抱著睡覺「女友變很燙」！他每晚被熱醒崩潰　網友共鳴：洗澡也是

▲女性體溫會受到月經週期的影響。非當事人。（示意圖／記者嚴云岑攝）



記者黃可昀／綜合報導

和女友抱著睡覺本是一件浪漫的事，實際上卻每晚被燙醒！一名男子百思不得其解，為何每次和女友一起睡覺，睡到一半女友體溫都會飆高，「每次都會被燙醒啊，真的很燙！」甚至需要把棉被掀開降溫，但女友仍睡得香甜，讓他納悶這到底什麼情形？

原PO在Dcard表示，平時女友都是躺在他的手臂上，蜷縮在他臂膀裡睡覺，雖然都會開冷氣蓋棉被，但每次一到半夜，他都會發現臂彎裡的女友正在發燙，「燙到我需要把身體另一半伸出棉被降溫那種」，最後就呈現身體一半超熱一半超冷的狀況。

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▲許多女性經前或排卵期有體溫升高的現象。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）



原PO無奈地說，跟女友交往後就發現此現象，女友只要睡著後都會發燙，但也沒發燒，依舊睡得安穩香甜，只是體溫高到嚇人，讓他整晚都像抱著暖爐在睡，「有人有一樣的問題嗎？這樣正常嗎？」

貼文一出引發眾多女網友共鳴，女性常常體溫比男性高，尤其睡著窩在棉被裡更熱，「我也超燙，男友都會把我推開==」、「原來我不是異類，我男友也說我很燙，是說男生體溫都低於女生嗎？還是女生天生就適合活在較高溫的環境？除了洗澡水，現在連體溫也被嫌棄」、「我睡覺也會很燙，不知為何，冷氣再強都是，都對跟我一起睡的人很抱歉」、「排卵期體溫會升高的飄過～根本人體暖爐」、「然後一起洗澡的時候還喜歡洗熱水，男友開水要沖的時候都會嚇到彈開。」