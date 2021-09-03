2長榮機師染疫傳1子！　指揮中心公布「同住家人」PCR結果

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今(3)日公布國內新增4例境外移入，分別為2男2女，年齡介於30多歲至50多歲，指揮官陳時中證實有兩名為長榮機師，兩人雖然一起從澳洲飛回，但因案一人在8/28執飛芝加哥就有喉嚨癢症狀，因此將境外移入國家列在美國，指揮中心另公布兩機師家人PCR採檢。

指揮中心表示，今日新增4例境外移入個案，分別自美國(案16117、案16120)、泰國(案16118)及澳大利亞(案16119)入境，入境日介於8月31日至9月1日。

陳時中表示，兩人最後雖然是同班機從澳洲回來，但案16120前一天有到芝加哥，8/28就有喉嚨癢症狀，因此歸在美國境外移入，案16119則是列在澳洲染疫，但之後還是要做詳細疫調，詳細比對病毒結果再重新做判定。

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陳時中另提到，因為兩人都是完整接種過2劑疫苗滿14天，因此確診前都是在家中居家檢疫，案16119與太太同住，採檢陰性。案16120則與太太與兒子同住，太太採檢陰性、兒子9/3驗出陽性。

為杜絕Delta病毒，指揮中心日前宣布15日起完整接種兩劑疫苗的機組員仍須居家檢疫，也就是需進行5天居家檢疫、9天加強自主健康管理，且不可在宅居家檢疫，必須至防疫旅館或公司防疫旅宿進行檢疫。但因應機師與家人染疫，陳時中也宣布「強化機組員返臺後防檢疫規定」即刻實施。