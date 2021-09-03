　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

「頭獎毀了我」10億得主淒涼陳屍自家　撒8億做善事卻稱活在地獄

記者詹雅婷／綜合外電報導

英國北愛爾蘭56歲婦人絡蕾2013年買樂透中頭獎，贏得2700萬英鎊（約新台幣10億元）獎金，也決定把手中的錢拿來做公益幫助他人。但這樣的生活多年下來卻沒有讓她覺得開心，宣稱「活在地獄之中」、「毀了她的生活」，如今更被發現淒涼陳屍自家。

綜合太陽報、每日郵報報導，絡蕾（Margaret Loughrey）原本靠著失業救助金過生活，沒想到在2013年中了歐洲樂透彩（EuroMillions）頭獎，晉升愛爾蘭富豪榜的行列。隨後她開了公司當老闆，投資房地產，購入酒吧和磨坊，還把至少一半的獎金捐給慈善團體，改善當地的社區設施。

▲▼樂透、彩券、彩票、中獎、頭獎。（圖／翻攝自pixabay）

▲絡蕾原本靠著失業救助金過生活，沒想到在2013年中了歐洲樂透彩頭獎。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

然而到了2015年，絡蕾的人生開始有了巨大改變，包括酒後毆打司機遭罰社區服務150小時、在班機上毆打機長被逮捕等。她更在2019年一次採訪透露，她贏得獎金之後給了人們很多錢，但現在手邊只剩下500多萬英鎊（約新台幣1.9億元），甚至成為竊賊鎖定行竊的目標，「錢帶給我的東西只有悲傷，這毀了我的生活」、「如果真的有地獄，那我已經去過了」。

這一切讓中了頭獎的絡蕾身心俱疲。到了本月2日上午，她被發現陳屍在斯特拉班（Strabane）自家，警方接獲通報後前往現場確認，救護車也趕往現場，但最終仍無法救回她的性命，被當場宣布死亡。警方認定，絡蕾的死並無可疑之處，接下來將啟動驗屍程序。

►SK-II青春露、活膚霜超激殺必囤

ET快訊
「中頭獎毀了我！」　10億得主淒慘陳屍家中
曹佑寧錄《玩很大》疑「起生理反應」！　小杰：確定可以發嗎
長榮又傳2名機師確診！「打過2劑疫苗」仍難擋變種病毒
侄引爆松山之亂遭波及！警怒斬四海幫金雞母　天力哥下場慘了
聖結石逛西門町目睹墜樓！倒派出所旁　死者身分曝光
重機女神「舊照遭起底」網崩潰！　年齡、坐擁1.2億豪宅全造假
富爸爸留1億遺產突冒哥哥來爭產！　26歲女抬棺抗議
年薪160萬回台變月薪4萬　網羨慕「你的低點是別人夢想終點」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

