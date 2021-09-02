人妻遭公公狂偷拍…傳裸照喊「好想抱妳纖細的身材」　她崩潰想搬離

▲人妻控訴經常被公公偷拍。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

實習記者黃品臻／綜合報導

近日有一名人妻崩潰控訴公公，不僅時常偷拍她的照片、將照片傳給她，還陸續收到公公傳來的「媳婦身材真的很棒」、「好想抱你纖細的身材」等訊息，甚至趁其他家人還在睡覺時要抱她，讓她哀號「真的快受不了了！」

一名人妻私訊臉書社團「爆料公社」表示，她嫁入夫家已經邁入第五年，因為喜歡拍照，每次出門時老公、婆婆都會幫忙拍照，而公公卻在一旁假裝拍風景照，實則是在偷拍她的照片。

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人妻表示，公公從去年8月開始，不僅會將偷拍照傳給她，也開始傳一些「媳婦身材真的很棒」、「好想抱妳纖細的身材」、「好想抱抱你」等噁心訊息，有一次更傳了沒穿衣服的照片給她，讓她氣得直接把公公封鎖。

▲公公傳訊內容。（圖／翻攝自《爆料公社》）

人妻說，在還沒封鎖公公之前，就選擇不回覆訊息，公公還會傳訊一直問為何不回覆，「我一直假裝不知道他有傳訊息給我，公公之後就都沒傳了，也把他傳給我的照片收回」。但這並沒有阻止公公的偷拍行動，人妻舉例自己一次和公婆出去玩的經歷，她當時坐在駕駛座後方睡著了，醒來卻發現公公拿著手機假裝自拍，實則是在拍她，被發現還趕緊收回，讓她非常傻眼。

更可怕的是，昨日小孩開學，人妻一早就起床幫孩子準備東西，而當時大家都還在睡覺，她獨自一人在客廳，公公卻突然走出來說要抱她，讓人妻當場嚇到趕緊跑回房間，公公的舉動讓她驚喊，「經過昨天，我真的很害怕會不會哪天半夜就突然衝進我房間了！」

人妻哀怨提到，老公是名職業軍人，平時不常回家，她也不敢將公公騷擾她的事告訴老公，實在不知道該怎麼辦，現在只想努力存錢趕快搬出去，買房子或租房子都好。她最後更崩潰地說，「我現在要想到他的手機裡面有我的照片，而且不知道有多少張，我真的覺得很噁心，真的快受不了了！」