蘋果WatchOS 8的11項實用功能搶先體驗！　7月開放測試

▲Apple WatchOS 8 初體驗。（影片／記者洪聖壹攝、製作）

特約記者洪聖壹／綜合報導

蘋果第7代Apple Watch的傳聞滿天飛，消息指出邊框更窄、機身設計由圓潤改為平整，不過這都只是「傳聞」，很確定的是蘋果新的穿戴作業系統 WatchOS 8，迎來許多新功能，本篇透過實測提供給大家參考。

▲Apple WatchOS 8 相較於 WatchOS 7.5 進行多項功能再升級。（圖／記者洪聖壹攝）

一、太極拳跟皮拉提斯

這次 WatchOS 8 多了「太極」和「皮拉提斯」全新的體能訓練類型，兩項運動都會在運動過程偵測⼼率，提供使用者精確的數據檢視。

▲訓練項目多了太極拳跟皮拉提斯。（圖／記者洪聖壹攝）

二、呼吸轉為「正念」

這是記者認為修改的比較多的地方，在 watchOS 8 中，全新的「正念」app 整合了「呼吸」跟全新的「反思」，記者實測，啟用「呼吸」功能的時候，手表同樣會震動，但是動畫做了修改，而全新「反思」則是提供一分鐘的專注練習，讓你在反思的過程中，穩定心情，過程中沒有任何動畫。

▲呼吸app改為「正念」app。（圖／記者洪聖壹攝）

▲新增反思功能可以在一分鐘內觀看特殊畫面進行冥想與心情沈澱。（圖／記者洪聖壹攝）

三、睡眠呼吸頻率

這項功能也是同步自 iOS 15 而來，Apple Watch 可以協助追蹤睡眠時間、心率和血氧值等健康指標，而這次更新的 watchOS 8 會透過追蹤睡眠呼吸頻率，也就是每分鐘呼吸次數，讓使用者更深入地了解自身的整體健康狀況，這項功能是利用 Apple Watch 內建的加速度感測器偵測睡眠時的呼吸頻率，而且支援家人共享，因此透過這項功能就可以追蹤家人的健康狀況。

四、豐富的新表面

根據 Apple 公司介紹，WatchOS 8 的「照片」表面除了加入濾鏡之外，可以將 iPhone 所拍攝的照片當中的人像照片利用沉浸式的多層次效果、智慧臉部辨識，讓使用者轉動表冠來呈現家人的頭像，並且提供 Share Sheet 功能，讓使用者可以把好看的回憶照片以訊息或者郵件分享。

▲WatchOS 8 加入人像表面功能，不過 beta 1 測試版還未上線。（圖／記者洪聖壹攝）

記者還發現，每年的彩虹表面被整合成一個「彩虹」選項，許多表面也加入新的說明文字，並且多了許多自訂選項，像是「正數計時」、「GMT」等表面可以透過最底下的新增符號。而記者比較喜歡的是自 WatchOS 7 就有的「專業計時碼表」，進入編輯之後，除了可以選擇「視距儀」、「60秒」、「30秒」、「6秒」、「3秒」等五種不同時間刻度。顏色方面也同樣可以自訂喜歡的樣式。以記者使用一年來說，會選擇溫度、噪音、天氣跟音樂這四個做為基礎配置。

▲WatchOS 8 整合彩虹表面，並且加入自訂顏色功能。（圖／記者洪聖壹攝）

至於全新的「呼吸」表面，提供了一個全新表面共計 4 種表面可以選擇，非常適合平日休閒依照心情套用，提醒自己要停下腳步、適度調整呼吸。

▲加入第四種呼吸表面。（圖／記者洪聖壹攝）

五、「訊息」和「聯絡人」

WatchOS 8 把先前的搜尋功能當中的分享位置、分享聯絡人選項加入了全新的「聯絡人」功能當中，而且原本的「訊息」功能介面也做了更簡潔的變化，如此一來使用者就可以快速點選要找的聯絡人，然後傳送訊息、貼圖給朋友。如果在運動過程中想要添加或者分享聯絡人卡片，也可以直接在「聯絡人」功能當中直接使用。

▲新增聯絡人，可以把喜歡的照片跟音樂分享給朋友。（圖／記者洪聖壹攝）

六、尋找功能做了拆分：

這次 WatchOS 8 還把原本的尋找 App 做了拆分，分為「尋找裝置」跟「尋找物品」兩大功能，前者很明顯是針對原本的 iPhone、iPad、Mac 等 Apple 自家的產品進行尋找配置。

