並且男女進出應予以區隔。

如今雖然採男女分班，但女學生必須比男學生提早女5分鐘下課，以防男女學生在校外相遇，而且提早下課的女學生必須待在等候室，直到男學生離校為止。

一位不願具名的大學教授表示：「實際上，這項計畫難執行，因為我們沒有足夠的女老師或班級以區隔女學生，但是他們允許女孩們上學及讀大學，可說是非常正面的進展。」