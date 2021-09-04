蘇揆打造高鐵特區屏東新都心　潘孟安：百年翻轉里程碑

▲行政院長蘇貞昌視察屏東科學園區 。（圖／屏東縣政府提供，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣長潘孟安4日陪同行政院長蘇貞昌視察屏東高鐵特定區預定地，行政院團隊除了加速推動屏東科學園區、屏東科技產業園區，蘇揆並加碼擴大規劃屏東運動休閒園區及雙語實驗學校，未來打造為台灣的新標的。對於蘇揆的大禮，潘縣長青表示，如果行政院團隊火力全開，他相信不出10年，屏東高鐵特區將蛻變成為現代化城市，「這是屏東百年建設翻轉的一天！」。

高鐵確定南延屏東後，週邊屏東科學園區、屏東科技產業園區陸續啟動相關擴區、招商等作業，加上屏東縣政府爭取設置國際級運動休閒園區，形成高鐵特定區，蘇貞昌院長4日率經濟部、科技部、教育部、交通部等相關部會現場視察。

屏東科學園區已於今年7月完成可行性評估，預計年底籌設辦公室，明年7月招商，可望創造5400個就業機會及每年360億產值，而因應未來高階人力需求，同時設置雙語實驗學校培育人才。屏東科技產業園區也計畫擴大場區，預計112年5月完工，但今年底就會啟動招商作業。

縣府也自3年前就開始規劃屏東縣運動休閒園區，第一期工程9.8公頃預計施做國際級棒球場，縣府規劃可容納1萬席座位的球場，希望把屏東的大武山、原住民、棒球等元素融入設計，工程款約需21.6億元，若擴增外野看台區可增加至15000個座位，經費則增至24億元，需要行政院支持。

潘縣長表示，1990年蘇揆擔任屏東縣長時，推行種樹百里，為屏東留下綠蔭；2006年台鐵高雄潮州線鐵路捷運化，當時蘇揆任行政院長裁示台鐵進入屏東縣全線高架化，新增加6個高架站體，消弭了沿線26處平交道，縫合了土地，奠下屏東發展百年基礎；2019年蘇揆宣佈高鐵南延屏東，還給屏東爭取多年的交通平權。

蘇揆強調，他看的不只是今日屏東，而是未來台灣，他加碼高鐵特定區為屏東設計新都心，這裡更將是台灣高鐵可以直達的棒球場，未來將成為台灣的新標的。

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