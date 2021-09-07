有夠派！這5星座情人「超愛為小事抓狂」　天蠍、獅子都別惹

▲你的另一半也是大事淡定，小事就抓狂的星座嗎？（示意圖／本報資料照）

文／亞提米斯

交往後的相處是一種藝術，有些人深信「惡魔就藏在小細節裡」，有時候總是大事很淡定、小事小細節卻有點吹毛求疵、或者是為了些小事情就抓狂，在外人面前還會稍忍一下，在交往的情人面前卻會明白的展現出自己的不悅和不開心、甚至於是大抓狂，進而冷戰或熱戰，哪些星座在談戀愛的時候總是容易為了小事而影響心情呢？跟著亞提米斯一起來看看吧！

1.天蠍座

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一點點蛛絲馬跡就可能抓到你背叛我的證據。一次不忠、百次不用，你給我說清楚講明白！

天蠍座如果對於愛情感覺到不安的話，就容易產生這種小題大作的事情，不過往往天蠍座認為這叫「見微知著」，凡走過必留下痕跡、因此只要天蠍座認為感情上的這個對象有可能背叛自己的話，就會為了一些小事情開始耍性子發脾氣。

大部份天蠍座走的是冷火路線，也就是就算抓狂也不見得在一開始的時候就逼問到底，有時候會直接打冷戰，或是丟下一句「你做過什麼自己明白！」的話給對方。這是一句很好用的話，因為天蠍座開始會細細的觀察對方是不是開始露出馬腳來，也算是一種小小的測驗，其實也只是說明了天蠍座發覺哪裡不太對。

不管是直覺還是真的抓到了什麼樣的證據，其實天蠍座本身只要覺得不太對的話，就會想要試探看看對方，這也代表了天蠍座心裡頭有種說不出的不安感，是需要對方用行動或更實際的方法去證明或解釋的，如果沒有辦法好好的證明或解釋的話，這樣的疑問會在天蠍座心裡頭發酵，到了忍不住的時候，就會爆發開來質問對方許多的問題。

天蠍座在情緒不滿的時候是相當具有破壞力也還滿可怕的，有時候光是質問時的眼神就很「殺」，其實天蠍座不見得在內心裡頭有多抓狂或多不愉快，小事情是會讓天蠍座上演很多負面的腦內小劇場，可是天蠍座也知道自己這樣想是有點太超過了，腦補太多沒發生的事情只會讓自己因為壓力太大而更不愉快，因此一定要快點逼出實話，當然逼問的手段就要「殺」一點，否則怎麼可能讓對方快速吐實。

是不是真的抓狂，跟態度殺不殺是兩回事，但有一點是非常清楚的，那就是代表天蠍座非常在意這段感情，才會因為一點小事就整個人這麼「殺氣騰騰」。

▲獅子座無法忍受被人無視的感覺。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

2.獅子座

我真的覺得你不在乎我，我不是早跟你說過我不喜歡你這樣那樣，你為什麼就是聽不進去？

大男人也好、大女人也好，反正獅子座沒辦法接受被別人「無視」的感覺，這是一個有點戲劇化的星座，對於外人的無視，也許還能夠忍得下來，但是如果是獅子座自己心裡頭愛的人竟然無視獅子座的話，那麼這件事情就沒辦法那麼好收拾，由於相當的戲劇化，很多獅子座的反應大概也跟演舞台劇差不多，甚至於還到了「浮誇」的境界，坦白說有些人面對到獅子座因為小事而抓狂的情況時，實在也是哭笑不得。

很多獅子座在談戀愛的時候會給對方訂下許多的規矩，這樣的規矩是以獅子座為主體，通常軟硬兼施的會希望另一半一定要跟著遵守，這些「規定」有大有小，很多事其實是獅子座自己的生活習慣，不管他們天生是不是大少爺或大小姐，獅子座都會很希望對方可以配合他們的想法，當然也不算是種服從命令，但至少跟著獅子座的要求去做的話，獅子座會覺得自己是被愛的，是被捧在手掌心裡頭呵護的。

