　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

威力彩27億「更正變自選」　網傻：劇本校正回歸？再揪超怪1細節

▲▼8月23日威力彩頭獎金額27億在新北市三峽區愛國路2號。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲三峽「義忠興業社」彩券行開出27億威力彩頭獎。（圖／記者陳豐德翻攝）

網搜小組／劉維榛報導

8月23日全民瘋27億的威力彩，最後獎落於新北市三峽區，但頭獎是如何中的，充滿各種疑點。日前傳出中獎的號碼為「電腦選號、第二區包牌800元」，就連投注站老闆邢紀藩都直言「怪！一個字怪！」稍早，台彩出面解釋，彩券是「自選」而非「電選」，引發一票網友驚呼「連這也要校正回歸嗎？」

由於先前曾傳出，頭獎得主是30多歲的上班族，買了4組800元包牌，共花費3200元，就有不少網友質疑，貳獎是第一區6碼全中，所以如果包牌的話，扣除頭獎的那一組，頭獎得主應該還要拿下7個貳獎。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台彩1日強調，中獎人還沒來聯繫，不過，可以確定的是，中獎的那張彩券，是第2區包牌800元；第1區是電腦選號，但全部花了多少錢不知道，因為得主可能不只買一張。

不過到了今日，台彩出面澄清，經查其選號方式係為「自選」而非「電選」。台彩進一步說明，威力彩27億元頭獎中獎彩券共有8組選號，投注金額共計800元，8組選號之第1區及第2區號碼均為「自行指定」，惟第二區選號為01到08號，符合第2區包牌之定義，因第一區選號各不相同，8組選號中僅1組第1區及第2區對中當期開獎獎號。

也就是說，中獎者該張彩券的第2區雖01到08均有購買，仍只對中一注頭獎，其餘7組選號則未中獎。

▲▼三峽義忠興業社彩券行開出27億威力彩頭獎。（圖／記者呂佳賢攝）

▲一度傳出，頭獎幸運兒是30歲上班族，後來遭到否認。（圖／記者呂佳賢攝）

消息曝光後，《ETtoday新聞雲》粉專上，網友對於台彩更正說法一事也感到納悶，「哈哈，台彩劇本跟八點檔一樣，死而復生」、「此地無銀三百兩，一直澄清澄清，到底還要演多久」、「3200的包牌組合會贏幾十萬的包牌組合？這誰想到的劇本」、「投資基金有賺有賠，購買台彩有去無回，不過還是買下去」、「中獎人其實不是別人，就台彩自己啊」。

PTT鄉民也一片譁然，直言「要不要先統一說法？」底下網友反酸「校正回歸，不要太不滿」、「這種事不先搞清楚再講，別怪大家懷疑」、「劇本可以這樣改了又改嗎」、「廢到笑」、「好了啦，自不自選干我屁事，又不是我中」、「重點就是他是自選啦，超屌的」、「隨你解釋阿 我們沒中的能怎樣嗎」、「喬好了，之前里長跟投注站都不認劇本」、「很會拗，坊間才不是這麼理解包牌」。

另外，網友們依舊發現各種疑點，「意思是買了八張完全不一樣的，叫包牌？」「台彩會通靈，人家怎麼投資都知道」、「最早說包3200中頭彩，現在變包800」、「欸，現在是自選隨便8張都可以算包牌了」、「這樣的包牌方式好處是，千元預算以內」、「包牌？重新定義」。

▼對於台彩說法，網友仍不買單！（圖／翻攝PTT、ETtoday新聞雲粉專）

▲▼威力彩（圖／翻攝PTT）

▲▼威力彩（圖／翻攝PTT）

►SK-II青春露、活膚霜超激殺必囤

ET快訊
知名餐廳無預警歇業！　有買餐券快退款
打高端後猝逝　陸之駿訃聞：捍衛台灣價值的任性男子
南非女確診康復返台奔父喪！3採陰竟轉陽　Ct值21
台彩更正27億買法合理？　投注站老闆說話了
2種人打BNT易過敏　莊人祥提醒「3症狀」立即就醫
變種病毒Mu台灣已驗出1例！　對疫苗有特別抵抗效果
警攻堅色情SM直播！上空「榕兒」忙遮胸　淫亂現場曝光
混打沒意義！澳專家直言：AZ保護力比BNT久　血栓真正風險曝

