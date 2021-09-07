　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

有夠派！這5星座情人「超愛為小事抓狂」　天蠍、獅子都別惹

辣,噴火,生氣,胃食道逆流。（圖／本報資料照）

▲你的另一半也是大事淡定，小事就抓狂的星座嗎？（示意圖／本報資料照）

文／亞提米斯

交往後的相處是一種藝術，有些人深信「惡魔就藏在小細節裡」，有時候總是大事很淡定、小事小細節卻有點吹毛求疵、或者是為了些小事情就抓狂，在外人面前還會稍忍一下，在交往的情人面前卻會明白的展現出自己的不悅和不開心、甚至於是大抓狂，進而冷戰或熱戰，哪些星座在談戀愛的時候總是容易為了小事而影響心情呢？跟著亞提米斯一起來看看吧！

1.天蠍座

[廣告]請繼續往下閱讀...

一點點蛛絲馬跡就可能抓到你背叛我的證據。一次不忠、百次不用，你給我說清楚講明白！

天蠍座如果對於愛情感覺到不安的話，就容易產生這種小題大作的事情，不過往往天蠍座認為這叫「見微知著」，凡走過必留下痕跡、因此只要天蠍座認為感情上的這個對象有可能背叛自己的話，就會為了一些小事情開始耍性子發脾氣。

大部份天蠍座走的是冷火路線，也就是就算抓狂也不見得在一開始的時候就逼問到底，有時候會直接打冷戰，或是丟下一句「你做過什麼自己明白！」的話給對方。這是一句很好用的話，因為天蠍座開始會細細的觀察對方是不是開始露出馬腳來，也算是一種小小的測驗，其實也只是說明了天蠍座發覺哪裡不太對。

不管是直覺還是真的抓到了什麼樣的證據，其實天蠍座本身只要覺得不太對的話，就會想要試探看看對方，這也代表了天蠍座心裡頭有種說不出的不安感，是需要對方用行動或更實際的方法去證明或解釋的，如果沒有辦法好好的證明或解釋的話，這樣的疑問會在天蠍座心裡頭發酵，到了忍不住的時候，就會爆發開來質問對方許多的問題。

天蠍座在情緒不滿的時候是相當具有破壞力也還滿可怕的，有時候光是質問時的眼神就很「殺」，其實天蠍座不見得在內心裡頭有多抓狂或多不愉快，小事情是會讓天蠍座上演很多負面的腦內小劇場，可是天蠍座也知道自己這樣想是有點太超過了，腦補太多沒發生的事情只會讓自己因為壓力太大而更不愉快，因此一定要快點逼出實話，當然逼問的手段就要「殺」一點，否則怎麼可能讓對方快速吐實。

是不是真的抓狂，跟態度殺不殺是兩回事，但有一點是非常清楚的，那就是代表天蠍座非常在意這段感情，才會因為一點小事就整個人這麼「殺氣騰騰」。

▲情侶，吵架（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲獅子座無法忍受被人無視的感覺。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

2.獅子座

我真的覺得你不在乎我，我不是早跟你說過我不喜歡你這樣那樣，你為什麼就是聽不進去？

大男人也好、大女人也好，反正獅子座沒辦法接受被別人「無視」的感覺，這是一個有點戲劇化的星座，對於外人的無視，也許還能夠忍得下來，但是如果是獅子座自己心裡頭愛的人竟然無視獅子座的話，那麼這件事情就沒辦法那麼好收拾，由於相當的戲劇化，很多獅子座的反應大概也跟演舞台劇差不多，甚至於還到了「浮誇」的境界，坦白說有些人面對到獅子座因為小事而抓狂的情況時，實在也是哭笑不得。

很多獅子座在談戀愛的時候會給對方訂下許多的規矩，這樣的規矩是以獅子座為主體，通常軟硬兼施的會希望另一半一定要跟著遵守，這些「規定」有大有小，很多事其實是獅子座自己的生活習慣，不管他們天生是不是大少爺或大小姐，獅子座都會很希望對方可以配合他們的想法，當然也不算是種服從命令，但至少跟著獅子座的要求去做的話，獅子座會覺得自己是被愛的，是被捧在手掌心裡頭呵護的。

不論男女獅子座在談戀愛的時候多半有點「嬌縱」的特質存在，他們真的還蠻像大貓的，慵懶得希望對方能夠順著他們的毛去摸他們，如果不是順著他們的毛摸，獅子座就會偶爾伸出利爪表示一下自己的不滿意。

