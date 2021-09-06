　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

抱著睡覺「女友變很燙」！他每晚被熱醒崩潰　網友共鳴：洗澡也是

賴床,睡覺,想睡,睡,愛睏。（圖／記者嚴云岑攝）

▲女性體溫會受到月經週期的影響。非當事人。（示意圖／記者嚴云岑攝）

記者黃可昀／綜合報導

和女友抱著睡覺本是一件浪漫的事，實際上卻每晚被燙醒！一名男子百思不得其解，為何每次和女友一起睡覺，睡到一半女友體溫都會飆高，「每次都會被燙醒啊，真的很燙！」甚至需要把棉被掀開降溫，但女友仍睡得香甜，讓他納悶這到底什麼情形？

原PO在Dcard表示，平時女友都是躺在他的手臂上，蜷縮在他臂膀裡睡覺，雖然都會開冷氣蓋棉被，但每次一到半夜，他都會發現臂彎裡的女友正在發燙，「燙到我需要把身體另一半伸出棉被降溫那種」，最後就呈現身體一半超熱一半超冷的狀況。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲冬天,冷,睡覺,賴床,耍廢。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲許多女性經前或排卵期有體溫升高的現象。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

原PO無奈地說，跟女友交往後就發現此現象，女友只要睡著後都會發燙，但也沒發燒，依舊睡得安穩香甜，只是體溫高到嚇人，讓他整晚都像抱著暖爐在睡，「有人有一樣的問題嗎？這樣正常嗎？」

貼文一出引發眾多女網友共鳴，女性常常體溫比男性高，尤其睡著窩在棉被裡更熱，「我也超燙，男友都會把我推開==」、「原來我不是異類，我男友也說我很燙，是說男生體溫都低於女生嗎？還是女生天生就適合活在較高溫的環境？除了洗澡水，現在連體溫也被嫌棄」、「我睡覺也會很燙，不知為何，冷氣再強都是，都對跟我一起睡的人很抱歉」、「排卵期體溫會升高的飄過～根本人體暖爐」、「然後一起洗澡的時候還喜歡洗熱水，男友開水要沖的時候都會嚇到彈開。」

►低溫烘烤的海鮮變零食！爽吃沒負擔

ET快訊
快訊／長榮2機師、機師兒確定染Delta病毒
快訊／新北幼兒園8幼兒+1家長確診　陳時中：陽性可能更多！
二級警戒到9／20　「11項規定」八大行業仍關閉
快訊／本土病例暴增9例　全在新北市「8位是幼童」
快訊／今增9例本土！　本土確診都在「新北幼兒園」
LIVE／長榮2機師定序出爐　陳時中最新說明
快訊／恐怖砂石車奪命！　高雄騎士彈飛死亡
再見了老爸！王威晨強忍淚水陪走最後一程　辜仲諒、賴清德都來了
手機號碼可查疫調次數　莊人祥曝原理：足跡不一定與確診者重疊
裸睡女大生臀部癢！一掀被驚見猛竄　她嚇到縫14針
游錫堃「感冒2周沒好」　收疫情警示簡訊採檢出爐
又有地方發錢！　宣布普發現金3000元

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／新北幼兒園8幼兒+1家長確診　陳時中：陽性案例可能更多！