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

大學重讀「想念什麼」？網秒點「這科系」：比當醫生爽

學生打疫苗須家長同意書　莊人祥：與流感疫苗撞期要隔7天

南非女確診康復返台奔父喪！6天3採陰竟轉陽　Ct值21框列12人

免隔離檢疫！德國機器人來台獨挑大樑演出　兩廳院秋天藝術節現身

搶攻開學網路商機　台北有線電視業者大優惠上網90天免費

頂新和德防疫「袋」進偏鄉小學　手作口罩掛繩獲師生芳心

20年前手機DM出土！獨缺「Nokia神機」7年級炸鍋：沒3310就不想看

好市多買握壽司！一個手滑「成在地美食」3萬人笑瘋：芥末很完整

竹市公立國中小冷氣裝設　全國第一「班班有冷氣」

學生只准走小小門！國小正門教職員專用　孩子問爸媽：我們是狗嗎

重機加65塊汽油「烤漆被油滴變黃」　討1萬2維修！加油站：給發票就賠

警車違停！退休警察提醒反被查　怒槓年輕警：這麼囂張？講幹話

周杰倫新歌遭疑抄襲韓團INFINITE　親自解釋「早就用過了」：哥走很前面

東奧英雄都來了♥楊勇緯日文謝粉絲　王冠閎掀衣秀腹肌「很久沒給大家看了」

2車包膜「公道價8萬1」驗收崩潰　愛車掉漆、尾翼鎖壞車牌還掉下來

震撼！雲南45秒爆破15棟爛尾樓 新買家花40億蓋「低密度」住宅區

開學啦！家長們嗨翻終於解脫了　媽媽爽送小孩回學校：我自由啦

開學日校門口前死亡車禍直擊！廂型車撞小黃...79歲女駕駛不治

獅子大開口！冰淇淋伯強迫買單　不說價格...直接裝好「1支100元」

不捨爸媽辛苦！兒常跑工地幫忙 喜歡畫圖禮物被驚喜升級感動哭

大學重讀「想念什麼」？網秒點「這科系」：比當醫生爽

學生打疫苗須家長同意書　莊人祥：與流感疫苗撞期要隔7天

南非女確診康復返台奔父喪！6天3採陰竟轉陽　Ct值21框列12人

免隔離檢疫！德國機器人來台獨挑大樑演出　兩廳院秋天藝術節現身

搶攻開學網路商機　台北有線電視業者大優惠上網90天免費

頂新和德防疫「袋」進偏鄉小學　手作口罩掛繩獲師生芳心

20年前手機DM出土！獨缺「Nokia神機」7年級炸鍋：沒3310就不想看

好市多買握壽司！一個手滑「成在地美食」3萬人笑瘋：芥末很完整

竹市公立國中小冷氣裝設　全國第一「班班有冷氣」

學生只准走小小門！國小正門教職員專用　孩子問爸媽：我們是狗嗎

政治不要干預防疫　廖婉汝：別讓23～40歲青壯者成疫苗孤兒

陸開學發「習近平思想讀本」　小學就教「解決台灣問題」

狼父性侵殺害20月大女嬰　還傳訊給丈母娘「想壞壞」！恐化學閹割

深田恭子戰勝病魔回歸！　停工3個月火辣低胸禮服報平安

南韓狼父性侵虐死20月大女兒　若判刑面臨執行化學閹割

3萬老司機掏錢上車！22歲辣妹直播淫亂趴「加贈粉絲祭」撈200萬

退租打掃「2隻黑貓亂竄」　房客淡定：不需要了！房東求助怎麼抓貓

大學重讀「想念什麼」？網秒點「這科系」：比當醫生爽

台啤英熊正式加入T1職籃　蔣淯安領軍9本土參戰

【廣編】為《戰神風暴》代言組團？　鼓鼓、蕭秉治、吳卓源新歌MV全球首播

奴才出門爽玩4天忘記跟主子說　貓咪表情超委屈...眼眶泛淚討拍

生活熱門新聞

更猛大雷雨全台灌入夜　恐達豪雨

正妹買內衣被店員嗆小！70G硬塞75B壓胸崩潰

新冠變種病毒有解！找到超強單株抗體

郭台銘買BNT：從沒花錢花這麼開心

3歲童身上爬滿「黑漩渦紋」！眼尖醫：不是胎記

台彩稱27億得主「800元包牌」　投注站老闆質疑