該說是獅子座本身比較自我威權傾向，談起戀愛其實沒有辦法接受對方的態度太隨便，特別是某些獅子座再三強調過的事，如果感情上的另一半當耳邊風或是每次都忽略無視，讓獅子座的耐心已經用光的話，那麼只要一點點的小事情、又是獅子座開口說過的，只要這事情一丁點的不順，有的獅子座就會大吼起來。

不管是大吼「你根本不愛我！」或是「我覺得你一點都不尊重我！」，簡單來說，獅子座只要努力演起來就很像是暴怒大抓狂，他們本身可能並沒有那麼氣，但是他們一定會有先「聲」奪人，要以氣勢壓制對方，就算是情人也一樣。

所以，就算不是因為小事在抓狂，只是單純的抱怨，看起來卻也像是在「抓狂」，不過獅子座只是在宣告自己的地位和呼籲對方該要更重視這段感情，請更重視我這個愛你的獅子座罷了。

情侶,吵架,兩性,碎碎念,難過。（圖／記者李佳蓉攝）

▲處女座很愛碎碎念，若一再去踩他／她底線，可能會火山爆發。（示意圖／記者李佳蓉攝）

3.處女座

這個就要這樣、那個就要那樣，你不覺得就是要這樣子做才是「整齊」？

反正就是龜毛，處女座也不是每一個都是沉默淡定好脾氣，很多處女座其實脾氣也很差，在外人面前還會維持良好的形象，可是在戀愛當中面對心愛的對象時，某些在「完美面具」底下的龜毛規矩就會一條一條跑出來，這個不行、那個不好、「你不覺得這樣比較好？」之類的話常常會掛在嘴邊，很多都是小事、都是生活當中小小的事，但處女座就是很愛跟這些小事情過不去，很喜歡鑽牛角尖，許多處女座並不覺得這叫龜毛，這對他們來說叫「原則」。

談戀愛歸談戀愛，該有的原則還是要保持，處女座會有意無意的把這些原則套用在另一半的身上，一而再、再而三的去講解這些原則，好吧，這就是碎碎唸的意思。跟處女座交往過的人往往會發現，很多處女座會在「無意識」的狀態下一直碎碎唸個不停，有時候你根本也沒辦法分得清楚，究竟處女座是真的在抱怨，還是在自言自語？

只是處女座雖然對情人很容忍，可是某些事情如果一再的重複去踏到處女座的底線，有時候處女座是會變成火山爆發的，他們是真的會「抓狂」，而且這種不愉快是忍耐積壓到一個程度之後，只要一點點的小事又觸動到處女座的敏感神經，就會讓處女座暴走失控開始把每一件小事情都挑出來唸、挑出來抱怨，天曉得處女座記憶力會這麼好，連「你哪一次吃飯的時候掉了幾顆飯粒，但是收碗的時候沒有順便擦」的這種小事都可以拿出來唸你，好吧，可能是罵你。

借題發揮是處女座的長處，翻舊帳也總要有個起頭，所以往往從小事情開始唸開始罵也是處女座很專業的事情，所以非常容易給人一種為了小事就會抓狂的印象，不過如果詳細的聽一下處女座的抱怨，就會很清楚的瞭解到，小事只是導火線，他們根本想罵的不是眼前這樁小事情，而是有已經累積許久的怨念要慢慢講給你聽。

▲男女，吵架 。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲雙子座變臉很快，罵人有如機關槍般，之後陷入冷戰。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

4.雙子座

是你聽不懂還是我沒講清楚？還是你根本就笨到搞不清楚狀況？還要我再解釋？我很閒嗎？

雙子座往往是非常聰明的生物，他們總是會把很多小事情都掌握得很仔細，很多大小事情在他們的腦袋裡頭轉來轉去，但是雙子座總是能夠很快速清楚的把這些事情都搞得一清二楚，因此很多雙子座的人都不太喜歡別人「搞不清楚狀況」。

倒也沒有到痛恨的地步，只是沒有辦法理解為什麼有人搞不清楚狀況還能夠好好活到現在，但是雙子座平常也不會去管別人想怎麼活著，他們並沒有那麼多的心思去管他們覺得比較笨的那些人，可是在愛情裡頭是不能夠這樣的，不聞不問哪還是談戀愛？

