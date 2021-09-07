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卓伯源批朱立倫選主席藏私心　「有私心就是不團結的開始」

卓伯源5日接受本刊專訪，重申黨主席必須專職，才能無私帶領國民黨重返執政。

▲卓伯源5日接受本刊專訪，重申黨主席必須專職，才能無私帶領國民黨重返執政。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

國民黨主席選舉日趨白熱化，前彰化縣長卓伯源重出江湖即挑戰黨魁大位，面對各方將焦點鎖定在前新北市長朱立倫挑戰現任主席江啟臣，卓伯源5日接受本刊專訪時砲火四射，直指朱參選主席是為2024年選總統作跳板，同時也批評江兼任立委不適任黨魁。他強調，專職黨主席才能無私團結國民黨及在野勢力，並大膽拋出藍營2022年的選戰布局，透露已打造一套抗綠計畫，不排除與民眾黨、親民黨等在野勢力合作組成聯合內閣，讓藍營重返執政。

卓伯源點名朱立倫說，朱是一位行政經歷完整的政治人物，「他的人生最大目標就是選總統，有志向選總統是好事，他既然要這樣，那就大膽講出來。」但他要提醒朱不要忘了，國民黨在2018年獲得15席縣市長，但為什麼後來總統大選輸掉？國民黨最大的問題在於黨內不團結，且沒有一位專職無私的黨主席建構公正的初選平台，才讓慘劇發生。

國民黨主席政見會4日登場，4位黨魁候選人在會上激烈交鋒，會後一同合影。

「一個人有私心，就是不團結的開始，勢必重蹈過去失敗的覆轍！」卓伯源強調，自己絕不會參加選舉，他若當選主席，且國民黨在總統大選能重新執政，「我會把主席（職位）交給新任總統。」表明自己與朱立倫不同；反之，「若我要選舉的話，其他政黨怎麼跟我合作？」他主張，國民黨是最大在野黨，黨主席必須跳出來整合一切監督、制衡執政黨的力量，讓台灣的民主政治走回正軌，這也是他的抗綠計畫。

卓伯源認為，朱立倫（中）參選黨主席就是為選總統鋪路，但球員兼裁判的結果，恐讓藍營再次敗選。

卓伯源主張國民黨必須以「14+2+2」席次為目標，除了藍營現有執政14縣市要成功連任外，六都還要拿回桃園、台北，另外再加上基隆及新竹。至於要怎麼達成，他的策略是效仿2008年國親合作的模式進行。他認為，2022年縣市長選舉，只要國民黨與其他在野政黨有共同理念，就可進行結盟合作。


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