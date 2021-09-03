兒子我們一起讀！無期徒刑「阿緯」首考　衝上國立大學金榜

▲▼無期徒刑「阿緯」（右2）發願，首考即上國立大學。（圖／宜蘭監獄提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

大學指考分發，無期徒刑44歲的超齡考生宜監受刑人「阿緯」，靠著自學，及發願「兒子我們一起讀大學吧！」首考即考上國立大學，他妻子聞訊時既驚又喜:「你總算可以當孩子的好榜樣了！」宜監因「阿緯」多年表現良好，要再呈報「阿緯」假釋，目前是先讓「阿緯」先辦理休學保學籍，未來再註冊入學，以免白讀一場。

宜監受刑人「阿緯」入監已超過20個年頭，一想起往事卻是歷歷在目。那是2001年才剛退伍不久，原本開心帶著老婆小孩外出用餐，卻因隔桌男子酒醉鬧事，年輕氣盛的他為保護家人出手還擊，不料失手致人於死，以致被羈押時孩子還未滿週歲。

▲▼為與兒子一起讀大學，無期徒刑「阿緯」常作業之餘及閒暇時苦謮。（圖／宜蘭監獄提供，下同）

儘管小孩長期缺乏父親的陪伴，幸有妻子和阿嬤的悉心照料，每月仍堅持從台北遠赴三星辦理接見，不像很多收容人的子女有學壞之虞。但是唯一的遺憾是，雖然已經考上大學，卻對學業不甚上心。就在2020年底，前來會客的兒子在話筒的那端對「阿緯」坦白:「念了大學也沒什麼用！我想早一點休學，出去工作養活自己，才不會讓媽媽的經濟壓力那麼大。」

鐵窗內的「阿緯」聽得心疼，昔日的一時衝動不僅錯過孩子的成長，也連累獨子跟著吃苦受罪。然而，人生能再有幾個20年可蹉跎？苦思多日後，終於心生一計：「做對的事很重要，為了當個稱職的父親，這次該換我陪他念書了。」於是，阿緯下定決心要報考大學，與兒子相約一同取得大學文憑。

回顧漫長的服刑歲月，「阿緯」慶幸家人未曾放棄過自己，故始終正向地自我勉勵:「我想變成更好的人，不想再浪費生命了！人生的前半段既已搞砸，但我發誓，一定要在後半段修補回來!」他先於2004年報考花蓮監獄附設正德補校，以第一名畢業的佳績取得高中學歷，再藉由家人不時寄入書籍，善用作業之餘和閒暇時間勤奮用功，一直維持著自修的好習慣。

而宜監方為了一圓「阿緯」的親子夢，首開先例替他報名大學指考，歷任典獄長更指派教區教誨師指導課業，並時時督促其複習進度。戒護至考場的當天風和日麗，他感慨地看著窗外的景色，望向藍天不免質疑：「這一切彷彿黃梁一夢，我果真可以和兒子一起呼吸校園自由的空氣嗎？」

結果皇天不負苦心人，他首次報考奇蹟般錄取大學的消息一傳開，宜監收容人無不感到與有榮焉，副典獄長朱介民欣慰地表示，此次大考的成功經驗，帶動其他受刑人見賢思齊，不只彰顯矯正機關對於教化不遺餘力，也為「阿緯」鋪陳美好的未來，更達成對孩子的承諾，這絕對是值得喝采的事！