不論男女獅子座在談戀愛的時候多半有點「嬌縱」的特質存在，他們真的還蠻像大貓的，慵懶得希望對方能夠順著他們的毛去摸他們，如果不是順著他們的毛摸，獅子座就會偶爾伸出利爪表示一下自己的不滿意。

該說是獅子座本身比較自我威權傾向，談起戀愛其實沒有辦法接受對方的態度太隨便，特別是某些獅子座再三強調過的事，如果感情上的另一半當耳邊風或是每次都忽略無視，讓獅子座的耐心已經用光的話，那麼只要一點點的小事情、又是獅子座開口說過的，只要這事情一丁點的不順，有的獅子座就會大吼起來。

不管是大吼「你根本不愛我！」或是「我覺得你一點都不尊重我！」，簡單來說，獅子座只要努力演起來就很像是暴怒大抓狂，他們本身可能並沒有那麼氣，但是他們一定會有先「聲」奪人，要以氣勢壓制對方，就算是情人也一樣。

所以，就算不是因為小事在抓狂，只是單純的抱怨，看起來卻也像是在「抓狂」，不過獅子座只是在宣告自己的地位和呼籲對方該要更重視這段感情，請更重視我這個愛你的獅子座罷了。

▲處女座很愛碎碎念，若一再去踩他／她底線，可能會火山爆發。（示意圖／記者李佳蓉攝）

3.處女座

這個就要這樣、那個就要那樣，你不覺得就是要這樣子做才是「整齊」？

反正就是龜毛，處女座也不是每一個都是沉默淡定好脾氣，很多處女座其實脾氣也很差，在外人面前還會維持良好的形象，可是在戀愛當中面對心愛的對象時，某些在「完美面具」底下的龜毛規矩就會一條一條跑出來，這個不行、那個不好、「你不覺得這樣比較好？」之類的話常常會掛在嘴邊，很多都是小事、都是生活當中小小的事，但處女座就是很愛跟這些小事情過不去，很喜歡鑽牛角尖，許多處女座並不覺得這叫龜毛，這對他們來說叫「原則」。

談戀愛歸談戀愛，該有的原則還是要保持，處女座會有意無意的把這些原則套用在另一半的身上，一而再、再而三的去講解這些原則，好吧，這就是碎碎唸的意思。跟處女座交往過的人往往會發現，很多處女座會在「無意識」的狀態下一直碎碎唸個不停，有時候你根本也沒辦法分得清楚，究竟處女座是真的在抱怨，還是在自言自語？

只是處女座雖然對情人很容忍，可是某些事情如果一再的重複去踏到處女座的底線，有時候處女座是會變成火山爆發的，他們是真的會「抓狂」，而且這種不愉快是忍耐積壓到一個程度之後，只要一點點的小事又觸動到處女座的敏感神經，就會讓處女座暴走失控開始把每一件小事情都挑出來唸、挑出來抱怨，天曉得處女座記憶力會這麼好，連「你哪一次吃飯的時候掉了幾顆飯粒，但是收碗的時候沒有順便擦」的這種小事都可以拿出來唸你，好吧，可能是罵你。

借題發揮是處女座的長處，翻舊帳也總要有個起頭，所以往往從小事情開始唸開始罵也是處女座很專業的事情，所以非常容易給人一種為了小事就會抓狂的印象，不過如果詳細的聽一下處女座的抱怨，就會很清楚的瞭解到，小事只是導火線，他們根本想罵的不是眼前這樁小事情，而是有已經累積許久的怨念要慢慢講給你聽。

▲雙子座變臉很快，罵人有如機關槍般，之後陷入冷戰。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

4.雙子座

是你聽不懂還是我沒講清楚？還是你根本就笨到搞不清楚狀況？還要我再解釋？我很閒嗎？

雙子座往往是非常聰明的生物，他們總是會把很多小事情都掌握得很仔細，很多大小事情在他們的腦袋裡頭轉來轉去，但是雙子座總是能夠很快速清楚的把這些事情都搞得一清二楚，因此很多雙子座的人都不太喜歡別人「搞不清楚狀況」。

