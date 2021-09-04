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陸「雙減」重創補教業！英語教育集團總裁「捲款8億元跑路」

▲▼大陸「雙減」重創補教業！愛貝斯英語補習班總裁謝龍「捲款8億元跑路」。（圖／翻攝微博）

▲愛貝斯董事長、總裁謝龍已經被證實跑路。（圖／翻攝微博）

記者蔡紹堅／綜合報導

大陸官方發布「雙減」（減輕中小學生作業負擔及校外培訓負擔）政策後，在補教業界掀起巨大風暴，四川知名英語培訓機構「愛貝斯教育集團」更傳出負責人已捲款跑路。儘管公司曾一度出面闢謠，但最後還是發出公告證實，愛貝斯董事長、總裁謝龍8月27日帶著行李箱失聯，至今尚未找到，涉及金額約2億元人民幣（約8.6億元新台幣）。

根據陸媒報導，一名家長表示，他們8月28日收到通知，愛貝斯的老師說，已經兩個多月沒有發薪水，老闆已經捲款跑路了，大概涉及100多個校區，5萬至6萬名學員，金額兩億元左右。

該公司也在8月28日稍晚發出公告，稱8月27日下午4點發現總裁謝龍電話失聯，尋找未果後，已經於當天晚間報案，經過警方多方調查排查，最後發現謝龍帶著行李箱開車離去，現暫時還未找到本人，總經理唐瑋翎至今未現身。

公告中還承認，愛貝斯員工薪資確實存在到期未付的情況。

▼謝龍去年曾入選「教育行業影響力人物」，相當風光。（圖／翻攝微博）

▲▼大陸「雙減」重創補教業！愛貝斯英語補習班總裁謝龍「捲款8億元跑路」。（圖／翻攝微博）

值得注意的是，就在該聲明發出前2天（8月26日），愛貝斯曾通過微信公眾號發布聲明，稱部分人士散播「愛貝斯跑路」等不實言論，給公司的聲譽和正常工作造成嚴重負面影響。聲明還強調，愛貝斯目前經營正常，將於8月28日正常上班恢復上課。

另一名家長強調，「雙減」政策發布之後，曾與愛貝斯的老師溝通過，老師表示沒有影響，只是上課時間會進行調整，但新一學期的課程還沒開始，愛貝斯負責人捲款逃跑的消息就傳出了。家長更指出，在「雙減」政策出來的前後，愛貝斯還大肆推廣一些價格非常低的課程，吸引了很多家長報名。

根據愛貝斯9月1日發出的最新公告，成都已成立由多個相關部門組成的工作專班，將從快從嚴開展查處工作。公告內更強調，愛貝斯集團目前對全國所有校區的具體情況還不完全了解，待各地情況清楚後，集團將根據各地具體情況，盡最大可能進行問題解決工作。

不過，家長顯然不能接受公告內的說法，在網路上留言大罵，要求愛貝斯盡快退款。從留言中還可以發現，不少家長已經報警尋求退費，還有部分家長已經聘請律師，準備展開更進一步的行動。

除了愛貝斯以外，許多中小型培訓機構也傳出倒閉、負責人捲款跑路的消息，從8月份以來，包含長沙一書閣、深圳PlayABC少兒英語等多家培訓機構都出現了相關傳聞。

對於此現象，大陸教育部8月30日曾召開新聞發佈會，教育部教育督導局一級巡視員胡延品表示，對於培訓機構退費困難，甚至捲款跑路等嚴重侵害家長權益的問題，家長可以向「雙減」管理監督平台舉報，也可以向當地的職能部門反映，教育部將實行掛牌督辦，結果也會向社會公開。

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