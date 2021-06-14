蘋果 AirTag 完全攻略：三大模式告訴你好不好用

▲AirTag產品實測解密。（影片／洪聖壹攝、製作）

特約記者洪聖壹／綜合報導

在以往，Apple 產品用戶可以使用「尋找」功能，讓 Apple Watch 找到手機，讓 iPhone 透過 Siri 找到 iPad、Macbook，如今針對鑰匙、錢包這類沒有生命的產品，Apple 公司推出了 AirTag，並加入了「尋找地圖」，以共享的形式讓用戶在急著出門的時候，再也不用找鑰匙，本篇透過實測的形式，以圖文影音的形式帶大家學習怎麼使用。

▲AirTag尋找地圖、精確尋找等功能外全解密。（圖／記者洪聖壹攝）

外觀與設計

AirTag 原廠盒裝目前有分為單一包裝與4入裝，單一售價 990 元，4 入套組售價並非 3,960 元，而是新台幣 3,390 元，盒裝外觀設計直接秀上產品外觀與說明文字，盒裝內就是 AirTag 產品，產品已經與 CR2032 鋰電池包裝在一起。

▲▼AirTag原廠盒裝內提供的 AirTag 產品跟已經裝好的 CR2032電池。（圖／記者洪聖壹攝）

AirTag 全機 IP67 生活防水，是一個直徑 3.19 公分的原型立體設計產品，厚度 8mm，重量 11 克，使用的是 CR2032鋰電池，續航力 365 天，產品本身沒有任何穿孔，所以需要另外購入配件才能穿戴，目前 Apple 公司提供兩種形式的配件，一種是鑰匙圈配件，另外一種則是吊環配件，起售價都在 990 元以上。

▲▼AirTag厚度 0.8mm、直徑 3.9 公分，沒有任何穿孔，需要另外購入配件才能穿戴。（圖／記者洪聖壹攝）

▲AirTag使用 CR2032 電池，續航力約 1 年。（圖／記者洪聖壹攝）

一、精確尋找

AirTag 內建U1晶片，結合 UWB 超寬頻技術，讓同樣內建 U1 晶片的 iPhone 11 系列、iPhone 12 系列可以用「精確尋找」的功能找到 AirTag。記者實測，使用該項功能時，iPhone 會使用超寬頻來確定 AirTag 的距離和方向，接著手機的相機、ARKit、加速度計和陀螺儀都會被啟用，在距離大約 5~10 公尺時，手機就會藉由藍牙感應到 AirTag，大約在 3~5 公尺時，UWB 技術就會結合精準尋找的形式，讓手機螢幕出現箭頭找到綁著 AirTag 的東西。

▲AirTag大約在 3~5 公尺時，就會結合精準尋找的形式，讓手機螢幕出現箭頭協助找東西。（圖／記者洪聖壹攝）

實際測試兩個使用場景，第一種是將鑰匙圈放在冰箱內，在隔著五道水泥牆的房間內啟用「尋找」功能，結果還是能夠在接近約 3 公尺的距離進行精準尋找。第二種形式是把鑰匙圈放在汽車內，在毫無收訊的前提下，仍然可以啟用「尋找」功能，找到鑰匙，詳情可以觀看影片介紹。

就像在戶外找 iPhone、iPad、Mac 一樣，即使是在很遠的戶外，也可以透過「尋找」功能追蹤自己的 AirTag。AirTag 的「尋找網路」原理是透過其他 Apple 商品把 AirTag 的位置回傳至 iCloud，接著用戶就可以在「尋找」app 中就能看到自己的位置，這種以共享的形式，協助其他用戶找到他們丟失的東西。

Apple 公司強調，整個尋找的過程中，AirTag 位置資訊的裝置會一直保持匿名狀態，所有的尋找過程都採用安全加密技術處理相關資料，不管是陌生人，甚至是 Apple 公司，都沒有辦法知道任何協尋裝置的位置、身份資料等敏感資訊。Apple 公司指出，「尋找」網絡所使用的安全藍牙信號會經常旋轉，因此沒有人可以透過追蹤它們來追蹤你。

二、導航尋找

記者實測戶外尋找已經設定過的手提包，由於是在行動網路流暢的前提下，所以可以透過聲控 Siri的形式來找自己的東西，好比說「Siri,幫我找我的背包。」接著就會直接啟用 Apple Map 蘋果地圖協助用戶導航，導航的過程中，如果手上配戴 Apple Watch Series 3 以後的智慧表，手表也會加入導航提示，協助用戶找到自己的東西。

▲在收訊良好的地方，可以透過呼叫Siri 來啟用地圖尋找。（圖／記者洪聖壹攝）

▲▼AirTag 的位置會被同步在 iPhone 與 Apple Watch。（圖／記者洪聖壹攝）

這次實測發現，在啟用「尋找」功能的過程中，當 AirTag 處在移動中的狀態，並沒有辦法即時查看位置變化的狀態，需要反覆重新查看才能找到丟失的產品另外一個位置。

三、遺失模式

另外是 AirTag 本身丟失的情況，可以透過「尋找」內建的「遺失模式」來報失，一但報失 AirTag，馬上就可以啟用「找到時通知」、「配對鎖定」跟「留訊息」三個功能。

第一個功能是失主自己的 iPhone 如果感應到丟失的AirTag在附近，就會主動進行通知，接著按照上面的「精確尋找」就可以快速找到自己不見的東西。第二個功能是「配對鎖定」，這個功能可以有效防止其他人撿到 AirTag 時自己拿來用。

▲在遺失模式底下，一但手機感應道丟失的東西，會自動啟用通知用戶尋找。（圖／記者洪聖壹攝）

至於第三個功能「留訊息」，可以協助其他人在透過 NFC 感應 AirTag 時，知道要怎麼聯絡失主，該功能支援 Android 手機，記者實測，透過 Pixel 4XL 也可以使用。

▲在遺失模式底下，可以留下電話，其他人可以透過NFC感應 AirTag 來通知失主領回。（圖／記者洪聖壹攝）

避免不法追蹤

針對 AirTag 如果被用於不法用途，Apple 公司強調：「AirTag 的設計旨在追蹤物品而非人員，並且我們納入防範不必要的追蹤功能更是業界首創。 你的 iOS 裝置可偵測到非主人所屬的 AirTag，並且會在它跟著你好一段時間時通知你。」實測如果有不明 AirTag 追蹤，iPhone 會很快的偵測到，這時候就可以在不明的 AirTag 上播放聲音以找到它並查看更多資訊，與其主人分開一段時間的 AirTag 也會「在移動時」開始播放聲音。實測如果 AirTag 是在主人附近，那麼其他人的 iPhone 就不會跳出類似的通知。

＊小結：

相較於三星SmartTag與SmartTag+ 來說，AirTag 雖然少了反向找手機與控制家電的兩大功能，但是在配對效率上還是比較高，而且在找東西的過程中，功能確實比較到位，倒是在針對不法追蹤的設計功能上，AirTag 也有思考到利用 AirTag 內建的加速度計來協助提醒遭到不法追蹤的用戶，並且擴大到 Adnroid 陣營用戶。

然而，在三星、蘋果接力推出類日的商品之後，類似的產品面世還是有安全上疑慮，未來這類型的「小東西」被應用在防止物品丟失方面固然可行，但是被利用在不法用途，或者因為製造廠因為產品資訊防護不夠周全，導致用戶個人敏感資料遭到竊取，在行動支付高速成長的時代裡，這就會是另一件大問題了！