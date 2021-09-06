鬼門關4生肖「衰運馬上來」狂破財！命理師嘆：恐淪花錢買教訓

▲小孟老師警告有4生肖在鬼門關後會開始破財、漏財。（示意圖／記者李佳蓉攝）



記者李佳蓉／綜合報導

今（6）日為農曆7月最後一天「鬼門關」，而星座塔羅牌專家小孟老師也提醒，有4個生肖在鬼門關後，小心衰運馬上到「財運跟著關」，讓人苦不堪言，他點名第1名在創業、投資方面易破財，因此若是想創業當老闆，請三思而後行，與其拿血汗錢賭一把，不如先培養第二專長。

小孟老師4日在粉專《小孟老師星座塔羅牌之清水孟》發文，指出有4生孝的財運會跟著鬼門關一起被封閉。第4名為「屬兔」人，鬼蠻關後可能會花費過多金錢在學習、進修，假如上完課就此停擺，沒有落實於生活，學費即付諸流水。因此他建議，學習新事物固然好，但要量力而為，一年訂一個目標就好。

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小孟老師接著說，第3名為「屬牛」的人，會因吃飯聚會、團購等「無法拒絕他人」而在鬼門關後破財。可能是容易受他人影響，或自覺是小錢無礙，但積沙成塔不容小覷。他呼籲先訂好每個月的存錢目標，領薪後立刻存起來，當手頭上現金有限，即有助提升控管能力。

第2名為「屬蛇」者，小孟老師指出，其可能因工作壓力大需要紓壓，因此在「飲食娛樂」方面易破財，也可能是很懂得照顧自己身心，時常買好東西犒賞自己。他強調，面對問題才能對症下藥，找出解決壓力的方法以免狂漏財。

至於第1名，小孟老師揭曉維「屬雞」人，在創業、投資方面務必三思而後行，想創業當老闆須謹慎考量，如租金、特色性與市場飽和與否。除非有十足把握，否則恐淪為花錢買教訓。他提醒，與其拿血汗錢拚搏，不如先培養第二專長。