「第二類官員」打疫苗暴增　因「里長伯」灌入

百億大老闆便當菜色曝　他看傻：人生還有意義？

BNT來了！專家提醒「2種人易發生過敏反應」

老江紅茶上榜　高雄飲冰品不合格名單曝

神秘人5分鐘拔掉「復必泰」布條！火速鑽機艙畫面曝

桃園境外+3！「復陽夫妻」足跡橫跨中壢、龍潭

快訊／今日新增1本土、4境外　另增1死

阿公家驚見神秘符咒！內行一看超羨慕

更多熱門

相關新聞

台彩改口大轉彎！　更正27億威力彩得主是「自選非電選」

台彩改口大轉彎！　更正27億威力彩得主是「自選非電選」

連槓41期、累積27億元獎金的威力彩8月23日於新北市三峽區開出，但有網友納悶，如果包牌中頭獎，為什麼貳獎只有4人，台彩今（2）日解惑，經查其選號方式係為「自選」而非「電選」。

台彩稱27億得主「800元包牌」　投注站老闆質疑

台彩稱27億得主「800元包牌」　投注站老闆質疑

威力彩27億得主包牌第2區　網揪1細節不對勁

威力彩27億得主包牌第2區　網揪1細節不對勁

台彩明推「大麻將」、台版「小精靈」刮刮樂　總獎金破29億！

台彩明推「大麻將」、台版「小精靈」刮刮樂　總獎金破29億！

三峽中威力彩27億還沒人領！一注獨得買法首曝光

三峽中威力彩27億還沒人領！一注獨得買法首曝光

關鍵字：

威力彩頭獎自選電腦選包牌第一區第二區三峽台彩

讀者迴響

熱門新聞

北部大學校花學霸癡戀教授　私密照轟炸求愛18年

LINE新版本9/9上線　四年以上老手機恐不支援

鼻塞1個月！他一張嘴「飄腐爛味」　醫嘆：第三期了

法國看到中國銀行！她「愛國心」噴發罵台灣

更猛大雷雨全台灌入夜　恐達豪雨

百萬網紅慘遭勒斃陳屍家中　享年33歲

正妹買內衣被店員嗆小！70G硬塞75B壓胸崩潰

《刻在》到底有沒有抄？《Reality》原唱聽完跨國回應

夢見跟親姊亂倫！起床竟把她砍成重傷

7億愛馬仕網美嫁富商：4年才知沒名分！

新冠變種病毒有解！找到超強單株抗體

台彩改口大轉彎！　更正27億威力彩得主是「自選非電選」

宜蘭妹被盧進摩鐵！嬌羞「我有男友」告性侵

36歲舞女尋短亡　八大禁營業無收入全家吃泡麵

桃園巡邏車違停！退休警提醒遭學弟嗆聲

更多

最夯影音

更多
重機加65塊汽油「烤漆被油滴變黃」　討1萬2維修！加油站：給發票就賠

重機加65塊汽油「烤漆被油滴變黃」　討1萬2維修！加油站：給發票就賠
警車違停！退休警察提醒反被查　怒槓年輕警：這麼囂張？講幹話

警車違停！退休警察提醒反被查　怒槓年輕警：這麼囂張？講幹話

周杰倫新歌遭疑抄襲韓團INFINITE　親自解釋「早就用過了」：哥走很前面

周杰倫新歌遭疑抄襲韓團INFINITE　親自解釋「早就用過了」：哥走很前面

東奧英雄都來了♥楊勇緯日文謝粉絲　王冠閎掀衣秀腹肌「很久沒給大家看了」

東奧英雄都來了♥楊勇緯日文謝粉絲　王冠閎掀衣秀腹肌「很久沒給大家看了」

2車包膜「公道價8萬1」驗收崩潰　愛車掉漆、尾翼鎖壞車牌還掉下來

2車包膜「公道價8萬1」驗收崩潰　愛車掉漆、尾翼鎖壞車牌還掉下來

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

毛爸媽必看 滿額送好禮！

毛爸媽必看 滿額送好禮！

即日起至9/30參加毛孩打牙祭活動，全站結帳滿額送寵物營養食品！快到寵物雲毛毛商城

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面