只是雙子座也是沒有太多耐心去解答同一件事情的星座，特別是雙子座腦袋裡頭覺得「這明明就很簡單」的事情，如果對方一再犯同樣的錯，通常多犯個幾次雙子座就會沒有什麼耐心，當然不至於會開口去罵另一半很笨，可是他們的眼神和態度就會流露著萬分的不耐和煩悶，甚至於借題發揮擺臭臉。

有時候同樣的事情一再發生，雙子座就會有失控的狀況發生。這是一個變臉非常快的星座，他們生氣罵人也是非常快速像機關槍一樣，或是罵完之後就開始冷戰。一部份是一開頭先讓自己的不滿可以盡情釋放，然後一轉成為冷淡的態度，是因為雙子座還是不知道該怎麼去教他們覺得很簡單的事情，越講只會越火，不如不要講了。

該說是雙子座有時候會覺得自己談戀愛時選的對象應該是很聰明的，帶著恨鐵不成鋼的感覺，為什麼這麼簡單的事、在我心目中這麼聰明的你竟然不會？有時候雙子座會覺得人總是會有出錯或失誤的時候，問題是某些在他們眼中很簡單的錯誤重複發生的時候，雙子座就會忍不住對情人發脾氣。

「你沒有這麼笨吧？」

▲▼情侶，吵架，男女，戀愛，分手 。（圖／CFP）

▲牡羊座生氣來得快去得也快，越年輕的越容易為小事生氣。（示意圖／視覺中國）

5.牡羊座

我說過的事，為什麼還要我說第二次、第三次？我沒那個耐心你不知道嗎？

簡單來說其實就是沒有太多的耐心。牡羊座不是愛生氣、只是對於他們心裡頭認為的小事、很簡單的事、講過超過三次的事情，都沒有太多的耐心想要再去多講一次，有時候乾脆就給對方一次震撼教育、一次很清楚強烈又有點驚心動魄的「警告」，或該說是「告知」之後，另一半應該就不會拿這種事情再來煩牡羊們了吧？

牡羊座是很直腸子的生物，而且生氣是來得快去得也快，倒不是很喜歡抓狂的感覺，而是牡羊座一生氣就像是加油站爆炸那樣子的劇烈快速，他們做什麼都非常的認真、大部份的情況下也一次只能做一件事、一心都只會一用，在生氣的當下也是一樣，非常用心認真努力在發脾氣，也導致牡羊座生氣的時候就是火爆到不行、完全失控到無法溝通。

越年輕的牡羊越容易發生這種愛為小事生氣的狀況，大部份沒有經過太多歷練的牡羊比較不太會控制自己的脾氣，也就容易變得很容易更加沒有耐心、更容易因為一些小小的事情就耍起脾氣、臭臉或是抓狂，不過往往經過越多事情的洗鍊，牡羊座就越能夠淡定一些，只不過在面對情人的時候，就會比較呈現出自己那「真實」的一面。

往往牡羊座是屬於主觀比較強烈的那種人，他們覺得是怎樣就要是怎樣，講話也非常的直接、有時候也不會考慮到後果，當牡羊們認真在處理他們覺得很重要的事情的時候，更是容易沒有耐心沒有心情去管別人在說什麼，包括情人在內。

所以經常會出現的一種情況是，如果這個牡羊座正在專心處理某些不容易處理，已經讓牡羊座有點躁動的事情時，如果身邊的另一半還拿一些牡羊們覺得是小事的事情去打擾他們，很多牡羊座就容易失控，情人就會掃到颱風尾，白白吃一頓莫名其妙的火氣。

不過還好牡羊座的火氣來得快去得也快，他們如果發現自己不對，道歉也很快的，在愛情裡頭更是這樣，其實也還滿可愛的。

本文經授權轉自：亞提米斯

►低溫烘烤的海鮮變零食！爽吃沒負擔

ET快訊
至親打完AZ中風「不到半個月身亡」　男星崩潰暴瘦：他是第2個
男星突放送「18公分G凸照」！　IG狂開黃腔曝肉慾性癖…粉絲
幼兒園老師Ct值嚇人！專家：小孩回家傳給阿公阿罵　後果不堪設
新北幼兒園成「沉默感染窩」　醫師揭3關鍵
才剛贈台40萬劑AZ　波蘭外交部長：台灣是中國的一部分
快訊／中和某國小1學童疑染疫　全校停課3天
「家長→幼兒→師」「師→幼兒→家長」醫曝新北幼兒園2種可能傳