快訊／長榮2機師、機師兒確定染Delta病毒！

二級警戒維持到9／20！指揮中心公布「11項規定」八大行業仍關閉

快訊／本土病例暴增9例　全在新北市「8位是幼童」

快訊／今增9例本土、7境外！本土確診都在「新北幼兒園」

4菜1飯只要30元！超佛素食店讓網暴動：這種菜色至少破百

BNT來了！台中市宣布9／23起高中接種第一劑　統一在校施打

手機號碼查疫調次數　莊人祥曝原理：足跡不一定與確診者重疊

雲林「這鄉鎮」宣布：普發現金3千元！　自籌1.4億振興鄉民

LIVE／長榮2機師染Delta？「基因定序今出爐」　陳時中最新說明

叮！「聲林之王3」台中最終海選　原來《我很好騙》是超大魔王

岳母我來惹！王彩樺合體高顏值女兒　熱舞辣翻..庭庭羞認「想出道」

車禍提告...被告接通知「自行到場」　男罵警白目！警怒斥：挑戰公權力

女生日玩SUP突見「鯨魚」靠近　被偷推槳板！驚呼：神奇的相遇

月租6位數店面室內竟藏化糞池　她怒揭房東離譜對話+失憶戲碼

萌娃鏡子前讚嘆美貌「我真漂亮」　雙胞胎姊妹狂嘴：我們長得一樣

運動型少女！正妹超流暢玩長板 走板、交叉步都會網讚：有魅力

彰化警買宵夜「停車場脫口罩抽菸」　被拍檢舉！記1小過+送衛生局裁罰

聽到「妳很棒」！美珠、昭旻、娜拉哭一片　Loco也掉淚..GRAY打氣：照你意思去做吧

車格沒位子！移別人機車被抓包 雙方互毆爆衝突...全傷害罪送辦

快訊／新北幼兒園8幼兒+1家長確診　陳時中：陽性案例可能更多！

快訊／長榮2機師、機師兒確定染Delta病毒！

二級警戒維持到9／20！指揮中心公布「11項規定」八大行業仍關閉

快訊／本土病例暴增9例　全在新北市「8位是幼童」

快訊／今增9例本土、7境外！本土確診都在「新北幼兒園」

4菜1飯只要30元！超佛素食店讓網暴動：這種菜色至少破百

BNT來了！台中市宣布9／23起高中接種第一劑　統一在校施打

手機號碼查疫調次數　莊人祥曝原理：足跡不一定與確診者重疊

雲林「這鄉鎮」宣布：普發現金3千元！　自籌1.4億振興鄉民

LIVE／長榮2機師染Delta？「基因定序今出爐」　陳時中最新說明

攻城獅第2代Muse Girls曝光　甜美系女團23人拚正選

快訊／新北幼兒園8幼兒+1家長確診　陳時中：陽性案例可能更多！

快訊／長榮2機師、機師兒確定染Delta病毒！

二級警戒維持到9／20！指揮中心公布「11項規定」八大行業仍關閉

快訊／本土病例暴增9例　全在新北市「8位是幼童」

快訊／今增9例本土、7境外！本土確診都在「新北幼兒園」

4菜1飯只要30元！超佛素食店讓網暴動：這種菜色至少破百

妻身價上億日薪1萬！客家夫月領40K挨罵吝嗇種族　法官說話了

速霸陸XV加6萬元升級GT版　再送原廠5年或12萬原廠保固

嘎嘎退團5年「最新近況曝光」！一度改當上班族　突報喜考到2證照

正妹盛裝體驗屏東豪華約會行程　賣力釣鱷魚「慘摔腳朝天」大走光

生活熱門新聞

政二代闖紅燈嗆「知道我爸是誰？」警隔天竟收2支申誡

身邊有確診者？只要「輸入手機號碼」　查你被疫調過幾次

命理師點名5生肖　鬼門關以後發大財

空姐密切接觸確診機師　指揮中心給原因

陳時中「一起迎BNT」被打槍！郭台銘霸氣回22字

回家才抓到染Delta　台北至少2人

手搖飲3巨頭殞落！鄉民推爆：這家10元屌打

命理師曝鬼門關10禁忌！觸犯恐衰整年

新北男打完莫德納「中風癱瘓」！妻崩潰求助

恐有秋颱生成！變天時間曝　今午後防大雨

網狂罵「破口」　空姐男友氣炸：誰能忍受隔離14天？

913後2類人可打第二劑　BNT高中生先打

裸睡女大生臀部癢！「小強猛竄」她嚇到縫14針

更多熱門

相關新聞

熟女恍神撞小男友重機...揪出2人都酒駕

熟女恍神撞小男友重機...揪出2人都酒駕

新北市新店區一對姊弟情侶深夜餐廳吃飯飲酒，結束後2人分別開車及騎黃牌重機車離開，沒想到路途中女友不勝酒力追撞前方騎著重機的男友，強大撞擊力道讓男友機車再追撞前方小客貨車，造成他脊椎骨折、全身擦挫傷送醫，警方對2人進行酒測，均酒駕，訊後依公共危險罪送辦，另查2人無駕照依法開罰。

日旅舍推「1周9000同居試婚」　不合隨時可退租

日旅舍推「1周9000同居試婚」　不合隨時可退租

女友坦承「為了錢才交往」！交大男心碎　曝奢侈生活

女友坦承「為了錢才交往」！交大男心碎　曝奢侈生活

性侵護理師女友！分手5天她和情敵復合　醋男硬上

性侵護理師女友！分手5天她和情敵復合　醋男硬上

25歲男見女友媽「想分手」　原因遭網罵爆

25歲男見女友媽「想分手」　原因遭網罵爆

關鍵字：

情侶體溫

讀者迴響

熱門新聞

政二代闖紅燈嗆「知道我爸是誰？」警隔天竟收2支申誡

趙薇傳出現在「吳亦凡供的47人名單」

吳亦凡爆供出47人「第三批名單」

直播股東拆夥鬧不合　刀插桌留字條「要死一起死」

身邊有確診者？只要「輸入手機號碼」　查你被疫調過幾次

瑞士名錶稱「台灣是國家」辱華　鹿晗速切割解約

命理師點名5生肖　鬼門關以後發大財

內褲爆黏！她月經來「不是用衛生棉」　1天只洗1次醫驚呆

五月天信媽車禍畫面曝　連人帶傘遭撞倒

最想住台北市哪一區？　鄉民答案很一致

快訊／22歲女模墜樓亡「母控女婿惡行」　男方回應了

快訊／台中港300噸起重機翻覆　1命危搶救中

《俗女》陳嘉玲吐「子女心聲」媽秒心碎

空姐密切接觸確診機師　指揮中心給原因

陳時中「一起迎BNT」被打槍！郭台銘霸氣回22字

更多

最夯影音

更多
叮！「聲林之王3」台中最終海選　原來《我很好騙》是超大魔王

叮！「聲林之王3」台中最終海選　原來《我很好騙》是超大魔王
岳母我來惹！王彩樺合體高顏值女兒　熱舞辣翻..庭庭羞認「想出道」

岳母我來惹！王彩樺合體高顏值女兒　熱舞辣翻..庭庭羞認「想出道」

車禍提告...被告接通知「自行到場」　男罵警白目！警怒斥：挑戰公權力

車禍提告...被告接通知「自行到場」　男罵警白目！警怒斥：挑戰公權力

女生日玩SUP突見「鯨魚」靠近　被偷推槳板！驚呼：神奇的相遇

女生日玩SUP突見「鯨魚」靠近　被偷推槳板！驚呼：神奇的相遇

月租6位數店面室內竟藏化糞池　她怒揭房東離譜對話+失憶戲碼

月租6位數店面室內竟藏化糞池　她怒揭房東離譜對話+失憶戲碼

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

毛爸媽必看 滿額送好禮！

毛爸媽必看 滿額送好禮！

即日起至9/30參加毛孩打牙祭活動，全站結帳滿額送寵物營養食品！快到寵物雲毛毛商城

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面