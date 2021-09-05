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北市1例解隔回社區23天「才知染Delta」　羅一鈞曝基因定序慢半拍原因

記者黃凱翊／綜合報導

台北市副市長黃珊珊5日在臉書上透露，北市先前曾有隔離17天期滿後，回到社區生活的境外回國民眾，由於中央基因定序結果緩慢，事後才知道是Delta病毒，緊急召回並採檢確診，只好趕快匡列接觸者。對此，指揮中心出面說明該案目前最新狀況。

黃珊珊透露，之前台北市檢疫所曾有隔離17天期滿後回到社區生活的境外回國民眾，因為中央基因定序的結果較緩慢，曾有1例是已經解隔離回家，中央才通知北市是Delta病毒，再緊急召回並採檢為陽性確診，進一步匡列解隔離後的第一圈接觸者、第二圈接觸者的接觸者，並採集中移住到檢疫所。

▲▼中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

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▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

黃珊珊指出，自己很慶幸先匡列了第一圈與第二圈，第二圈是接觸者的接觸者，但沒有與確診者接觸，依原有規定是不用隔離的，「我當時也不知道該不該隔離第二圈，但對於Delta病毒必須更加謹慎，我只好當機立斷跟同仁說第二圈先隔離，有事我負責。」而這些人至今都還在隔離當中，「造成大家的不便，我真的很抱歉！」

對此，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞回應表示，黃珊珊所指出的個案為案15425，原先判定為本土，但後來了解該案曾入境美國，因此改判為境外移入，該名個案在7/12進行採檢，隔天結果出爐是陽性後，14日即對外公布，後續在醫院進行隔離治療時，22日檢驗是陰性，23日符合解隔條件後返家；由於該案當時是因改判境外移入，因此沒有立刻驗抗體，後來補驗確定為Delta後，在8/14通知衛生局，但該案已是陰性解隔才返家，且後續採檢都符合解隔條件，因此對社區並不會造成影響。

羅一鈞也補充，另一名境外移入案15508，在7/15入境後採檢陽性，但由於病毒量少，很難培養出病毒做基因定序，在8/10才成功完成定序，確認是Delta。

羅一鈞強調，這兩案基於上述原因因此定序結果較晚出來，主要是因技術上有些挑戰，另外專家會議也已決議在9/3修正解隔條件，避免大家都在等定序結果後才採取隔離措施，目前只要採檢陽性，從採檢日算起10日以上都要採檢Ct值大於30或都陰性才能解隔離，不論是不是Delta，只要是境外移入都先比照Delta的隔離方式來處理，避免之後有類似問題再度產生。

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