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

各大電商有望適用五倍券！　兌換細節5大QA一次看

痛失國寶！布袋戲大師鍾任壁辭世　享耆壽90歲

貨車「忘拉手煞車」倒退嚕4秒連撞雙B　司機放棄慢慢追

Delta若攻進新北幼兒園　她喊：振興券別用了！

幼兒園老師Ct值嚇人！專家：小孩回家傳給阿公阿罵　後果不堪設想

鄧佳華「這對大門牙跟我27年、要分別了！」　粉絲喊：哥別啊　

有夠派！這5星座情人「超愛為小事抓狂」　天蠍、獅子都別惹

幼兒園群聚基因定序今出爐　附近家庭注意！小孩有1症狀快就醫

白露雙颱共舞？「璨樹」最快今接力生成　恐侵台時間曝

木盒便當超黏飯！他夾到崩潰：盡力了　老饕曝「隱藏機關」秒清光

彰化警買宵夜「停車場脫口罩抽菸」　被拍檢舉！記1小過+送衛生局裁罰

白冰冰6億「300坪皇宮式豪宅」曝光　超大臥房「揪吳宗憲.KID滾床」

陶晶瑩隔離7天嘆：真的要崩潰了！　聽到「烤鴨.米粉湯」感動爆哭

女生日玩SUP突見「鯨魚」靠近　被偷推槳板！驚呼：神奇的相遇

五月天阿信母親車禍畫面曝！　遭撞倒拖行...騎士：來不及剎車

玩水囉！牧羊犬暴衝飛進釣蝦池　媽崩潰撈起落湯狗...釣客全傻眼

「把你當家人」幹話還是真心話？ 給你學習機會 → 職場話術唬菜鳥

他訂外送...備註要求醬油多一點 打開見「蛋餅被淹沒」傻眼：免錢膩

張鈞甯「我國.台灣不能輸」遭指台獨　發聲明駁斥：堅定認同自己的中國人身分

謝盈萱《俗女》懷孕..對媽脫口「不要生」　腦補「小孩吵鬧+老公軟爛」大崩潰！

各大電商有望適用五倍券！　兌換細節5大QA一次看

痛失國寶！布袋戲大師鍾任壁辭世　享耆壽90歲

貨車「忘拉手煞車」倒退嚕4秒連撞雙B　司機放棄慢慢追

Delta若攻進新北幼兒園　她喊：振興券別用了！

幼兒園老師Ct值嚇人！專家：小孩回家傳給阿公阿罵　後果不堪設想

鄧佳華「這對大門牙跟我27年、要分別了！」　粉絲喊：哥別啊　

有夠派！這5星座情人「超愛為小事抓狂」　天蠍、獅子都別惹

幼兒園群聚基因定序今出爐　附近家庭注意！小孩有1症狀快就醫

白露雙颱共舞？「璨樹」最快今接力生成　恐侵台時間曝

木盒便當超黏飯！他夾到崩潰：盡力了　老饕曝「隱藏機關」秒清光

台積電南進高雄　五輕舊址打造7奈米重鎮

萌企鵝玩具泡水變「詭異鳥人」！　主人一看被噁心到哭

台南奇美博物館新去處！「千層蛋糕界LV」進駐　最快9月中開幕

理科太太IG遭疑影射尪「缺席找理由」　台美分隔8個月獨守4歲兒

瘋電影／綠騎士　作弊一樣可以做皇帝但沒好下場

謝金燕突鬆口「我戀愛了」！　消失1個月曝近照認不出：這誰呀

各大電商有望適用五倍券！　兌換細節5大QA一次看

痛失國寶！布袋戲大師鍾任壁辭世　享耆壽90歲

貨車「忘拉手煞車」倒退嚕4秒連撞雙B　司機放棄慢慢追

美「破4000萬確診」近65萬人死亡！　染疫人口占全國12％

阿兵哥私處「吊滿一顆顆肉球」　醫師看傻眼：他用手拔掉

生活熱門新聞

幼兒園將「爆更多陽性」　鄉民見1環節崩潰：慘了

幼兒園8人確診！醫師驚「如預期爆了」

白露雙颱共舞？璨樹最快今生成　恐侵台時間曝

幼兒園基因定序今出爐　醫給1提醒

這地方連發3天紓困金　持身分證就可領

新北幼兒園成「沉默感染窩」　醫：代表防疫不錯

政二代闖紅燈嗆「知道我爸是誰？」警隔天竟收2支申誡