「頭獎毀了我」10億得主淒涼陳屍自家　撒8億做善事卻稱活在地獄

全球最有錢2大富豪互槓！馬斯克開炮：貝佐斯退休後的工作就是告人

義大利總理：未來將強制「符合資格民眾」接種COVID-19疫苗

BNT接種20周後「效力極低」　美新研究：必須打第3劑

颶風艾妲奪命43死！紐約史上首次「暴洪警戒」　地鐵淹成瀑布癱瘓

颶風艾妲至少43死！　5小時狂灌紐約市「5萬座奧運泳池」雨量

中國拿氣候合作要脅　美國勸恐危害整體國際社會

就業數據改善美股收紅　標普那指改寫歷史新高

立陶宛中國關係緊張影響文化交流　節目、出版喊停

墨西哥北部重大車禍　至少16死22傷

阿婆車禍！喊「我沒事」騎車離去 到案稱急著巡田水...警：涉肇逃

日本男登山被迷路「蜜熊」黏上 爬肩撒嬌超親人...他急護送下山

美女老師手染霍格華茲「錄取信」蓋獨特封蠟...開學要戴分類帽！

露營40%燙傷！愛女烙「煎熬傷疤」　換藥痛苦哀號...媽忍淚：無法彌補

婦仇者廚房？豆皮煎到爛糊、黏鍋 「五花肉沒退冰就煎」網笑：洗衣板

老婆迷上挖水果！小孩吃水梨球 老公吃挖剩「廚餘」網：是藝術品

王思佳女兒「超奢華滿月禮」曝光！ 「浮誇躺88萬高檔名牌」網全看傻

盧廣仲「神隱5天發聲了」！親上火線回留言　《Reality》原唱聽完《刻在》：這是首好歌

紅燈倒數8秒！2騎士等不及偷跑 下秒警鳴笛攔下網笑：一件雙罰

保時捷閃3下切車道、跨越槽化線 「3違規行為被拍下檢舉」挨罰9000

「頭獎毀了我」10億得主淒涼陳屍自家　撒8億做善事卻稱活在地獄

全球最有錢2大富豪互槓！馬斯克開炮：貝佐斯退休後的工作就是告人

義大利總理：未來將強制「符合資格民眾」接種COVID-19疫苗

BNT接種20周後「效力極低」　美新研究：必須打第3劑

颶風艾妲奪命43死！紐約史上首次「暴洪警戒」　地鐵淹成瀑布癱瘓

颶風艾妲至少43死！　5小時狂灌紐約市「5萬座奧運泳池」雨量

中國拿氣候合作要脅　美國勸恐危害整體國際社會

就業數據改善美股收紅　標普那指改寫歷史新高

立陶宛中國關係緊張影響文化交流　節目、出版喊停

墨西哥北部重大車禍　至少16死22傷

牙醫秒讚稀有！「4顆智齒都正常長」算SSR嗎　網驚：最難是這點

本周我最毛／阿金腳掌磨破皮！聽「2關鍵字」秒抬頭盯爸：抱抱～

雇主可要求面試時提供疫苗接種證明？　勞動部給出答案

「大龍炮」成討債神器？夜炸新莊補習班只為3萬元　2男遭逮認了

開冷氣想馬上涼！台電驚勸「最耗電時機」　曝2招省電超有感

西門町最後一間肯德基收了！業者回應：商圈調整，將持續拓展店面

「頭獎毀了我」10億得主淒涼陳屍自家　撒8億做善事卻稱活在地獄

吳宗憲「必須有你」今年非常在乎得獎！粉絲集氣：再為小鬼留紀念

何志偉踢爆疫苗預約平台BUG　重大傷病患者等兩個月打不到疫苗

「太魯閣殉職司機員」今入忠烈祠　火聯會：台鐵只把安全當口號

就愛這味！虎斑貓不吸手指睡不著 給奶嘴被咬爛媽：拜託放過我的手

國際熱門新聞

印度神童預言　經濟復甦日要來了

印度神童再預言！「回歸正常生活」時間點曝

談判破裂！阿富汗反抗軍擊殺300塔利班戰士

中國男調戲伊朗妹　伊朗判鞭刑坐牢

紐約史上首次「暴洪警戒」　地鐵淹成瀑布癱瘓

BNT接種20周後效力極低　美新研究：要打第3劑

全城泡水！暴雨狂灌奪6命　紐約進入緊急狀態

歐洲議會力挺「歐台關係升級」

颶風艾妲至少43死！　5小時狂灌紐約市「5萬座奧運泳池」雨量

阿富汗反抗軍死守拒投降！　塔利班籲和平解決

韓連環爆「打疫苗後患血癌」！16例廠牌比例曝

墨西哥北部重大車禍　至少16死22傷

立陶宛中國關係緊張影響文化交流　節目、出版喊停

就業數據改善美股收紅　標普那指改寫歷史新高

更多熱門

相關新聞

台彩校正回歸　網轟：編劇要失業了

台彩校正回歸　網轟：編劇要失業了

連槓41期、累積27億元獎金的威力彩8月23日於新北市三峽區開出，原本台灣彩券指出頭獎中獎者是透過「電腦選號」購買彩券，不過2日卻改口指出，經查其選號方式係為「自選」而非「電選」。急轉直下的劇情不禁讓網友砲轟「這還可以改口」引起一陣熱議。

台彩更正27億威力彩得主買法　投注站老闆：合理！

台彩更正27億威力彩得主買法　投注站老闆：合理！

威力彩27億「變自選」　網傻：劇本校正回歸

威力彩27億「變自選」　網傻：劇本校正回歸

30年堅持簽「同組號碼」男爽中5億頭獎

30年堅持簽「同組號碼」男爽中5億頭獎

蝴蝶光顧彩券行！大樂透1注獨得5.1億獎落台中大甲　包牌金額曝光

蝴蝶光顧彩券行！大樂透1注獨得5.1億獎落台中大甲　包牌金額曝光

關鍵字：

頭獎樂透

讀者迴響

熱門新聞

印度神童預言　經濟復甦日要來了

印度神童再預言！「回歸正常生活」時間點曝

知名Coser控訴「也被Gino勁宥性侵」！羞愧不敢聲張

不雅片瘋傳　重機女神億萬身家起底

23到28歲限定！AZ「加開場」上午10點開搶

即／嬤帶8歲孫女去阿里山　最後身影曝

19歲童星失蹤⋯三天後成冰冷遺體

誰還在月繳1399　1類人被點名

逛全聯踩「1禁忌」！她下場超糗

外送員3個月只休1天　衝3706單賺破66萬元

談判破裂！阿富汗反抗軍擊殺300塔利班戰士

北部大學校花學霸癡戀教授　私密照轟炸求愛18年

重機女神不雅片瘋傳！50秒憔悴告白

西門町最後「肯德基」熄燈　結束36年營業歲月

法國看到中國銀行！她「愛國心」噴發罵台灣

更多

最夯影音

更多
阿婆車禍！喊「我沒事」騎車離去 到案稱急著巡田水...警：涉肇逃

阿婆車禍！喊「我沒事」騎車離去 到案稱急著巡田水...警：涉肇逃
日本男登山被迷路「蜜熊」黏上 爬肩撒嬌超親人...他急護送下山

日本男登山被迷路「蜜熊」黏上 爬肩撒嬌超親人...他急護送下山

美女老師手染霍格華茲「錄取信」蓋獨特封蠟...開學要戴分類帽！

美女老師手染霍格華茲「錄取信」蓋獨特封蠟...開學要戴分類帽！

露營40%燙傷！愛女烙「煎熬傷疤」　換藥痛苦哀號...媽忍淚：無法彌補

露營40%燙傷！愛女烙「煎熬傷疤」　換藥痛苦哀號...媽忍淚：無法彌補

婦仇者廚房？豆皮煎到爛糊、黏鍋 「五花肉沒退冰就煎」網笑：洗衣板

婦仇者廚房？豆皮煎到爛糊、黏鍋 「五花肉沒退冰就煎」網笑：洗衣板

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

毛爸媽必看 滿額送好禮！

毛爸媽必看 滿額送好禮！

即日起至9/30參加毛孩打牙祭活動，全站結帳滿額送寵物營養食品！快到寵物雲毛毛商城

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面