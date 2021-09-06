兒去年送餐殞命！母淚吐1舉動「只是在思念他」　逼哭一票外送員

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者黃克翔攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名已故外送員的母親昨凌晨寫下一段話，字裡行間流露著思念之情，讓眾人不禁鼻酸，她也苦笑透露，現在點餐都會特別叮囑外送人員，「就像是跟我孩子說一樣......。」

這名母親在「外送員的奇聞怪事」寫道，「我曾經是一位外送員的媽媽，為什麼是曾經？因為我的孩子在去年離世了；而我只能加入這個社團，是想想像孩子當時送餐時的情景，而看到路上的外送員，我也會一直看著...希望還能看到他送餐的樣子。」

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▲母親深夜吐露心裡話。（圖／翻攝自臉書／外送員的奇聞怪事）

她表示，現在每次點餐後，都會提前下樓等待，就像等孩子回來，當接過餐點的瞬間，她會跟對方說，辛苦了，請小心安全，「如果大家在送餐時，有人莫名其妙地一直看著你，別害怕～那只是一位思念孩子的母親而已。」

看完這段文字，不少人紅了眼眶，紛紛回應「比悲傷更悲傷的感覺」、「看了難過的哭了，媽媽請節哀」、「沒事的，他只是用另一種形式陪伴著妳，只是妳看不到他，請一定要堅強」、「各位，在你衝的時候，要想想你身邊總有一個人等著你回家啊」、「天下父母心～加油」、「加油，相信很多貓友都是辛苦人，各位注意安全及身體健康」。