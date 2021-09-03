第七輪AZ加開3小時「33.9萬人預約」　23~28歲6成5完成

▲AZ疫苗 。（圖／食藥署提供）



記者洪巧藍／台北報導

第七輪AZ疫苗接種今開打，另外加開的23~28歲民眾今明兩天展開預約，中央流行疫情指揮中心今（3）日公布最新統計數據，系統再開3小時就有33.9萬人預約，佔符合預約資格人數 65.01%。

中央流行疫情指揮中心今日公布最新疫苗接種數據，昨天總計新增接種1萬9,302 劑；截至目前為止，累計接種1100萬4,240 劑，當中AZ接種660萬0,608劑，莫德納接種375萬0,675 劑，高端接種65萬2,957 劑。COVID-19 疫苗接種人口涵

蓋率 42.82 %，劑次人口比 46.87 (劑/每百人)。

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今天開始第七輪接種，20歲以上民眾總計約80.6萬人完成預約，會施打至9月10日；另為利疫苗資源有效利用，第七輪增加開放「7月19日前已意願登記選擇AZ疫苗，且尚未接種過疫苗之23歲至28歲(含)[即1998年12月31日(含)以前出生]民眾」，從今天上午10點開放預約制明天下午6點。

指揮中心下午公布最新預約數字，第七輪加開對象共有52.2萬人，當中已經有33.9萬人完成預約；配合增開AZ疫苗預約對象，延長施打時程為9/9-9/12(原9/9-9/10)，並視疫苗供應期程調整接種場次，籲請民眾屆時準時前往接種。

指揮中心另公布疫苗不良事件統計，昨日新通80起，其中50起屬於嚴重不良事件。嚴重不良事件中有13起死亡案件，分別有8人接種AZ、5人接種莫德納。

9/3 10:00-9/4 18:00第七期新增開放對象預約狀況(截至9/3 13:00)

符合預約資格：522,639 人。

已完成預約人數：339,779 人，佔符合預約資格人數 65.01%。