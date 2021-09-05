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小花蔓澤蘭全國防治日清除比賽　草屯平林社區鏟近50公斤拔頭籌

▲南投縣草屯鎮平林社區以清除47.4公斤的成績，獲小花蔓澤蘭全國防治日比賽冠軍。（圖／林務局南投林管處提供）

▲南投縣草屯鎮平林社區以清除47.4公斤的成績，獲小花蔓澤蘭全國防治日比賽冠軍（下同）。（圖／林務局南投林管處提供）

記者高堂堯／南投報導

9月4日為「小花蔓澤蘭全國防治日」，南投林管處與南投縣政府特地於在九九峰生態藝術園區共同舉辦「蔓蔓來，快快除～防治外來入侵種！」活動，由特生中心博士黃士元現場介紹小花蔓澤蘭、香澤蘭、銀膠菊等外來入侵種危害情形，並舉辦清除小花蔓澤蘭比賽，最後由草屯鎮平林社區以清除47.4公斤奪冠。

南投林區管理處指出，由於歷年來針對外來入侵種之防治，小花蔓澤蘭數量已逐年降低，今年全國防治日希望藉由介紹小花蔓澤蘭、香澤蘭、假澤蘭等對環境危害情形，讓更多民眾除了關心周遭環境遭受外來種植物危害之情形，也能實際參與防除工作，讓移除外來種成為全民運動。

▲南投縣草屯鎮平林社區以清除47.4公斤的成績，獲小花蔓澤蘭全國防治日比賽冠軍。（圖／林務局南投林管處提供）

▲南投縣草屯鎮平林社區以清除47.4公斤的成績，獲小花蔓澤蘭全國防治日比賽冠軍。（圖／林務局南投林管處提供）

南投林管處呼籲，民眾如有發現小花蔓澤蘭的蹤跡，請連根拔起，並放在塑膠袋內，不要隨便棄置，以免植株萌芽再生。

南投林管處也分別於南投縣（本處土城分站、埔里工作站、水里工作站、丹大工作站）、彰化縣（本處田中分站）、雲林縣（本處林內分站）境內，設置「全年常設小花蔓澤蘭收購點」，每週一上午9時至11時30分辦理收購，價碼為每公斤5元；另設籍南投縣者，檢具身分證證明，又可領取由南投縣政府加碼每公斤2元。
 

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