「頭獎毀了我」10億得主淒涼陳屍自家　撒8億做善事卻稱活在地獄

Police are not treating the death as suspicious https://t.co/KJvr6Hpxr6 — Belfast Live (@BelfastLive) September 2, 2021

記者詹雅婷／綜合外電報導

英國北愛爾蘭56歲婦人絡蕾2013年買樂透中頭獎，贏得2700萬英鎊（約新台幣10億元）獎金，也決定把手中的錢拿來做公益幫助他人。但這樣的生活多年下來卻沒有讓她覺得開心，宣稱「活在地獄之中」、「毀了她的生活」，如今更被發現淒涼陳屍自家。

綜合太陽報、每日郵報報導，絡蕾（Margaret Loughrey）原本靠著失業救助金過生活，沒想到在2013年中了歐洲樂透彩（EuroMillions）頭獎，晉升愛爾蘭富豪榜的行列。隨後她開了公司當老闆，投資房地產，購入酒吧和磨坊，還把至少一半的獎金捐給慈善團體，改善當地的社區設施。

▲絡蕾原本靠著失業救助金過生活，沒想到在2013年中了歐洲樂透彩頭獎。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

然而到了2015年，絡蕾的人生開始有了巨大改變，包括酒後毆打司機遭罰社區服務150小時、在班機上毆打機長被逮捕等。她更在2019年一次採訪透露，她贏得獎金之後給了人們很多錢，但現在手邊只剩下500多萬英鎊（約新台幣1.9億元），甚至成為竊賊鎖定行竊的目標，「錢帶給我的東西只有悲傷，這毀了我的生活」、「如果真的有地獄，那我已經去過了」。

這一切讓中了頭獎的絡蕾身心俱疲。到了本月2日上午，她被發現陳屍在斯特拉班（Strabane）自家，警方接獲通報後前往現場確認，救護車也趕往現場，但最終仍無法救回她的性命，被當場宣布死亡。警方認定，絡蕾的死並無可疑之處，接下來將啟動驗屍程序。