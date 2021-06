WWDC21蘋果開發者大會懶人包：四大系統的20個新消息與更新機種

▲Apple WWDC 2021同樣使用線上虛擬的形式舉辦。(圖/取自官網直播,下同)

特約記者洪聖壹/綜合報導

受到新冠(COVID-19)影響,Apple公司稍早正式公開了iOS 15、iPadOS 15、WatchOS8、macOS Monterey 等四大系統最新更新內容陣容當中,幾乎有一半的新功能,都是跟關懷家人、遠距協作、提升個人生產力有關,本篇著重一些更新的重點提供給大家參考。

一、FaceTime 讓你可以跟家人朋友共享電影與音樂

或許是受到新冠疫情(COVID-19)影響,Apple 公司首度針對視訊功能 FaceTime 推出大幅度更新,這包括群組視訊功能的時候,加入方格狀顯示,除了可以更清楚看到所有的人之外,說話的那個人會被以更清楚的動畫呈現出來。

透過空間音訊的技術,讓 FaceTime 對話更加清楚,甚至可以透過聲音辨識的形式來過濾背景音。FaceTime 也加入了專為視訊通話設計的人像模式,模糊家中雜亂的樣子。

▲透過AI聲紋辨識來過濾環境當中吵雜的聲音。(圖/取自官網直播)

FaceTime 還加入 SharePlay 共享播放控制功能,該功能可以在一邊視訊的同時,一邊共同建立 Apple Music 清單、共享影音跟電視節目,或者分享螢幕一起察看 App,Disney+、ESPN+、HBO Max、Hulu、MasterClass、Paramount+、Pluto TV、TikTok、Twitch 等都將整合 SharePlay 到他們的 app 裡,提供相關共享體驗。

另外還有所謂的 FaceTime Link 功能,讓使用者可以從 iPhone、iPad、或 Mac 上取得相關連結,並透過「訊息」、「行事曆」、「郵件」或第三方 app 分享該連結,任何人都可以透過 Android 和 Windows 裝置在網頁瀏覽器上加入 FaceTime 通話。網頁版 FaceTime 通話仍經端對端加密處理,隱私不會受影響。

二、AI辨識照片裡面的文字、支援中文

透過 Apple 神經網路引擎的能力,「相機」app 也可以快速在當下辨識並擷取文字,使用者可以把老師黑板上寫的內容拍下來,系統就會辨識成純文字檔案,讓你貼到記事本或者 email。也可以拍下戶外的廣告照片,系統就會辨識裡面的電話,這時候直接按下撥號件就可以撥打電話,該功能目前先行支援英文、中文、法文、義大利文、德文、西班牙文與葡萄牙語。

三、全新的 Apple 地圖體驗

iOS 15 中的「地圖」優化了整個城市社區、商業區、坡度與建築物的細節,並且提供全新的「夜間模式」。

使用 iPhone 或 CarPlay 導航時,「地圖」提供 3D 城市駕駛體驗,讓使用者更清楚看見並了解轉彎車道、紅綠燈、交流道、腳踏車道、人行穿越道等重要細節,避免走錯路,不過這項功能目前只會先在部分國家啟用。

大眾運輸使用者可以更容易找到附近站點、釘選愛用路線。「地圖」會自動跟隨所選的交通路線,在接近出發時間時通知使用者,並在 Apple Watch 上追蹤這些資訊。iOS 15 使用者只要舉起 iPhone,「地圖」就會產生高準確度的位置訊息,並透過擴增實境給予詳細的步行路線指引。

四、數位身分證與鑰匙

Apple 公司針對「錢包」功能進行更新,將允許在美國部分的機場使用 iPhone 當作數位身分證名,目前也跟美國運輸安全管理局(TSA)合作,讓 iPhone 可以在機場安檢過程中當作護照來用。所有敏感資料都經過加密,安全儲存在 Secure Element當中,即使是 Apple 公司也無法存取相關內容。

此外,Apple 公司將讓「鑰匙」也加入「錢包」功能,並且讓 Apple Watch 與 iPhone 連動,讓使用者可以快速用手機或者手表打開汽車、家門,甚至是飯店的房間,目前部分的 HomeKit 智慧門鎖開發商、BMW、凱悅飯店都是第一波的合作夥伴。

五、Siri 可以離線、開放聲控操作手機內功能

Siri 將支援離線使用,不需要將數據發送到雲端進行二次音訊處理,這直接解決語音助理最大的隱私疑慮,如此一來 Siri 不只變快,還多了可以幫助用戶直接操控手機內的應用程式,好比說「Siri,幫我打開家庭app、設定時間、切換成黑暗模式...等等」,不過這項功能只支援 A12 Bionic 之後的 iPhone 與 iPad 機種。

