藍委陳以信身體不適急叫救護車送醫　一周前施打AZ疫苗

▲立委陳以信驚傳呼吸不適。（圖／翻攝自陳以信臉書）

圖文／CTWANT

立委陳以信今（3日）驚傳接種疫苗不適緊急送醫，已送往新北市新莊區的衛生福利部台北醫院，目前經身體檢查後，狀況良好，一切將由醫院對外表示。

據一消息人士指出，陳以信是今早約9點50分感到呼吸不適，自行打電話請救護車支援送醫，經由醫院檢查後，目前已無大礙，非常感謝外界關心，以及醫院方面的悉心照顧。

此外，據指出，陳以信是因為8月底接種ＡＺ疫苗，才會導致身體不適，但該說法已遭到駁斥。

陳以信今早還在臉書發文批評，CDC仍先衝國人施打第1劑，卻把第2劑放後面的政策，根本是把政治考量放在科學考量前面。他指出，全球各國都非常重視第2劑施打時，唯獨台灣還在先衝第1劑，他擔憂畢竟錯誤的疫苗政策不是虧錢而已，而是以人命為代價。

陳以信呼籲，請指揮官陳時中放下政治考量把科學考量與他國經驗放前面，盡快開放國人施打第2劑，才能盡快讓台灣達到群體免疫目標。



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