　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

里海學堂啟動全民海洋教育　生態解說員菁英班正式開課

▲里海學堂啟動全民海洋教育

▲環保局副局長陳增祥主持開訓典禮。（圖／環保局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

里海學堂大園教室、4日開辦「海岸生態解說員菁英班-觀新藻礁訓練課程」，主持開訓典禮的桃園市政府環保局副局長陳增祥表示，「里海」(satoumi)的目標是追求海岸地區的社會與生態的生產海景，強調人與海的結合，透過人為的經營管理而使漁業資源及生物多樣性，得以恢復並可永續利用。

▲里海學堂啟動全民海洋教育

▲海岸生態解說員菁英班-觀新藻礁訓練課程。（圖／環保局提供）

陳增祥說，環保局為推動海洋教育，也由海管處於今年4月設立「里海學堂」後，立即籌辦開設「海岸環境解說員菁英班」，第一期課程觀新藻礁已於今日開課；第二期課程為草漯沙丘，目前受理報名中，而為了服務外國遊客，本次也開設中英雙語解說員訓練班，藉由中英語雙聲帶，將千年藻礁介紹給所有國內外的朋友們。

參加上課學員都是取得行政院環境保護署認證的環境教育人員，經過書面審查及面試等層層篩選後，才能錄取進入菁英班繼續深造。解說員應具備熱忱與愛心、親和力、自信心及豐富的解說知識，才能協助遊客了解及欣賞珍貴的海岸資源，喚起遊客對於自然的關心，學習如何與環境共好。

「海岸環境解說員菁英班」安排36小時的訓練課程，選擇最好的師資，強化學員的專業知識、應變能力及解說技巧，讓學員在日後帶團過程中能帶給遊客精采的解說內容，及應付各種緊急突發狀況，確保遊客的安全。

海管處林立昌處長說，菁英班課程結束後，學員必須接受完整測驗，驗收學習成果，筆試、教案撰寫作業及戶外解說等3項成績平均達80分以上，及完成AED和CPR檢定通過者，才能成為正式的海岸生態解說員。今日第一堂課由臺北市立大學地球環境暨生物資源學系許民陽榮譽教授傳授藻礁專業知識，受訓合格的學員，將安排擔任海岸生態旅遊的專任解說員，並到各級學校巡迴宣講，深化藻礁環境教育。

▲SK-II青春露、活膚霜限時特賣！下殺1230元起，還不快囤貨

►錯過哭哭！Apple AirPods Pro超低特價

ET快訊
快訊／第二批BNT傳8日到貨　劉宥彤說話了
拉出鉛筆便！醫驚見她「百顆肉團塞爆」一整串　嘆：100%變癌
快訊／染疫機師曾回苗栗老家　350人收簡訊採檢出爐
指揮中心發送110萬封警示簡訊　鄉民嚇傻：萬華大爆發也才60
快訊／水利署包商冒雨測河川水深　工程員落水送醫不治
清潔婦遭輾斃「丈夫坐地痛哭」　他肇事還問：有地方洗澡嗎？
國家警報「大雷雨」轟全台！鄭明典驚見台北天空破洞
波蘭贈台40萬劑AZ疫苗　總統府回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