倒也沒有到痛恨的地步，只是沒有辦法理解為什麼有人搞不清楚狀況還能夠好好活到現在，但是雙子座平常也不會去管別人想怎麼活著，他們並沒有那麼多的心思去管他們覺得比較笨的那些人，可是在愛情裡頭是不能夠這樣的，不聞不問哪還是談戀愛？

只是雙子座也是沒有太多耐心去解答同一件事情的星座，特別是雙子座腦袋裡頭覺得「這明明就很簡單」的事情，如果對方一再犯同樣的錯，通常多犯個幾次雙子座就會沒有什麼耐心，當然不至於會開口去罵另一半很笨，可是他們的眼神和態度就會流露著萬分的不耐和煩悶，甚至於借題發揮擺臭臉。

有時候同樣的事情一再發生，雙子座就會有失控的狀況發生。這是一個變臉非常快的星座，他們生氣罵人也是非常快速像機關槍一樣，或是罵完之後就開始冷戰。一部份是一開頭先讓自己的不滿可以盡情釋放，然後一轉成為冷淡的態度，是因為雙子座還是不知道該怎麼去教他們覺得很簡單的事情，越講只會越火，不如不要講了。

該說是雙子座有時候會覺得自己談戀愛時選的對象應該是很聰明的，帶著恨鐵不成鋼的感覺，為什麼這麼簡單的事、在我心目中這麼聰明的你竟然不會？有時候雙子座會覺得人總是會有出錯或失誤的時候，問題是某些在他們眼中很簡單的錯誤重複發生的時候，雙子座就會忍不住對情人發脾氣。

「你沒有這麼笨吧？」

▲牡羊座生氣來得快去得也快，越年輕的越容易為小事生氣。（示意圖／視覺中國）

5.牡羊座

我說過的事，為什麼還要我說第二次、第三次？我沒那個耐心你不知道嗎？

簡單來說其實就是沒有太多的耐心。牡羊座不是愛生氣、只是對於他們心裡頭認為的小事、很簡單的事、講過超過三次的事情，都沒有太多的耐心想要再去多講一次，有時候乾脆就給對方一次震撼教育、一次很清楚強烈又有點驚心動魄的「警告」，或該說是「告知」之後，另一半應該就不會拿這種事情再來煩牡羊們了吧？

牡羊座是很直腸子的生物，而且生氣是來得快去得也快，倒不是很喜歡抓狂的感覺，而是牡羊座一生氣就像是加油站爆炸那樣子的劇烈快速，他們做什麼都非常的認真、大部份的情況下也一次只能做一件事、一心都只會一用，在生氣的當下也是一樣，非常用心認真努力在發脾氣，也導致牡羊座生氣的時候就是火爆到不行、完全失控到無法溝通。

越年輕的牡羊越容易發生這種愛為小事生氣的狀況，大部份沒有經過太多歷練的牡羊比較不太會控制自己的脾氣，也就容易變得很容易更加沒有耐心、更容易因為一些小小的事情就耍起脾氣、臭臉或是抓狂，不過往往經過越多事情的洗鍊，牡羊座就越能夠淡定一些，只不過在面對情人的時候，就會比較呈現出自己那「真實」的一面。

往往牡羊座是屬於主觀比較強烈的那種人，他們覺得是怎樣就要是怎樣，講話也非常的直接、有時候也不會考慮到後果，當牡羊們認真在處理他們覺得很重要的事情的時候，更是容易沒有耐心沒有心情去管別人在說什麼，包括情人在內。

所以經常會出現的一種情況是，如果這個牡羊座正在專心處理某些不容易處理，已經讓牡羊座有點躁動的事情時，如果身邊的另一半還拿一些牡羊們覺得是小事的事情去打擾他們，很多牡羊座就容易失控，情人就會掃到颱風尾，白白吃一頓莫名其妙的火氣。

不過還好牡羊座的火氣來得快去得也快，他們如果發現自己不對，道歉也很快的，在愛情裡頭更是這樣，其實也還滿可愛的。

本文經授權轉自：亞提米斯