里海學堂啟動全民海洋教育　生態解說員菁英班正式開課

▲環保局副局長陳增祥主持開訓典禮。（圖／環保局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

里海學堂大園教室、4日開辦「海岸生態解說員菁英班-觀新藻礁訓練課程」，主持開訓典禮的桃園市政府環保局副局長陳增祥表示，「里海」(satoumi)的目標是追求海岸地區的社會與生態的生產海景，強調人與海的結合，透過人為的經營管理而使漁業資源及生物多樣性，得以恢復並可永續利用。

▲海岸生態解說員菁英班-觀新藻礁訓練課程。（圖／環保局提供）

陳增祥說，環保局為推動海洋教育，也由海管處於今年4月設立「里海學堂」後，立即籌辦開設「海岸環境解說員菁英班」，第一期課程觀新藻礁已於今日開課；第二期課程為草漯沙丘，目前受理報名中，而為了服務外國遊客，本次也開設中英雙語解說員訓練班，藉由中英語雙聲帶，將千年藻礁介紹給所有國內外的朋友們。

參加上課學員都是取得行政院環境保護署認證的環境教育人員，經過書面審查及面試等層層篩選後，才能錄取進入菁英班繼續深造。解說員應具備熱忱與愛心、親和力、自信心及豐富的解說知識，才能協助遊客了解及欣賞珍貴的海岸資源，喚起遊客對於自然的關心，學習如何與環境共好。

「海岸環境解說員菁英班」安排36小時的訓練課程，選擇最好的師資，強化學員的專業知識、應變能力及解說技巧，讓學員在日後帶團過程中能帶給遊客精采的解說內容，及應付各種緊急突發狀況，確保遊客的安全。

海管處林立昌處長說，菁英班課程結束後，學員必須接受完整測驗，驗收學習成果，筆試、教案撰寫作業及戶外解說等3項成績平均達80分以上，及完成AED和CPR檢定通過者，才能成為正式的海岸生態解說員。今日第一堂課由臺北市立大學地球環境暨生物資源學系許民陽榮譽教授傳授藻礁專業知識，受訓合格的學員，將安排擔任海岸生態旅遊的專任解說員，並到各級學校巡迴宣講，深化藻礁環境教育。

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