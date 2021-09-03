　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

兒子我們一起讀！無期徒刑「阿緯」首考　衝上國立大學金榜

▲▼為與兒子一起讀大學，無期徒刑「阿緯」常作業之餘及閒暇時苦謮。（圖／宜蘭監獄提供，下同）

▲▼無期徒刑「阿緯」（右2）發願，首考即上國立大學。（圖／宜蘭監獄提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

大學指考分發，無期徒刑44歲的超齡考生宜監受刑人「阿緯」，靠著自學，及發願「兒子我們一起讀大學吧！」首考即考上國立大學，他妻子聞訊時既驚又喜:「你總算可以當孩子的好榜樣了！」宜監因「阿緯」多年表現良好，要再呈報「阿緯」假釋，目前是先讓「阿緯」先辦理休學保學籍，未來再註冊入學，以免白讀一場。

▲▼為與兒子一起讀大學，無期徒刑「阿緯」常作業之餘及閒暇時苦謮。（圖／宜蘭監獄提供，下同）

宜監受刑人「阿緯」入監已超過20個年頭，一想起往事卻是歷歷在目。那是2001年才剛退伍不久，原本開心帶著老婆小孩外出用餐，卻因隔桌男子酒醉鬧事，年輕氣盛的他為保護家人出手還擊，不料失手致人於死，以致被羈押時孩子還未滿週歲。

▲▼為與兒子一起讀大學，無期徒刑「阿緯」常作業之餘及閒暇時苦謮。（圖／宜蘭監獄提供，下同）

▲▼為與兒子一起讀大學，無期徒刑「阿緯」常作業之餘及閒暇時苦謮。（圖／宜蘭監獄提供，下同）

▲▼為與兒子一起讀大學，無期徒刑「阿緯」常作業之餘及閒暇時苦謮。（圖／宜蘭監獄提供，下同）

儘管小孩長期缺乏父親的陪伴，幸有妻子和阿嬤的悉心照料，每月仍堅持從台北遠赴三星辦理接見，不像很多收容人的子女有學壞之虞。但是唯一的遺憾是，雖然已經考上大學，卻對學業不甚上心。就在2020年底，前來會客的兒子在話筒的那端對「阿緯」坦白:「念了大學也沒什麼用！我想早一點休學，出去工作養活自己，才不會讓媽媽的經濟壓力那麼大。」

鐵窗內的「阿緯」聽得心疼，昔日的一時衝動不僅錯過孩子的成長，也連累獨子跟著吃苦受罪。然而，人生能再有幾個20年可蹉跎？苦思多日後，終於心生一計：「做對的事很重要，為了當個稱職的父親，這次該換我陪他念書了。」於是，阿緯下定決心要報考大學，與兒子相約一同取得大學文憑。

回顧漫長的服刑歲月，「阿緯」慶幸家人未曾放棄過自己，故始終正向地自我勉勵:「我想變成更好的人，不想再浪費生命了！人生的前半段既已搞砸，但我發誓，一定要在後半段修補回來!」他先於2004年報考花蓮監獄附設正德補校，以第一名畢業的佳績取得高中學歷，再藉由家人不時寄入書籍，善用作業之餘和閒暇時間勤奮用功，一直維持著自修的好習慣。

而宜監方為了一圓「阿緯」的親子夢，首開先例替他報名大學指考，歷任典獄長更指派教區教誨師指導課業，並時時督促其複習進度。戒護至考場的當天風和日麗，他感慨地看著窗外的景色，望向藍天不免質疑：「這一切彷彿黃梁一夢，我果真可以和兒子一起呼吸校園自由的空氣嗎？」

結果皇天不負苦心人，他首次報考奇蹟般錄取大學的消息一傳開，宜監收容人無不感到與有榮焉，副典獄長朱介民欣慰地表示，此次大考的成功經驗，帶動其他受刑人見賢思齊，不只彰顯矯正機關對於教化不遺餘力，也為「阿緯」鋪陳美好的未來，更達成對孩子的承諾，這絕對是值得喝采的事！

►電烤盤激殺2折！中秋爽吃減油烤肉

ET快訊
快訊／新北嬤帶走孫女失聯8天　警在桃園找到人了
振興五倍券傳「這天」開放兌領！
趙薇被封殺　傳王菲出手救！20年交情被翻出
金融股大漲「1個月飆10%」該賣嗎？　專家給答案
潘瑋柏近照曝光　網一看嚇傻：怎麼不像你
快訊／新竹「26年老字號婚宴會館」宣布熄燈！
快訊／聯電54.3億入股頎邦取得9.09％股權　建立長期策略
住過汽車旅館　網見「機師足跡」怒噴1政策：根本笑話
快訊／黃捷打高端收恐嚇信「蠢母豬」　警鎖定對象跨縣市追捕

