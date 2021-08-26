台東32家二手好物「藏寶地圖」大公開　饒慶鈴：賦予新任務

▲台東環保局公布二手好物（上）商店名單。（圖／台東縣政府提供）

記者王兆麟／台東報導

台東縣內二手物商店目前共32家，其中以有提供二手書籍類的商店為最多，佔了30家，其他還有舊衣、玩具等，台東環保局將持續更新二手商店名單公佈於行政院環境保護署不用品再使用及維修站上，希望提供民眾完善的資訊，鼓勵民眾響應二手好物再利用，養成愛物、惜物的環保觀念。

聯合國在2015年所提出的17項永續發展目標（SDGs），是世界各國邁向永續發展的指南，其中第12項「負責任的消費生產」，希望民眾能物盡其用讓資源再利用。

縣長饒慶鈴表示，二手物不僅背負循環的意義，也承載各自的故事，可能是遊子返鄉無法帶走的叢書或是小孩學會跑跳後退去的螃蟹車，每個二手物品可都是獨一無二的，希望民眾賦予二手物品下一個階段的任務，一起為愛護地球盡一份心力！

環保局說明，台東地區每人每日的垃圾產生量約為1.24公斤，透過6R—垃圾減量的六項原則中的「Reduce-減少丟棄的垃圾量、Reuse-重複使用產品及Repair-維修保養以延長產品壽命」等三項，可以更進一步的透過二手物的支持來達成，從書、衣服到傢俱等，各種商品都有被循環再使用的可能。



環保局指出，今年台東更升級，進一步宣示將針對17項SDGs實施全面性施政檢討，納入聯合國永續發展目標元素，以符合世界各國永續發展倡議，台東將以聯合國永續發展目標努力前進，成為全國最低碳永續的城市。

行政院環境保護署不用品再使用及維修站（https://hwms.epa.gov.tw/utmap/MapQry）。