新北文旦柚展售會即日起開賣　幸福柚平安推史上最殺優惠

全力支持桃機防疫車隊　黃適卓續贈防疫物資

國門之都防疫第一線　萬美玲：優先給桃園人完整疫苗接種

里海學堂啟動全民海洋教育　生態解說員菁英班正式開課

台東鹿野文創聚落發展計畫　享受最chill的午後時光

不畏炎熱除蔓總動員　小花蔓澤蘭化身防蚊膏

台東語文競賽複賽登場　落實防疫不馬虎

台南男高生持球棒砸早餐店　現役軍人見義勇為奪棒壓制

擦撞路邊大貨車　騎士倒地機車噴飛！後車再追撞

視察佳里區海埔排水工程　黃偉哲：降低營頂、佳里興社區淹水

阿婆車禍！喊「我沒事」騎車離去 到案稱急著巡田水...警：涉肇逃

婦仇者廚房？豆皮煎到爛糊、黏鍋 「五花肉沒退冰就煎」網笑：洗衣板

攜孫女外出「失聯8天」家屬怒提告　警在桃園尋獲...嬤被帶回崩潰落淚

台韓高顏值男男情侶遊訪九份！　開箱民宿+泡澡...網：全程姨母笑

「八大行業」禁止營業時間過長　女店長悲：已負債百萬別逼到死

路口2車「逆向等紅燈」渾然不知　目擊駕駛嚇壞：以為是我開錯了

爆改腳踏車！花18萬裝噴射引擎　時速飆破133km...他：完成夢想

舞小姐長期失業輕生！留一子一女　台南八大陳情求復業「政策殺人」

重機女神不雅片瘋傳！憔悴：我的心也是肉長的　 「舊照遭起底」爆年齡、坐擁1.2億豪宅全造假

孫協志心寒「連續3年被邊緣化」　 《飢餓》又槓龜金鐘：還差在哪

新北文旦柚展售會即日起開賣　幸福柚平安推史上最殺優惠

全力支持桃機防疫車隊　黃適卓續贈防疫物資

國門之都防疫第一線　萬美玲：優先給桃園人完整疫苗接種

里海學堂啟動全民海洋教育　生態解說員菁英班正式開課

台東鹿野文創聚落發展計畫　享受最chill的午後時光

不畏炎熱除蔓總動員　小花蔓澤蘭化身防蚊膏

台東語文競賽複賽登場　落實防疫不馬虎

台南男高生持球棒砸早餐店　現役軍人見義勇為奪棒壓制

擦撞路邊大貨車　騎士倒地機車噴飛！後車再追撞

視察佳里區海埔排水工程　黃偉哲：降低營頂、佳里興社區淹水

快訊／外傳第二批BNT在8日到貨　永齡基金會：確切時間依運輸安排為準

風田唯美「婚禮」現場照公開　「新娘」身份曝光：是資生堂千金！

MLB運彩解盤／紅雀@釀酒人 金廣鉉對釀酒人有壓制推受讓

台中女大生「酒醉跳車」稱孩子被追殺　閨蜜上救護車哭喊：對不起

5歲女兒被玩伴罵笨蛋！　女星「反問2問題」機智化解：媽媽完勝

快訊／苗栗350人收簡訊採檢出爐！染疫機師曾回老家　社區急快篩

110萬則細胞簡訊寄出！　醫勞盟：又是一場「艱難的戰役」

新北文旦柚展售會即日起開賣　幸福柚平安推史上最殺優惠

閃嫁大15歲身障富豪！　黎姿「身價4天增11億」退演藝圈13年變CEO

企聯射箭「魏均珩障礙」勝率100％　雷千瑩55支10分登滿分后

地方熱門新聞

台南男高生持球棒砸早餐店被壓制

「好市券」綁定市民卡挨批　桃市府回應

71歲阿伯精挑深V爆乳女「排毒」

43間餐廳同一地址　外送員驚見「平板牆」傻眼

休旅車受困深山泥濘　神救援來了

國門之都　萬美玲：優先給桃園人完整疫苗接種

多功能豐原轉運中心　今年底預計完工　

擦撞路邊大貨車　騎士倒地機車噴飛！後車再追撞

桃園機師事件會滾動式檢討防疫　

黃偉哲行銷台南後壁俗女村

青少年接種BNT可能反應請注意

番石榴損失慘重陳亭妃要求協助

桃警封路攔檢　強力取締改裝車

即／台16線集集段雙向封閉！邊坡又崩塌

更多熱門

相關新聞

桃園環保局獲志願服務優等　環保志工榮耀

桃園環保局獲志願服務優等　環保志工榮耀

桃園市環保局於2020年度志願服務主管機關績效評鑑中，榮獲最高評等「優等」的殊榮及5,000元禮券，獲獎的永續科同仁再度發揮志願服務的精神，7日由副局長陳增祥親自帶領同仁前往位於平鎮區的私立樂活育幼院，並將禮卷全數捐助，希望能達到拋磚引玉的效果，鼓勵大眾發揮人飢己飢的志工精神。

關鍵字：

里海學堂桃園市政府環保局陳增祥海岸環境解說員

讀者迴響

熱門新聞

3機師突破感染　名醫：台灣恐再面臨1個月內死破百

即／不滿家人提告…林口阿嬤被移送一路爆哭

iPhone 12價格大跳水　比官網便宜近9000元

結婚4年求歡剩「1周2次」！劉雨柔暴怒要離婚

工作室才被約談…王一博「舞台遭除名」粉崩潰

大陸開鍘9外籍藝人「名單驚見孫燕姿」！

即／染疫機師足跡擴大　到高雄按摩5hrs＋超商面交

長榮確診機師違規　今被解僱

Gino前隊友「摸女胸部26秒片」被挖！主持人全目睹

機車停醫院2小時　車主竟被收13萬停車費

機師父子恐Delta！網怒吼：又回原點

快訊／北市公布確診足跡圖　3小時內遍布南港CityLink、信義區

鄉民收到「警示簡訊」了！　狂抖直喊：根本沒去過這些地方

敖犬槓上言承旭「變臉離場」火爆爭執畫面曝光

不到2.4萬就可入手！　iPhone 13四款機型台灣售價曝光

更多

最夯影音

更多
阿婆車禍！喊「我沒事」騎車離去 到案稱急著巡田水...警：涉肇逃

阿婆車禍！喊「我沒事」騎車離去 到案稱急著巡田水...警：涉肇逃
婦仇者廚房？豆皮煎到爛糊、黏鍋 「五花肉沒退冰就煎」網笑：洗衣板

婦仇者廚房？豆皮煎到爛糊、黏鍋 「五花肉沒退冰就煎」網笑：洗衣板

攜孫女外出「失聯8天」家屬怒提告　警在桃園尋獲...嬤被帶回崩潰落淚

攜孫女外出「失聯8天」家屬怒提告　警在桃園尋獲...嬤被帶回崩潰落淚

台韓高顏值男男情侶遊訪九份！　開箱民宿+泡澡...網：全程姨母笑

台韓高顏值男男情侶遊訪九份！　開箱民宿+泡澡...網：全程姨母笑

「八大行業」禁止營業時間過長　女店長悲：已負債百萬別逼到死

「八大行業」禁止營業時間過長　女店長悲：已負債百萬別逼到死

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

毛爸媽必看 滿額送好禮！

毛爸媽必看 滿額送好禮！

即日起至9/30參加毛孩打牙祭活動，全站結帳滿額送寵物營養食品！快到寵物雲毛毛商城

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面