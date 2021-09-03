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飛官朱冠甍+潘穎諄入祀忠烈祠　後人永遠追思

▲▼台東縣各界秋祭革命先烈暨陣亡將士典禮在鯉魚山麓忠烈祠舉行，由縣長饒慶鈴親自擔任主祭。（圖／台東縣政府提供，下同）

▲▼台東縣各界秋祭革命先烈暨陣亡將士典禮在鯉魚山麓忠烈祠舉行，由縣長饒慶鈴親自擔任主祭。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

台東縣各界秋祭革命先烈暨陣亡將士典禮，3日上午在鯉魚山麓忠烈祠舉行，由縣長饒慶鈴親自擔任主祭，縣內各機關、學校、家屬代表百餘人陪祭，並進行因公殉職的烈士空軍中校朱冠甍、少校潘穎諄入祀典禮，隨後並在卑南鄉泰安軍人公墓辦理軍人忠靈祠秋祭典禮。饒慶鈴表示對兩烈士的英勇精神表達感謝及欽佩，希望入祠供後人永遠追思。

▲▼台東縣各界秋祭革命先烈暨陣亡將士典禮在鯉魚山麓忠烈祠舉行，由縣長饒慶鈴親自擔任主祭。（圖／台東縣政府提供，下同）

秋祭革命先烈及陣亡將士典禮，3日上午8時30分在忠烈祠舉行，縣長饒慶鈴擔任主祭官，包括空軍第七飛行訓練聯隊長王家榮將軍、新任警察局長葉超鴻、民政處長鍾青柏等機關首長、縣內駐軍部隊代表陪祭，各機關、學校、部隊代表百餘人與祭，並邀請陣亡將士遺屬及抗日烈士遺屬參加，首先進行因公殉職的烈士空軍中校朱冠甍、少校潘穎諄入祀典禮，由家屬持牌到會場，再轉交憲兵進入忠烈祠安靈，隨後饒縣長與王聯隊長、家屬及2位烈士同仁獻花致敬，饒慶鈴也向今天入祀的兩位烈士家屬鞠躬致意，典禮歷時二十分鐘結束，秋祭過程莊嚴而肅穆。

▲▼台東縣各界秋祭革命先烈暨陣亡將士典禮在鯉魚山麓忠烈祠舉行，由縣長饒慶鈴親自擔任主祭。（圖／台東縣政府提供，下同）

▲▼烈士空軍中校朱冠甍、少校潘穎諄入祀由家屬持牌到會場，再轉交憲兵進入忠烈祠安靈。

今年度入祀忠烈祠之兩位烈士，空軍中校朱冠甍於去年10月29日駕駛F-5E型戰機執行飛訓任務時，因發動機異常而喪失部分推力，未能持續爬升高度，無視己身瀕危，仍奮命急駛遠離沿海民宅，至台東外海緊急跳傘落海，不幸因公殉職，享年30歲。

▲▼台東縣各界秋祭革命先烈暨陣亡將士典禮在鯉魚山麓忠烈祠舉行，由縣長饒慶鈴親自擔任主祭。（圖／台東縣政府提供，下同）

空軍少校潘穎諄今年3月22日駕駛F-5E型戰機，執行對地炸射戰術任務，返航時遭遇突發危難，於飛機碰撞後第一時間無視己身瀕危，仍奮命操控及穩定機身，避免再次撞擊長機及僚機，不及緊急跳傘落海，因公殉職，得年29歲。

饒慶鈴表示，空軍中校朱冠甍、少校潘穎諄2位烈士英勇及犧牲的忠烈行為精神，實令人欽佩及讚揚，今天特別為2位烈士辦理入祀典禮，供奉在忠烈祠讓後人永遠的敬仰，紀念他們的表現。

▲▼台東縣各界秋祭革命先烈暨陣亡將士典禮在鯉魚山麓忠烈祠舉行，由縣長饒慶鈴親自擔任主祭。（圖／台東縣政府提供，下同）

饒慶鈴向入祀的兩位烈士家屬鞠躬致意。
隨後9時30分縣府在卑南鄉泰安村軍人公墓舉行軍人忠靈祠110年秋祭典禮，縣內各軍事單位首長及機關代表、官兵代表及家屬計200人參與祭典，儀式簡單隆重，典禮莊嚴隆重，歷時十餘分鐘結束。

軍人公墓忠靈祠每年固定辦理春、秋二祭，秋祭辦理主要為配合軍人節祭祀國軍陣亡將士；軍人公墓忠靈祠主要安厝榮民及在營軍人死亡，近年來不斷在硬體設施上改善，以達成公墓公園化；在為遺族服務上，也以顧客導向為主，實施全年無休及滿意度調查，期望在未來為遺族的服務上，更能獲得遺族認同。

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