此外,Siri 新增 AirPods 上的「播報通知」功能,讓使用者輕鬆透過下達指令與他人分享螢幕,還有更多新功能。

六、Siri 正式加入第三方配件支援

在活動最後的智慧家庭展示過程中,Apple 宣布,Siri 加入第三方配件支援,使用者可以對著 HomeKit 配件或者家電啟用 Siri 來直接控制家庭智慧裝置或者家電,所有的聲音資訊將被安全的存放在 HomePod mini 當中。

七、AirPods丟失提醒

Apple 公司終於為 AirPods 家族加入了「尋找」網路,使用者可以透過蘋果手機、平半、電腦上的「尋找」地圖來找到 AirPods,另外,AirPods 也加入了掉落提醒,一但掉了一支,手機就會跳出通知。

針對 AirPods Pro的降噪功能,Apple 公司提供了“對話增強”功能,讓耳機嘗試隔離環境的聲音,進而清楚聽到面前的人講話的聲音。

AirPods Pro 和 Max 還可以接入 Find My 網絡,聯繫其他人的 Apple 設備以顯示他們的位置,並且可以發出警示聲音,幫助用戶找到他們的耳機。

八、iCloud 免費升級成 iCloud+、新增家庭密碼共享



全新的 iCloud+ 功能結合原有的 iCloud 功能,並且新增「隱藏我的電子郵件」、支援「HomeKit 安全錄影」,還有網路隱私權服務 iCloud Private Relay,所有的 iCloud+ 方案將可與同個「家庭共享」群組成員分享。預計今年秋天,iCloud 目前的訂閱者將會自動升級至 iCloud+,不需額外付費。Apple 公司還宣布 iCloud 將為家庭安全錄影機提供無限儲存空間,相關細節與支援的 HomeKit 需要等待後續訊息更新。

此外,iCloud 的家庭共享功能也加入了密碼共享,當使用忘了某個應用程式的密碼,可以發訊息問家人,接著家人就可以幫你把密碼分享給你,一但用戶過世,家人可以透過繼承密碼的形式,用戶可以選擇死後誰可以使用你的手機、Mac 當中的文件,這些繼承密碼的家人只要上傳用戶死亡證明,就可以使用這個用戶的設備、存取當中的資料。

九、健康App

Apple 公司宣布,將允許人們與家人或其他人分享他們的健康App 當中的數據,舉例來說,兒子就可以了解母親的每天睡眠品質、健康步數、心率與運動相關數據,甚至可以查看就醫報告。

Apple 還在健康App 當中添加了另一個健康指標,稱為步行穩定性。它將使用 iPhone 已經收集的行走步數的數據來監控平衡或步行模式等因素的任何變化,並會提醒用戶是否有跌倒風險。Apple 公司表示,每年大約有 3000 萬 65 歲以上的老人因為跌倒而導致受傷,甚至這些受傷每年造成 500 億美元的醫療保健費用。

用戶現在還可以與他們的醫生共享他們的健康應用程序數據。不過目前該功能只在美國六家支援的醫院開始,包括 Cerner、cpsi、Allscripts、DRchrono、MEDITECH EXPANSE 和 Athenahealth。

十、iPad 提供新的「多工處理」和「鍵盤快速鍵」

全新的 iPadOS 15 針對多工處理提供「分割顯示」或 「滑動置前」兩項新功能,使用者現在在使用「分割顯示」時,也能快速進入主畫面,找到正確的 app 變得更簡單。藉由新的陳列架,使用者可以多工處理 Safari、Pages 等多個視窗的 app,也能快速預覽電子郵件。

外接鍵盤的使用體驗,讓使用者可以使用全新的鍵盤快速鍵和重新設計的選單列完成更多事。使用者能快速設定並於「分割顯示」和「滑動置前」 間切換,也能直接在鍵盤上用全新的快速鍵進行多工處理。

十一、快速備忘錄

IPad OS 允許在首頁、網頁、email、看影片教學的過程中進行快速筆記與筆記查找。「備忘錄」也新增整理、協作和獲取資訊的新方式。透過全新的「標籤瀏覽器」和標籤式「智慧型檔案夾」,「標籤」功能讓用戶能輕鬆分類,並快速找到所有筆記。對於在共享備忘錄中與他人協作的使用者,「提及」可以讓你提醒協作者,並將他們引導至該備忘錄中。新的 Activity View 將顯示最近的更新。

十二、「翻譯」App 加入 iPad:自動翻譯聲音變成文字

Apple 宣布「翻譯」app 新功能正式登入 iPad,至此翻譯 App 進入全系統支援,這包括 iPhone、iPad、Mac。使用「翻譯」app 時,「自動翻譯」會自動偵測到有人在說話,並辨識其使用語言,使用者無需點擊麥克風即可自然交談。針對較私密的談話內容,兩人對坐在 iPad 兩側的面對面視角可以讓雙方都能從己方查看對話的翻譯內容。只要在 iPad 上選擇文字並輕點「翻譯」,即可隨時隨地翻譯文字;手寫文字同樣適用。

