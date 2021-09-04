外遇被抓小三簽保證書無用　還用老公身分發文「你把我當奴才」

▲抓到先生出軌，沒想到簽了保證書無用，又與外遇對象再次複合甚至有小孩。（圖／翻攝pakutaso）

記者洪靖宜／高雄報導

一名陳姓婦人捉到老公出軌，對方還簽保證書表示互不再來往，結果不到幾年又破功，還生了孩子，沒想到老公的外遇對象還用陳女丈夫的臉書帳號，發文寫下「我是你的老公嗎？三十年了，你把我當你的奴才」、「我們正討論簽字」等話，讓陳女飽受親友異樣眼光，她不甘向對方提告求償300萬，法官判應賠30萬元。



判決書指出，一名陳姓婦人的先生，於2004年間與一名洪姓女子搞外遇，陳婦提告後洪女被判處有期徒刑7月，緩刑3年確定。在審理期間，洪女也簽立保證書不再騷擾他們的婚姻，但沒想到2020年老公竟向她坦承其實早已和洪女又再次交往，還生了一個孩子。

得知老公又再度出軌還有了孩子，沒想到洪女又用陳婦丈夫的臉書帳號貼文寫下：「我是你的老公嗎？三十年了，你把我當你的奴才，現在又成了你的專屬司機。請你認真思考一下還是那句話：離婚吧！」、「恩愛是表象，內心其實…」、「是充滿怨恨與無奈」、「讓你擔心了，我們正討論簽字」等語。

這些貼文讓親友都知道雙方婚姻出現裂痕，陳婦稱為此飽受失眠之苦還到身心科診所求診，現在還得持續服用藥物治療中，精神承受莫大痛苦。她認為對方明知道先生已婚，還交往並發生性行為，決定求償慰撫金300萬元。

洪女則表示，陳婦老公因婚姻生活不美滿、情緒低落、心力交瘁，沒人可以談心，才會再次尋求她關心獲得情感上支持，一開始確實以朋友立場進行安慰，後因同情而一時把持不住，也確實與陳女丈夫生有一子，高雄地院法官考量雙方身分、地位、經濟狀況等情況，判洪女應賠30萬元，可上訴。

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