機師染Delta　彰化現高端爽約劑暴打潮

新竹市「蘭媽媽手工肉條」驗出非洲豬瘟

新北幼兒園增9確診　醫曝2種可能傳播途徑

「條子鴿」寫到亂了　台海危機、周人蔘案都有他

第八輪AZ「9/10上午10點」開放預約　時間到9/12中午12時止！

AZ記憶力比mRNA好！醫師點出2疫苗「黃金交叉點」

木盒便當超級黏飯　他夾到崩潰

更多熱門

相關新聞

2021下半年運氣最好的4大星座

2021下半年運氣最好的4大星座

有句話說「好運來的時候，擋都擋不住」，時序邁入2021下半年了，有些人的好運終於到來，煩惱許久的事或是一直努力而未成功的事，都因好運而迎刃而解。占星師未染就公開了今年下半年福氣來臨、好運最多的4大星座，有些是遇到貴人，有些則是因自己之前的努力、善心收穫回報，快來看看你上榜了沒？

沒朋友也可以！樂當邊緣人TOP3星座

沒朋友也可以！樂當邊緣人TOP3星座

12星座男這樣逗你　代表越喜歡你

12星座男這樣逗你　代表越喜歡你

揭12星座受過最深的委屈　雙子總被說花心

揭12星座受過最深的委屈　雙子總被說花心

4生肖「白露」節氣運勢旺爆

4生肖「白露」節氣運勢旺爆

關鍵字：

星座運勢占卜亞提米斯雙子座獅子座處女座天蠍座牡羊座

讀者迴響

熱門新聞

即／侯友宜深夜宣布：新北5校停課

美女醫揭「Delta恐怖4特點」！症狀二痛一水像感冒

印度神童預言7度成真　Delta侵台...下波災難點曝

男大生登記1小時就離婚！24歲護理師妻氣炸

2714時光旅人再預言　9月這3天將出大事！

幼兒園將「爆更多陽性」　鄉民見1環節崩潰：慘了

塔利班邀請中國參加「阿富汗新政府」成立大會

新北爆群聚5校停課！板橋人求全區都停

快訊／不只板橋！中和某國小1學童疑染疫

快訊／22歲女模墜樓亡「母控女婿惡行」　男方回應了

快訊／侯友宜宣布新北升級「強化二級警戒」　幼兒園染疫視同備戰Delta

波蘭外交部長：台灣是中國一部分

幼兒園8人確診！醫師驚「如預期爆了」

白露雙颱共舞？璨樹最快今生成　恐侵台時間曝

幼兒園基因定序今出爐　醫給1提醒

更多

最夯影音

更多
彰化警買宵夜「停車場脫口罩抽菸」　被拍檢舉！記1小過+送衛生局裁罰

彰化警買宵夜「停車場脫口罩抽菸」　被拍檢舉！記1小過+送衛生局裁罰
白冰冰6億「300坪皇宮式豪宅」曝光　超大臥房「揪吳宗憲.KID滾床」

白冰冰6億「300坪皇宮式豪宅」曝光　超大臥房「揪吳宗憲.KID滾床」

陶晶瑩隔離7天嘆：真的要崩潰了！　聽到「烤鴨.米粉湯」感動爆哭

陶晶瑩隔離7天嘆：真的要崩潰了！　聽到「烤鴨.米粉湯」感動爆哭

女生日玩SUP突見「鯨魚」靠近　被偷推槳板！驚呼：神奇的相遇

女生日玩SUP突見「鯨魚」靠近　被偷推槳板！驚呼：神奇的相遇

五月天阿信母親車禍畫面曝！　遭撞倒拖行...騎士：來不及剎車

五月天阿信母親車禍畫面曝！　遭撞倒拖行...騎士：來不及剎車

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

毛爸媽必看 滿額送好禮！

毛爸媽必看 滿額送好禮！

即日起至9/30參加毛孩打牙祭活動，全站結帳滿額送寵物營養食品！快到寵物雲毛毛商城

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面