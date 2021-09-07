張雅琴主播台炸鍋！轟染疫機師「是狗屎」惹議　網：NCC要罰嗎

▲張雅琴在播報時怒轟染疫機師。（圖／翻攝自YouTube／年代新聞CH50）

網搜小組／鄺郁庭報導

近日長榮航空爆出3名機師突破性感染，還有1名機師家人也確診，6日公布確認為Delta變種病毒。主播張雅琴當晚在播報相關新聞時，怒轟染疫機師簡直是把台灣人當塑膠，已經不是老鼠屎「是狗屎」。當下，張雅琴自知情緒失控、馬上道歉，言論仍引來網友批評，認為她不應利用媒體資源發洩，「NCC要不要罰？」

本站6日晚間報導《長榮機師趴趴走 張雅琴氣炸「把台灣人當塑膠」：到底在幹嘛？》張雅琴6日晚間在《1800年代晚報》提及長榮機師染疫的新聞，認為條件已經放寬，讓航空人員只需進行7天的自主管理，染疫機師卻無視規定，和朋友餐敘、按摩到處趴趴走，讓她氣呼「這些機師朋友們，你們到底在幹什麼？」

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另外，據傳有機師抱怨防疫旅館環境不佳「像犯人被關到死」，張雅琴也不滿直指，對方明明違規在先，不懂為何還敢大聲說話，「你讓我們守在家裡，不能出門的老百姓，心理多氣，非常怒」。至於政府考慮讓航空人員再打第3劑疫苗，她則嗆說：「這種人給他打100劑都沒有用，不自愛！」

▲有網友認為張雅琴開罵的行為不妥。（圖／翻攝自Facebook／張雅琴）

張雅琴忍不住質問「你把我們台灣人當塑膠嗎？我真的不想講了，3+11是你們，然後現在又是你們！」還開罵「你們這些（不守規定的）機師就是不但是老鼠屎，而且是狗屎」、「全台灣都要被你們給弄下去了！」但在罵完「老鼠屎」後，張雅琴也自知不妥，當下馬上道歉，「對不起我道歉，不是老鼠屎，應該講說……你們（不守規定的機師）就是不自愛。」

儘管馬上道歉，但還是有網友認為不妥，「一點專業客觀都沒有」、「笑死人了，這就是現在新聞台主播的等級……還可以公然公開的罵人狗屎……NCC要不要罰」、「完全用自己的情緒在報新聞，已失去了新聞從業人員的客觀公正」、「把新聞台當個人直播秀。」

不過，也有人直呼張雅琴罵出很多台灣人的心聲，其實很痛快，「今天是我看過雅琴最憤怒的時候，但是我好爽，謝謝妳說出我的心聲」、「機師那段說的大快人心」、「她不過是講出一些人的心聲。有想過機師造成社會損失慘重？店家損失？醫療負擔。自己知情不報，誠信不足」、「真的是很無言啊……之前華航的就已經有一次了……政府還不嚴格把關。」