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／新北阿嬤帶走孫女失聯八天　警方在桃園找到了

搶攻國民黨軍系選票　朱立倫國旗屋升旗：桃園一定會贏回來

恐怖怪男當街強擄OL！北車旁硬拖進大樓　她腳抵牆抗拒尖叫

獨／八大妹子轉私包密語曝！疫期悲情求生　慘淪後宮「4打1」

廚師被分手嗆「拿命來換」　狂殺女友母！1刀切斷肩關節放血致死

快訊／對象鎖定！黃捷打高端遭收恐嚇信　警跨縣市追捕

獨／上百高端人士挨詐2.8億！牙醫師涉吸金　知名佛系業務員收押

流產6次還被毒打　女亂刀反擊中要害！他終生無法自主如廁

漏開發票欠國庫484萬　物流老闆領光銀行6千萬…淒涼下場不忍視

女遊客民宿如廁「摸衛生紙撿到iPhone」　一看驚呆！自己排第5名

阿婆車禍！喊「我沒事」騎車離去 到案稱急著巡田水...警：涉肇逃

日本男登山被迷路「蜜熊」黏上 爬肩撒嬌超親人...他急護送下山

美女老師手染霍格華茲「錄取信」蓋獨特封蠟...開學要戴分類帽！

婦仇者廚房？豆皮煎到爛糊、黏鍋 「五花肉沒退冰就煎」網笑：洗衣板

老婆迷上挖水果！小孩吃水梨球 老公吃挖剩「廚餘」網：是藝術品

王思佳女兒「超奢華滿月禮」曝光！ 「浮誇躺88萬高檔名牌」網全看傻

露營40%燙傷！愛女烙「煎熬傷疤」　換藥痛苦哀號...媽忍淚：無法彌補

保時捷閃3下切車道、跨越槽化線 「3違規行為被拍下檢舉」挨罰9000

路口2車「逆向等紅燈」渾然不知　目擊駕駛嚇壞：以為是我開錯了

盧廣仲「神隱5天發聲了」！親上火線回留言　《Reality》原唱聽完《刻在》：這是首好歌

快訊／新北阿嬤帶走孫女失聯八天　警方在桃園找到了

搶攻國民黨軍系選票　朱立倫國旗屋升旗：桃園一定會贏回來

恐怖怪男當街強擄OL！北車旁硬拖進大樓　她腳抵牆抗拒尖叫

獨／八大妹子轉私包密語曝！疫期悲情求生　慘淪後宮「4打1」

廚師被分手嗆「拿命來換」　狂殺女友母！1刀切斷肩關節放血致死

快訊／對象鎖定！黃捷打高端遭收恐嚇信　警跨縣市追捕

獨／上百高端人士挨詐2.8億！牙醫師涉吸金　知名佛系業務員收押

流產6次還被毒打　女亂刀反擊中要害！他終生無法自主如廁

漏開發票欠國庫484萬　物流老闆領光銀行6千萬…淒涼下場不忍視

女遊客民宿如廁「摸衛生紙撿到iPhone」　一看驚呆！自己排第5名

群創4.0數位轉型人才發展計畫有成　獲AREA人資獎肯定

台中房價9年漲70%！屋主平均「買2年就轉手」　這2區漲最多

快訊／新北阿嬤帶走孫女失聯八天　警方在桃園找到了

台灣50指數成分股變動！納入富邦媒、刪除亞泥　9／22生效

韓星首例加入漫威獻唱！《尚氣》歌手名單現Zion.T、GOT7、星野源

振興五倍券擬10月15日開放兌領！外界盼搭上國慶連假啟動衝一波

富邦接球失誤讓兄弟先馳得點　2局兄弟2比0領先

《神隱少女》白龍聲優結婚了！　入野自由宣布死會…網瘋搜另一半

卡地亞沒鑲鑽照樣吸睛　飾釘單邊耳環帥爆

小CK「涼鞋襪靴」未免也太時髦！ZARA厚底靴竟軟到能揉成一顆球？

社會熱門新聞

祖孫失聯第6天　家屬告阿嬤「略誘罪」原因曝

舞小姐輕生亡　8歲女兒走上街：還我媽媽

富爸爸留1億遺產突冒哥哥來爭產！　26歲女抬棺抗議

北部大學校花學霸癡戀教授　私密照轟炸求愛18年

即／嬤帶8歲孫女去阿里山　最後身影曝

聖結石逛西門町親眼目睹墜樓　死者身分曝光