▲尋找功能拆分「尋找裝置」讓用戶尋找自己的設備。（圖／記者洪聖壹攝）

後者則是針對「飛蘋果但是加入尋找功能的產品」做了尋找配置，兩者功能都一樣，可以使用 Apple Maps 來協助導航尋找物品，也支援找到物品的震動提醒。

▲「尋找物品」可以協尋 AirTag 或者第三方尋找地圖配件的產品。（圖／記者洪聖壹攝）

七、計時器：

這次新增了多種計時器，使用者並能利用 Siri 為計時器添加特定標籤（如「洗衣計時器」或「烹調計時器」等，好比說氣炸鍋定時 7 分鐘，這時候可以在 Apple Watch 同步設定 7 分鐘來提醒自己該過去翻面等等。

▲加入更多計時器應用。（圖／記者洪聖壹攝）

八、手表當鑰匙

WatchOS 8 可以與 iPhone 手機當中的「錢包」功能連動，跟交通卡一樣，只能選擇在手機使用還是在 Apple Watch 手表上使用二選一，全新的 watchOS 8 作業系統更新之後，支援 UWB 技術的 Apple Watch Series 6 將提供車鑰匙功能，不過目前只有 BMW最新車款開放支援。

但是有個實用功能就是 WatchOS 8 在秋天推出正式版之後，可以與 HomeKit 結合，讓手表也可以解鎖住家、辦公室與旅館房門。此外，在美國部分地區，「錢包」功能將支援駕照、身分證、護照等重要證件，預期可以讓 Apple Watch 當數位身分證使用。

九、「家庭」app

在 iOS 15 更新之後，「家庭」app進行了一次全新改變，並且可以讓支援 HomeKit 的相機（好比說帶有鏡頭的智慧門鎖）用戶直接查看是誰在門口。而先前以「廣播」功能，讓 HomePod、HomePod mini 快速傳播訊息。

十、專注模式

watchOS 8 也支援「專注模式」。這項在 iOS 15 推出的強大工具組可以幫助使用者減少分心，專注當下。Apple Watch 將自動與 iOS 上設定的任何「專注模式」同步，以便根據使用者目前正在做的事，過濾來自他人和 app 的通知。「專注模式」利用裝置端的智慧技術，基於使用者的使用模式提供建議，例如，在 Apple Watch 上開始體能訓練時，系統會建議針對體能訓練的「專注模式」。

十一、音樂與照片分享

在 WatchOS 8 當中，「照片」 app 被經過重新設計，主要依據時間軸分為「回憶」、「精選」」、「最愛」，查看和瀏覽照片圖庫可以透過手勢跟表冠旋轉來操作，好比說點選照片之後，向下滑動就可以回到上一頁，左右滑動可以切換照片，旋轉表冠可以放大縮小照片檢視等等。

▲照片功能進行全新的變化。（圖／記者洪聖壹攝）

還有一項小功能，就是可以針對喜歡的 Apple Music 或者照片透過「訊息」和「郵件」分享給聯絡人，邀請聯絡人觀看或者一起聽之類的。

最後在隱私權方面，Apple這次特別針對敏感性相當高的的功能進行更高層級的安全加密，像是針對 Apple Watch 的「健康」資料，無論在裝置上或在 iCloud 上透過 iCloud sync 同步都會進行加密。針對即將上線的「數位身分證」經過加密並安全地儲存在 Secure Element 中，相同的硬體技術也被用於保護 Apple Pay 的隱私性和安全性。Apple 再次強調：「在使用駕照或州證件時，即便是 Apple 無法得知數位證件所使用的時間或地點」。

小結：

WatchOS 8 預計今年 7 月開放公開測試，預計今年秋天上線。Apple 公司針對穿戴裝置講求的是「隨身智慧助理」，新的助理可以幫忙提醒行程、協助開門解鎖，你甚至可以要它廣播家人「該吃飯了」。新的助理還多了許多樣貌，並且開放更多靈活性讓用戶自己設定，甚至提醒用戶可以把重要的人放在表面上，或者分享給好友。整體來說，新版 WatchOS 讓這個隨身助理更貼近科技生活，專注健康與共享，很重要的一點：它提醒了你要隨時重視最重要的家人跟朋友。