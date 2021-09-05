警抓政二代遭嗆還被記申誡？　謝長廷兒反擊：抽象影射不道德

▲警抓「政二代闖紅燈」吃2申誡 謝長廷回應了：提出證據我下台 。（圖／翻攝謝長廷臉書）



記者陶本和／台北報導

針對退休警察「條子鴿」日前在臉書發文指控，曾攔查時任行政院長謝長廷的兒子闖紅燈，遭嗆「你知道我爸是誰嗎？」甚至為此吞下2支申誡，駐日代表謝長廷駁斥是「假消息」，並強調如果提出證據他就下台道歉。此外，謝長廷的兒子謝維洲也透過聲明強調，「這完全是假新聞」。

根據條子鴿的發文，當年他要求闖紅燈駕駛出示證件，對方只回，「你知道我爸是誰嗎？」，他則反嗆「關於這個問題，可能要你回家問你媽，或者，去醫院驗個DNA，謝謝！」之後逕行舉發；此外，時任副分局長去電關切此事，痛罵「你不知道他爸是行政院院長啊？你還開他罰單？」且隔天被依「態度不佳」記2支申誡。

對此，謝長廷則在留言處回應 ，強調這是假消息，應該譴責條子鴿，要求他提出證據，若能證明真的他就下台道歉，並表示這種事情告不勝告，自己必須先專注公事，忙完後才會提告，也會注意提吿的時效。

另外，謝長廷的兒子謝維洲也透過聲明強調，這完全是假新聞，如果能提出具體時間、副主管的姓名等資訊，大家就能提出反證，用這樣抽象影射的敘述，意圖逃避法律責任又毀人清譽，相當不道德，也侵害他與家人的名譽。