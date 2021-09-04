快訊／國家警報響了！台北市雨彈升級「13縣市豪大雨特報」

▲部分縣市有午後雷陣雨。（圖／記者林敬旻攝）

記者李宜秦／台北報導

今日午後熱對流發展旺盛，各地發生午後雷陣雨，中央氣象局表示，午後雨勢升級，因此發布豪雨特報，部分縣市必須小心短時強降雨、雷擊強陣風等劇烈天氣。另外氣象局針對「嘉義縣」發布大雷雨即時訊息，持續時間至16時15分止。並針對嘉義縣發布災害告警訊息。

氣象局表示，午後對流發展旺盛，易有短延時強降雨，今(4)日臺北市地區及嘉義縣山區有局部大雨或豪雨，新北、臺中、南投、嘉義、屏東地區及西半部山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊、強陣風及溪水暴漲，低窪地區請慎防積水。

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▲氣象局發布大雨特報及大雷雨訊息。（圖／氣象局）

大雷雨時間及示警區域

台南市、高雄市、屏東縣大雷雨時間至16:30

臺南市 南化區

高雄市 旗山區、美濃區、六龜區、杉林區、內門區

屏東縣 里港鄉、鹽埔鄉、高樹鄉、三地門鄉

嘉義縣大雷雨時間至16:15

嘉義縣 竹崎鄉、梅山鄉

雲林縣、嘉義市、嘉義縣大雷雨時間至16:15

雲林縣 古坑鄉

嘉義市 東區

嘉義縣 大林鎮、民雄鄉、中埔鄉、竹崎鄉、梅山鄉、番路鄉

高雄市、屏東縣大雷雨時間至16:00

高雄市 林園區、大寮區

屏東縣 屏東市、潮州鎮、東港鎮、萬丹鄉、長治鄉、麟洛鄉、九如鄉、鹽埔鄉、萬巒鄉、內埔鄉、竹田鄉、新埤鄉、新園鄉、崁頂鄉、林邊鄉、南州鄉、佳冬鄉