女大生從36樓墜落！粉身碎骨慘死　父母見屍淚崩

他在日月潭撿到斷掌「助破母女3死分屍案」　人生從此大轉運

已失聯5天...阿嬤帶8歲孫女去阿里山　從此音訊全無

鹿港阿北靠種植擁上億身家　一夕破產

即／國3田寮段飼料車事故　北上車流塞爆

八里左岸驚爆隨機狼！2正妹被拖進草叢下手

孫女關節炎阿嬤靠「信仰治療」　不就醫恐怖後果曝

即／開學第3天傳不幸！北市國二女墜落不治

更多熱門

相關新聞

恐怖運將2犯殺人罪　起訴求無期徒刑

恐怖運將2犯殺人罪　起訴求無期徒刑

計程車司機李健忠4月間因不滿酒醉乘客亂踢座椅，憤而將乘客拽下車，持螺絲起子猛刺脖頸10多下後逃逸，被害人失血傷重失能，檢警循線找到李健忠，赫然發現他15年前就曾在開計程車時殺人，入獄服刑到前年重獲自由，又兇殘地犯下殺人未遂罪，台北地檢署18日將他起訴求處無期徒刑。

狠賊侵宅竟發狂強盜殺人！菜刀穿心刺死屋主兒

狠賊侵宅竟發狂強盜殺人！菜刀穿心刺死屋主兒

為2千元放火燒死老闆3家人　油漆工更二審逃死

為2千元放火燒死老闆3家人　油漆工更二審逃死

OL嗆倒四海大哥　北捷「貼臀扭動」下場曝

OL嗆倒四海大哥　北捷「貼臀扭動」下場曝

號召員工打AZ！阿緯喊話「值得的」

號召員工打AZ！阿緯喊話「值得的」

關鍵字：

宜蘭監獄無期徒刑阿緯考上國立大學

讀者迴響

熱門新聞

不到2.4萬就可入手！　iPhone 13四款機型台灣售價曝光

祖孫失聯第6天　家屬告阿嬤「略誘罪」原因曝

印度神童預言　經濟復甦日要來了

長榮機師突破性感染！小孩「上課2天」也確診…校方緊急停課

印度神童再預言！「回歸正常生活」時間點曝

23到28歲限定！AZ「加開場」上午10點開搶

外送員3個月只休1天　衝3706單賺破66萬元

快訊／桃園「北科附工」2154名師生緊急PCR

即／染疫機師足跡擴大　到高雄按摩5hrs＋超商面交

桃園即起至9／9「強化二級警戒」

長榮2機師足跡曝！曾2度住宿「六星汽車旅館」

知名Coser控訴「也被Gino勁宥性侵」！羞愧不敢聲張

舞小姐輕生亡　8歲女兒走上街：還我媽媽

富爸爸留1億遺產突冒哥哥來爭產！　26歲女抬棺抗議

不雅片瘋傳　重機女神億萬身家起底

更多

最夯影音

更多
阿婆車禍！喊「我沒事」騎車離去 到案稱急著巡田水...警：涉肇逃

阿婆車禍！喊「我沒事」騎車離去 到案稱急著巡田水...警：涉肇逃
日本男登山被迷路「蜜熊」黏上 爬肩撒嬌超親人...他急護送下山

日本男登山被迷路「蜜熊」黏上 爬肩撒嬌超親人...他急護送下山

美女老師手染霍格華茲「錄取信」蓋獨特封蠟...開學要戴分類帽！

美女老師手染霍格華茲「錄取信」蓋獨特封蠟...開學要戴分類帽！

婦仇者廚房？豆皮煎到爛糊、黏鍋 「五花肉沒退冰就煎」網笑：洗衣板

婦仇者廚房？豆皮煎到爛糊、黏鍋 「五花肉沒退冰就煎」網笑：洗衣板

老婆迷上挖水果！小孩吃水梨球 老公吃挖剩「廚餘」網：是藝術品

老婆迷上挖水果！小孩吃水梨球 老公吃挖剩「廚餘」網：是藝術品

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

毛爸媽必看 滿額送好禮！

毛爸媽必看 滿額送好禮！

即日起至9/30參加毛孩打牙祭活動，全站結帳滿額送寵物營養食品！快到寵物雲毛毛商城

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面