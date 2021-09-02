威力彩27億「更正變自選」　網傻：劇本校正回歸？再揪超怪1細節

▲三峽「義忠興業社」彩券行開出27億威力彩頭獎。（圖／記者陳豐德翻攝）

網搜小組／劉維榛報導

8月23日全民瘋27億的威力彩，最後獎落於新北市三峽區，但頭獎是如何中的，充滿各種疑點。日前傳出中獎的號碼為「電腦選號、第二區包牌800元」，就連投注站老闆邢紀藩都直言「怪！一個字怪！」稍早，台彩出面解釋，彩券是「自選」而非「電選」，引發一票網友驚呼「連這也要校正回歸嗎？」

由於先前曾傳出，頭獎得主是30多歲的上班族，買了4組800元包牌，共花費3200元，就有不少網友質疑，貳獎是第一區6碼全中，所以如果包牌的話，扣除頭獎的那一組，頭獎得主應該還要拿下7個貳獎。

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台彩1日強調，中獎人還沒來聯繫，不過，可以確定的是，中獎的那張彩券，是第2區包牌800元；第1區是電腦選號，但全部花了多少錢不知道，因為得主可能不只買一張。

不過到了今日，台彩出面澄清，經查其選號方式係為「自選」而非「電選」。台彩進一步說明，威力彩27億元頭獎中獎彩券共有8組選號，投注金額共計800元，8組選號之第1區及第2區號碼均為「自行指定」，惟第二區選號為01到08號，符合第2區包牌之定義，因第一區選號各不相同，8組選號中僅1組第1區及第2區對中當期開獎獎號。

也就是說，中獎者該張彩券的第2區雖01到08均有購買，仍只對中一注頭獎，其餘7組選號則未中獎。

▲一度傳出，頭獎幸運兒是30歲上班族，後來遭到否認。（圖／記者呂佳賢攝）



消息曝光後，《ETtoday新聞雲》粉專上，網友對於台彩更正說法一事也感到納悶，「哈哈，台彩劇本跟八點檔一樣，死而復生」、「此地無銀三百兩，一直澄清澄清，到底還要演多久」、「3200的包牌組合會贏幾十萬的包牌組合？這誰想到的劇本」、「投資基金有賺有賠，購買台彩有去無回，不過還是買下去」、「中獎人其實不是別人，就台彩自己啊」。

PTT鄉民也一片譁然，直言「要不要先統一說法？」底下網友反酸「校正回歸，不要太不滿」、「這種事不先搞清楚再講，別怪大家懷疑」、「劇本可以這樣改了又改嗎」、「廢到笑」、「好了啦，自不自選干我屁事，又不是我中」、「重點就是他是自選啦，超屌的」、「隨你解釋阿 我們沒中的能怎樣嗎」、「喬好了，之前里長跟投注站都不認劇本」、「很會拗，坊間才不是這麼理解包牌」。

另外，網友們依舊發現各種疑點，「意思是買了八張完全不一樣的，叫包牌？」「台彩會通靈，人家怎麼投資都知道」、「最早說包3200中頭彩，現在變包800」、「欸，現在是自選隨便8張都可以算包牌了」、「這樣的包牌方式好處是，千元預算以內」、「包牌？重新定義」。

▼對於台彩說法，網友仍不買單！（圖／翻攝PTT、ETtoday新聞雲粉專）

