染Delta病患治癒率100%！　全球首款「新冠特效藥」亮相服貿會

▲全球首款新冠特效藥亮相服貿會。（圖／翻攝自環球時報）

記者鄭思楠／綜合報導

全球首款採用新冠滅活疫苗免疫後血漿制備的新冠肺炎特異性治療藥物-靜注COVID-19人免疫球蛋白（pH4）（以下簡稱「新冠特免」）亮相2021年大陸國際服務貿易交易會。目前，國藥集團中國生物天壇生物研制的這款「新冠特免」近日已獲得大陸國家藥品監督管理局頒發的《藥物臨床試驗批件》，批准開展臨床試驗。

據《環球時報》報導，9月3日，國家衛健委醫藥衛生科技發展研究中心主任鄭忠偉在服貿會期間舉行的公共衛生高峰論壇上發表觀點時認為，公共衛生、疫苗和藥物三者組合是終結疫情的策略。他認為，防控是當務之急，疫苗是戰勝疫情的終極武器，而藥物則是終結疫情的重要手段。

中國生物紀委書記陳坤說，天壇生物研發的「新冠特免」是以經批准的中國生物滅活疫苗免疫後健康人血漿為原料，採用低溫乙醇蛋白純化分離法，並經病毒滅活及去除方法制備而成的含有高效價SARS-CoV-2中和抗體的靜脈注射特異性人免疫球蛋白。

陳坤透露，「新冠特免」已在近期發生的全國多個地區的疫情中應用於患者，試驗結果良好，尤其是近期全國多點散發的疫情多是由在印度發現的變異毒株Delta所引發的。他進一步解釋，「新冠特免」在患者臨床上的治療效果沒有因為病毒變異而減弱，「這些用了藥物的患者治癒率是100%，沒有發生1例死亡。」陳坤解釋說，病毒雖然發生了變異，毒性或有所加強，但病毒的致病原理沒有改變，仍在藥物的治療範圍內。

特效藥年內是否可以上市？陳坤也表示，具體上市時間不太好確定，因為中國對藥品的評審是全球最嚴格的國家之一，而且按照國際慣例一個藥物的一期臨床可能要用時7到8年，而面向新冠肺炎的特效藥還沒有先例，所以三期臨床到底要曆時多久，現在很難說。

不過，陳坤也認為，因為疫情特殊情況下，新冠疫苗已打破了常規，從研發到臨床到國家審批再到流通環節，特殊時期都採取了特殊之策，大大縮減了上市時間，而針對藥物的臨床方案「我們正在制定，但是我們會非常快」。