十三、Swift Playgrounds 登入 iPad

Apple 正式打通開發者生態圈,全新的Swift Playgrounds 42,讓開發者可以在 iPad 編寫程式語言、直接在 iPad 提交給 AppStore 審查,不需要像以往一樣需要經過來回測試,轉存之後提交相關測試文件。此外,使用 Swift 套件建立的全新開放專案格式可於 iPad 的 Swift Playgrounds 和 Mac 的 Xcode 中開啟和編輯。

十四、睡眠呼吸偵測

記者認為,這是Apple Watch的一項重大更新,Apple Watch 可以協助使用者透過建立睡前習慣,並追蹤睡眠時間、心率和血氧等指標,以達成使用者的睡眠目標。watchOS 8 透過追蹤睡眠呼吸頻率,也就是每分鐘呼吸次數,讓使用者更深入地了解自身的整體健康狀況。為此,Apple Watch 會利用內建的加速度感測器偵測睡眠時的呼吸頻率。使用者可以在 iPhone 上的「健康」app 中查看這項資訊並追蹤趨勢。透過授權 HealthKit 存取,開發者也可以使用此指標。

十五、新的人像表面與呼吸動畫

WatchOS 8 加入新的呼吸動畫與舒緩動畫,並且原本就有的「照片錶面」加入了人像模式,藉由智慧臉部辨識與多層次處理技術,讓使用者在轉動表冠的時候人物可以略為放大。

十六、文件檔案可以橫跨 Mac、iPad 與 iPhone

接續互通提供全新的「通用控制」功能,讓 iPad 放在 Macbook 旁邊,就可以用滑鼠控制 iPad,Macbook 上面的鍵盤、觸控板可以直接控制 iPad 的內容,並且提供一個橫跨 Mac、Macbook 、iPad 拖曳文件,使用者可以直接把 iPad 的文件直接隔空移動到 Mac 上面進行編輯。

此外,Mac 也終於支援 AirPlay,用戶可以將影音、圖片內容直接隔空頭送到 Mac 當中。

十七、共享標籤頁

Apple 正在重新設計 Safari,在 Mac 跟 iPad 當中,提供全新的「標籤頁群組」與「共享標籤頁」可以方便用戶整理平常經常瀏覽的頁面,在 iOS 上,標籤欄將位於屏幕底部,支援手勢操作,上下滑動可以快速查找喜歡的標籤,左右滑動可以查看歷史標籤。

十八、AppStore

Apple 公司開放所有 Apps 開發者、遊戲開發者,可以上傳宣傳影片、圖片,藉此在遊戲內預告下次更新版本或者是最新版本更新消息。

十九、Home Pod mini 支援 Apple TV 4K

這次發表會並沒有介紹 TVOS 的更新進度,但是有提到家庭App更新之後,將讓 Home Pod mini 可以與 Apple TV 4K 連動。另外,Apple TV 也可以連接家裡的智慧配件,快速查看相關訊息,好比說透過門口前的攝影機查看快遞員樣貌。

二十、四大系統更新設備:

Apple 宣布,即日起開放四大系統的開發者測試,預計今年 7 月公開測試,正式版本將於今年秋天開放更新,以下是四大系統支援裝置列表。

iOS 15:

iPhone 12、iPhone 12 Mini、iPhone 12 Pro、iPhone 12 Pro Max

iPhone 11、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max

iPhone XS、iPhone XS Max

iPhone X、iPhone XR

iPhone 8、iPhone 8 Plus

iPhone 7、iPhone 7 Plus

iPhone 6S、iPhone 6S Plus

iPhone SE、iPhone SE 2

iPod Touch(第七代)

iPad OS:

iPad Pro 12.9(第一代至第五代)

iPad Pro 11(第一代至第三代)

iPad Pro 10.5

iPad Pro 9.7

iPad(第五代至第八代)

iPad Mini(第四代和第五代)

iPad Air(第二代至第四代)

WatchOS 8:

Apple Watch Series 3

Apple Watch Series 4

Apple Watch Series 5

Apple Watch Series 6

Apple Watch SE

macOS Monterey:

iMac(2015 年之後到最新機種)

iMac Pro(2017 年之後到最新機種)

Mac Pro(2013 年之後到最新機種)

Mac Mini(2014 年之後到最新機種)

MacBook Pro(2015 年之後到最新機種)

MacBook Air(2015 年之後到最新機種)

MacBook(2016 年之後到最新機種)