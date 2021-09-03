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泰網瘋傳蚯蚓刺身！他大啖「生猛活蚯蚓」配酸辣醬　咕溜吸入口

▲▼泰網瘋傳蚯蚓刺身。（圖／翻攝自Tiktok／191tiktok）

▲泰國男子在Tiktok分享大吃「蚯蚓刺身」的影片。（圖／翻攝自Tiktok／191tiktok）

記者張方瑀／綜合報導

泰國各大社群平台上近日流傳一組男子大口吃著「涼拌蚯蚓」的照片，有大批網友留言討論，醫生更轉發表示，蚯蚓理論上如果煮熟了也許能吃，但牠體內有很多細菌和寄生蟲卵，「誰愛吃誰就去吃，我絕不會吃。」

泰國著名的醫生粉專「หมอแล็บแพนด้า」日前po出一張男生大吃「涼拌蚯蚓」的照片，可以看到數十條軟呼呼的蚯蚓泡在味道十足的酸辣醬汁中，再裝到白色的大盤子裡，只見男子用竹筷攪拌之後，直接像是吸麵條一樣，將蚯蚓生吞下肚。

▲▼男子大啖「生猛活蚯蚓」配酸辣醬。（圖／翻攝自Facebook／หมอแล็บแพนด้า ）

▲▼男子大啖「生猛活蚯蚓」配酸辣醬。（圖／翻攝自Facebook／หมอแล็บแพนด้า ）

▲▼男子大啖「生猛活蚯蚓」配酸辣醬。（圖／翻攝自Facebook／หมอแล็บแพนด้า ）

粉專在貼文中提醒，蚯蚓體內有許多細菌和寄生蟲卵，「如果煮熟了也許能吃，但誰愛吃誰就去吃，我絕不會吃。」也有許多網友留言表示，「就算蚯蚓能吃，但還是有超多食物可以代替吧」、「還以為是麵條」、「無法想像口感，真的快要吐了。」

事實上，前幾個月就有一名泰國男子在Tiktok分享大吃「蚯蚓刺身」的影片，只見他有模有樣地將沾過醬油的整坨蚯蚓，直接夾起來慢慢放入口中咀嚼，超過3800名網友紛紛留言表示，「我到底看了什麼」、「傳染病就是這樣來的」、「真的不會想吐嗎」、「這不是Covid-19而是Covid-119」。

@191tiktok

#ซาชิมิ ไส้เดือนอเมริกาใต้ #กินแปลก #แดกทุกอย่าง #เด็กและเยาวรุ่น ควรมีผู้ใหญ่ชมด้วย18++++

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